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Почему Украина отказалась от автономии Донбасса: Кравчук назвал причину

12 февраля 2021, 10:30  •  495 • Политика
Леонид Кравчук. Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава киевской делегации заявил, что Незалежная начнет трещать по швам
Украинские власти не могут наделить самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР автономией из-за вооруженного конфликта, который происходит в регионе. Позицию властей Незалежной озвучил Леонид Кравчук, в настоящее время возглавляющий киевскую делегацию в переговорах по Донбассу.
По словам первого президента Украины, подготовка к процессу федерализации государства спровоцирует полное разрушение и распад страны. Если на сегодняшний день сделать заявление о полной свободе Донбасса на фоне окончательно потерянного Крыма, Незалежная "начнет трещать по швам", убежден украинский госслужащий.
Кравчук также считает, что в текущий момент власти совершенно не подготовлены к федерализации государства из-за существенного различия регионов по языковому, политическому и социальному признакам.
"Очень много всего, что сначала нужно привести к единому знаменателю", – заявил Кравчук в интервью "Ленте.ру".
Также глава украинской делегации отметил, что лишь после выработки специфики принципов федерализации, подходящих для Незалежной, вопрос можно представить на обсуждение населения. Однако перед этим необходимо полностью прекратить конфликт в Донбассе.
Ранее Кравчук выступил за проведение референдума на Украине для того, чтобы выяснить позицию населения по вопросу Крыма: действительно ли необходимо "вернуть" регион в состав государства.

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