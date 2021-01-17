Почему Украина еще жива: ее спасает живой товар • 268 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер На Украине подвели итоги внешней торговли товарами в 2020 году. В целом они оказались лучше предварительных ожиданий. Внешнеторговый товарооборот по сравнению с 2019 годом сократился на 6,4% — со 110,5 до 103,4 миллиарда долларов. Это чуть ниже уровня 2018 года, но аж на 38,4% лучше, чем в 2015 году — году максимального обвала внешней торговли на Украине. Стоит заметить, что внешняя торговля сократилась после четырех подряд лет роста. Но этот четырехлетний рост обеспечивался в большей степени за счет роста импорта. В 2020 году именно импорт и сократился опережающими темпами. Впрочем, баланс внешней торговли для Украины все равно остался традиционно отрицательным. Просто дефицит в торговле сократился с 10,3 до пяти миллиардов долларов. Хотя в условиях нынешнего кризиса именно главные товары украинского экспорта (зерновые, подсолнечное масло и железная руда) падение цен на мировых рынках практически не затронуло. На фоне обвала мировых цен на энергетическое сырье именно это в значительной мере и позволило вдвое сократить внешнеторговый дефицит. Еще одной причиной стало сокращение потребления населением в условиях кризиса. В то же время очень показателен тот факт, что даже при очень благоприятной мировой конъюнктуре цен на основные экспортные и значительную часть импортных товаров украинская экономика все же не смогла покрыть поставками своих товаров приобретение чужих. Виной тому сугубо сырьевая структура украинского экспорта. Еще 30 лет назад украинская экономика была заточена наоборот — под поставку товаров конечного потребления с высокой добавленной стоимостью. Что среди прочего позволяло обеспечить и занятость довольно большого и плотно размещенного населения. Но потеря российского рынка и полное открытие своего рынка для товаров стран Евросоюза и ряда других стран стала убийственной для украинской перерабатывающей промышленности. Она не только не смогла заместить российский рынок другими рынками, но и в существенной мере потеряла собственный. В условиях восстановления цен на энергетическое сырье дисбаланс во внешней торговле Украины будет расширяться. Вместе с необходимостью перекладывания дополнительных расходов на население (первым свидетельством этого уже выступает энергетический кризис и поднятие коммунальных тарифов для населения) и привлечения дополнительного внешнего финансирования. Первое — путь к социальным потрясением и вполне реальному экономическому кризису, второе — к дальнейшему закреплению колониального статуса на всех уровнях. В 2020 году экспорт украинских товаров сократился в сравнении с 2019 годом всего на 0,9 миллиарда (1,7%) до 49,2 миллиарда долларов. Это выше уровня 2018 года, но заметно ниже уровня 2014-го, когда Россия еще не закрыла свои рынки. Всего на четыре вида товаров (зерновые, черные металлы, подсолнечное масло и железная руда) приходится 55% экспорта. Импорт сократился по сравнению с 2019 годом на 6,2 миллиарда долларов (10,2%). А по сравнению с тучными "домайданными" временами, в частности с 2013 годом, — на 30%. Структура импорта при этом выглядит совсем иначе. На первом месте минеральное топливо, то есть уголь, газ, нефть и нефтепродукты — восемь миллиардов долларов. А вот далее высокотехнологичная продукция — ядерное топливо и комплектующие к реакторам (5,8 миллиарда долларов), наземный транспорт (5,5), электрические машины (5,3), полимерные материалы и изделия из них (2,6), фармацевтические препараты (2,5). На практике это означает следующее. Самым ходовым товаром украинского экспорта уже не первый раз стала кукуруза. Когда Украину кто-то пытается назвать банановой республикой, это звучит несправедливо. Скорее республика кукурузная. А, например, самым покупаемым новым импортным автомобилем стала Toyota RAV 4. Так вот, таможенная стоимость (не стоимость в автосалоне!) этого автомобиля в средней комплектации примерно равна таможенной стоимости 150 тонн кукурузы. Но и это не все. Поскольку 75% себестоимости кукурузы приходится на импорт (посевной материал, дизтопливо, пестициды, значительная часть удобрений), то за ввоз на Украину RAV 4 ей нужно вывезти тонн 300 кукурузы. Примерно такой обмен и производит Украина во внешней торговле. При этом надо иметь в виду, что добавленная стоимость при выращивании кукурузы совсем невелика. Соответственно, количество рабочих мест, создаваемых при ее выращивании, тоже. В отличие от тех же параметров при производстве автомобиля. И ведь легковой автомобиль не является чудом технологий с высочайшей добавленной стоимостью. Еще не так давно Украина поставляла на мировой рынок в товарных количествах, например, турбореактивные двигатели. При их производстве создавалось в десятки раз больше добавленной стоимости, чем при производстве RAV 4. Но Украина сделала выбор в пользу кукурузы. Прошлый год, как уже упоминалось, был удачен для Украины в смысле цен на энергетическое сырье. Все помнят, как весной цена нефти обваливалась чуть ли не до нуля, а газ стоил 70 долларов за тысячу кубометров. Некоторые страны закупили эти товары впрок. Но не Украина. Расходы на импорт минерального топлива в 2020 году по сравнению с 2019-м Украина сократила очень существенно — с 12,2 до восьми миллиардов долларов. Во многом за счет этого сократив дефицит торгового баланса. Но при этом и самого топлива ввезли 35,4 миллиона тонн вместо 41,8. Причем сокращены были закупки и газа, и нефти с нефтепродуктами, но особенно угля (с 21,1 до 17 миллионов тонн). Это явно послужило одной из причин нынешнего угольного кризиса на Украине. Любопытно, что прошлый год стал для страны прорывным в вопросе сокращения дефицита в торговле с Китаем — своим главным торговым партнером. Экспорт в Китай вырос вдвое — с 3,6 до 7,1 миллиарда долларов. Импорт же сократился с 9,2 до 8,3 миллиарда. Но и в этой перемоге есть немалая доля зрады: львиную долю (77%) украинских поставок в Китай составляют зерновые, подсолнечное масло и даже не черные металлы, а их руда. То есть Украина стала сырьевым придатком еще и для Китая. Но еще важнее другое: стоило ли лишать себя суверенитета и разваливать свою промышленность в погоне за соглашением об ассоциации с ЕС, если теперь торговля растет с Китаем? Да и не Китаем единым: из девяти главных торговых партнеров Украины шесть не входят в ЕС. Торговля Украины с Россией продолжает сокращаться: в прошлом году она ужалась еще на 29%. Россия впервые стала третьим по величине торговым партнером Украины, пропустив вперед Польшу. Правда, это с учетом закупок Украиной якобы европейского газа. Для поклонников провозглашенного Петром Порошенко лозунга "Прочь от Москвы!" это, безусловно, перемога. Правда, имеется тут и зрада: даже без учета газа сальдо торговли с "агрессором" остается сильно отрицательным: минус 1,8 миллиарда долларов. Впрочем, еще больший дисбаланс у Украины наблюдается в торговле с США и Германий — минус 2,1 и минус 3,1 миллиарда долларов соответственно. Но тут уж ничего не попишешь — колониальный статус предполагает такое. Проблемы во внешней торговле Украине купирует экспорт рабочей силы, то есть гастарбайтеры. Перечисления от них учитываются по статье "трансферты", но если бы они учитывались в качестве живого товара, то торговый баланс все еще был бы положительным. В 2020 году, по оценке Национального банка, они составили десять миллиардов долларов, сократившись лишь на 20% по сравнению с предыдущим годом. Что совсем немного для года пандемии, карантинов и ограничений. Пожалуй, это единственная надежда Украины на текущий год, поскольку в остальном перспективы внешней торговли не радужные. Как в связи с восстановлением цен на энергоресурсы, так и в связи с продолжающейся деградацией украинской промышленности. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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