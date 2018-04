Почему учения Joint Warrior направлены против России • 63 • Аналитика С 23 апреля по 3 мая на территории Шотландии проходят крупнейшие учения НАТО в Европе «Joint Warrior 18». Что скрывается за вроде бы честными заголовками мировых СМИ?







Маневры проходят на севере Великобритании каждые два года. В этот раз в них принимают участие 11 600 военнослужащих, 50 кораблей и 70 боевых самолетов. Национальный состав представлен семнадцатью странами.





На учениях будет отработан целый ряд вопросов, с которым каждый желающий может ознакомиться самостоятельно. Мы же сразу перейдем к самому интересному из них – задействованию на Joint Warrior сил и средств информационных операций.



Накануне проводимых маневров британское агентство BBC опубликовало у себя на сайте материал с громким названием «Радиоэлектронное подавление GPS в ходе учений Joint Warrior». В материале официальный представитель Королевских ВМС заявила:



«Я могу подтвердить, что ни одно мероприятие, проводимое в рамках Joint Warrior, не повлияет на службы широкополосного вещания. Операция по подавлению GPS-сигнала пройдет в определенное время на ограниченной территории северо-запада Шотландии. Отработка этого вопроса поможет нашим войскам быть готовыми к современным условиям войны».



Верить этому заявлению, безусловно, можно, но осторожно. В далеком 2011 году на том же BBC выходил материал о недовольстве шотландцев действиями военных. Тогда подавление GPS закончилось выводом из строя мобильной связи и спутникового телевидения, а также блокированием интернета. Случайность или нет, сказать трудно, но с той поры ни одно зарубежное издание о подобных вещах не говорило.



Вернемся к делам сегодняшним. Неискушенный читатель иностранной прессы может ненароком подумать, что перекрытие кораблям и самолетам доступа к данным GPS и есть та самая «информационная война», вопросы которой будут отработаны на учениях. К счастью, нет, и это только добавляет им интереса.



На одном из западных ресурсов опубликована карта, на которой отмечены районы и этапы проведения учений. Внезапно выясняется, что подавление GPS-сигнала будет отрабатываться только на севере Шотландии, а более крупномасштабные операции будут посвящены совершенно другим вопросам.







Например, на северо-западе Шотландии будет инсценирована военная информационная операция (Military Information Operation, MIO). Понятие «информационной операции» в американской военной доктрине является достаточно широким и может включать в себя радиоэлектронную борьбу, операции в компьютерных сетях, психологические операции и дезинформацию. Что из перечисленного входит в сценарий учений – вопрос.



В прошлом году о том, что информационные операции являются важной частью ежегодных учений Joint Warrior, писали многие крупные британские газеты. Они в деталях рассказывали о том, что параллельно с этими маневрами проводятся учения Information Warrior. По словам The Register, «учения посвящены пяти крупным тематикам: искусственный интеллект, управление компьютерными и коммуникационными системами, анализ информации, действия в кибер- и космическом пространстве, сбор информации, наблюдение и разведка». В этом году подобных публикаций не выходило, что с учетом многолетней стабильности графика учений стран НАТО выглядит несколько подозрительно.



В описании учений Joint Warrior также сказано, что в ходе финальной фазы будет отрабатываться наземная операция с участием Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF). При необходимости к деятельности в рамках этих сил быстрого реагирования могут привлекаться военнослужащие восьми стран: Швеции, Дании, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Норвегии. К британским учениям JEF привлекаются в составе четырех стран: Великобритания, Дания, Латвия и Литва. Последние две очень любят делать официальные заявления о российской угрозе и обязанности НАТО их защитить. Появится ли на Каспии американский флот? Да, если освоит телепортацию!



Наконец, в 2017 году в преддверии Joint Warrior 17 проправительственная газета The Sun написала: «Во время учений под кодовым названием Joint Warrior Королевский флот Великобритании впервые примет участие в широкомасштабных военных действиях в киберпространстве в связи с дестабилизирующим поведением Владимира Путина». Для обоснования этого тезиса приводятся слова британского премьер-министра Терезы Мэй о «российской угрозе».



Конечно, как мы помним, все учения НАТО являются строго оборонительными и проводятся для поддержания безопасности и стабильности в Европе. Но если хотя бы на секунду представить ситуацию, в которой Россия нападет на Шотландию, возникнет очень много вопросов, главный из которых: зачем?



А вот состав участников и их постоянные заявления об опасности Москвы для всего мира в целом и стран Прибалтики в частности наводят на мысль, что Россия – самый незаметный, но ключевой участник учений. И в попытках скрыть свои истинные намерения НАТО допускает в печать очень ограниченный объем информации об этих военных маневрах.



