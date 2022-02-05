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Почему у Запада всегда Россия виновата? Политконсультант дал подсказку всем, "кто не верит"

05 февраля 2022, 16:35  •  118 • Политика
Политический консультант Андрей Перла дал подсказку всем, кто не верит в то, что западная пресса "с самого начала была инструментом диффамации и пропаганды, основанной на вранье". "Россия - исторически - главный и самый страшный враг Запада", - подчёркивает обозреватель Царьграда, объясняя, почему у Запада именно русские всегда виноваты.
"Нужно понимать одну очень простую и очень важную вещь: именно, что ложь - это основа цивилизации Запада. Запад лжив не том смысле, что там случаются лжецы. Запад - это страна, лживая по самой своей природе", - такое объяснение дал обозреватель Царьграда, политический консультант Андрей Перла в своём авторском Telegram-канале "Умный еврей при губернаторе", комментируя "ошибку" Bloomberg.
Ранее, напомним, агентство выдало фейковую новость о "вторжении" России на Украину, а после публикацию снесли, объяснив всё "ошибкой".
Политический эксперт, продолжая свою мысль, подчёркивает, что "история Запада после Средневековья - это история вранья".
"История, в которой наиболее прославлен тот, кто лучше лгал. Или блефовал. Поэтому они так любят покер… - отмечает Перла. - Их пресса, которая клянётся объективностью, с самого начала была инструментом диффамации и пропаганды, основанной на вранье".
Всем, "кто не верит", политконсультант дал подсказку: посмотреть, "что они писали о русских - столько, сколько писали о России, но особенно во время войн", а также обратить внимание на то, "в чём обвиняли своих врагов" и "как эти обвинения соотносились с реальностью".
"Россия - исторически - главный и самый страшный враг Запада, - утверждает обозреватель Царьграда. - Поэтому она будет обвинена всегда именно в тех преступлениях, которые Запад совершает сам. И только в таких преступлениях - иначе в них трудно поверить".
В пример политический эксперт приводит концлагеря, напомнив о том, что "это британское изобретение для их врагов в Южной Африке", а "гитлеровцы не так много к нему добавили".

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