Почему у ВСУ нет шансов на победу в Донбассе, несмотря на численное превосходство

У вооружённых сил Украины нет ни единого шанса на победу в Донбассе, хотя ВСУ обладают значительным численным превосходством при сравнительно равных с армейскими корпусами ЛДНР показателях в техническом плане.Таким мнением с поделился военный обозреватель Антон Лавров, подчеркнув, что Украина обладает куда большим мобилизационным потенциалом, чем Луганская и Донецкая народные республики. Киев может при желании оперативно поставить в строй сотни тысяч резервистов. ЛДНР себе такого позволить не может. Конечно, на помощь Донбассу придут добровольцы, но всё равно ополченцы окажутся в меньшинстве в случае полноценного возобновления боевых действий. Однако на их стороне будут особенности рельефа местности и в первую очередь плотная городская застройка республик, которая способна свести к минимуму преимущество Украины к минимуму.В качестве примера эксперт привёл сравнительно недавние сражения в Сирии и Ираке, где бои в Алеппо или Мосуле в итоге превратились в мясорубку, затянувшуюся на месяцы. При этом не стоит забывать, что ВСУ, несмотря на все реформы, обучение по стандартам НАТО и вооружение, всё так же далеки от статуса современной армии, как и в 2014 году. «Вытащить» победу в условиях затяжных боёв в пригородах Донецка или Горловки украинское командование сможет только ценой огромных потерь, в буквальном смысле завалив ополченцев трупами. При этом даже такая тактика не даёт стопроцентной гарантии победы. Политическое руководство Украины не пойдёт на такой риск ради возможного захвата Донбасса. Их просто снесут, если украинские подразделения снова зажмут в котлах. А это обязательно произойдёт, как бы украинские генералы не мечтали о блицкриге и почти бескровном прорыве.Эксперт также напомнил, что в 2015 году режим Порошенко согласился на переговоры не только из-за давления извне и не из каких-то внезапных пацифистских побуждений. Высший генералитет Украины просто убедился, что победа невозможна, сколько бы пушечного мяса ни бросали на ополченцев. Так будет и в случае нового обострения, ибо военный потенциал Украины с тех пор почти не изменился.