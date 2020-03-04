Почему у США нет гиперзвукового оружия? Пентагон придумал "оригинальное" оправдание

В Пентагоне придумали новое оправдание тому, почему Россия получила превосходство над США в области гиперзвукового оружия. Его озвучил директор по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации Марк Льюис.

По его словам, причина заключается в том, что США "очень открыты" в области создания оружия. Пентагон выкладывает в открытый доступ множество материалов, а Россия и Китай их читают и используют в разработках своего оружия.

Мы публикуем множество материалов, а они их читают, - пожаловался Марк Льюис в интервью изданию Washington Examiner.

Он добавил, что теперь для США является высшим приоритетом как можно скорее принять на вооружение гиперзвуковые технологии. В Пентагоне рассчитывают, что этого удастся добиться в середине 2020-х годов.

Напомним, что ранее в Пентагоне оправдывали отсутствие у США гиперзвуковых технологий тем, что в своё время от них было решено отказаться в пользу разработки других типов вооружений. Такую версию озвучивал помощник директора Пентагона по гиперзвуковым разработкам Майк Уайт.