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Почему у США нет гиперзвукового оружия? Пентагон придумал "оригинальное" оправдание

04 марта 2020, 22:35  •  104 • Политика
США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия из-за своей "открытости", заявили в Пентагоне. "Мы публикуем множество материалов, а они (Россия и Китай) их читают", - пожаловались в американском военном ведомстве.
В Пентагоне придумали новое оправдание тому, почему Россия получила превосходство над США в области гиперзвукового оружия. Его озвучил директор по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации Марк Льюис.
По его словам, причина заключается в том, что США "очень открыты" в области создания оружия. Пентагон выкладывает в открытый доступ множество материалов, а Россия и Китай их читают и используют в разработках своего оружия.
Мы публикуем множество материалов, а они их читают, - пожаловался Марк Льюис в интервью изданию Washington Examiner.
Он добавил, что теперь для США является высшим приоритетом как можно скорее принять на вооружение гиперзвуковые технологии. В Пентагоне рассчитывают, что этого удастся добиться в середине 2020-х годов.
Напомним, что ранее в Пентагоне оправдывали отсутствие у США гиперзвуковых технологий тем, что в своё время от них было решено отказаться в пользу разработки других типов вооружений. Такую версию озвучивал помощник директора Пентагона по гиперзвуковым разработкам Майк Уайт.

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