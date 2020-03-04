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Почему у России нет истребителей пятого поколения?

04 марта 2020, 02:35  •  90 • Война
Что такое культура оборонного производства
Пентагон начал аудит компании Pratt & Whitney, входящей в состав United Technology Corp., чтобы выяснить причины отставания от графика снижения стоимости двигателей для новейших американских истребителей пятого поколения F-35.
Являясь единственным поставщиком двигателей для F-35, компания Pratt & Whitney и её субподрядчики надеются получить из государственного бюджета $66 млрд. из запланированных $428 млрд. на производство более чем трёх тысяч истребителей, строящихся для ВВС США и их союзников.
Это самая крупная американская программа вооружений за всю историю. Однако реализована она может быть в полной мере лишь при выполнении производителями и заказчиком, Пентагоном, обязательств перед Конгрессом США по снижению стоимости этих самолётов.
Аудит был начат после того, как Pratt & Whitney заявила, что смогла снизить стоимость контрактов с субподрядчиками на очередную партию комплектующих для двигателей F-35 только на 3%. Корпорация Lockheed Martin, которая строит остальную часть самолёта, со своей стороны прогнозирует экономию в 15,3%. В Пентагоне заинтересовались такой большой разницей.
«То, что цена на двигатель снижается не так быстро, как на планер, вызывает беспокойство, – заявил куратор программы F-35 в Министерстве обороны США Грег Кунц. – Мы используем все доступные нам инструменты, чтобы получить лучшую цену для налогоплательщика».
Решение о полномасштабном производстве истребителей F-35 в ближайшее время будет принимать Конгресс США, и в Пентагоне буквально из кожи лезут, чтобы снизить расходы на производство перспективного истребителя. Конгресс уже выделил $27 млрд. на производство двигателей, но для получения остальных средств американским инженерам придётся изрядно потрудиться. Военные аудиторы посланы Пентагоном им в помощь.
По данным Pratt & Whitney, аудит коснётся 280 американских и иностранных поставщиков. Мэтью Бромберг, президент Pratt & Whitney по военным двигателям, сказал в интервью агентству Bloomberg, что с начала производства компания добилась снижения затрат на двигатель более чем на 55%, но дальнейшая экономия зависит от поставщиков комплектующих.
«Eсли аудиторы найдут какие-то не использованные компанией возможности для сокращения затрат, которые мы не используем, я принимаю их на 100%», – отметил Бромберг.
После того как в конце 2016 года избранный президент США Дональд Трамп подверг критике программу создания новейшего боевого самолёта из-за её слишком высокой стоимости, корпорация Lockheed Martin объявила о намерении снизить в 2019 году стоимость истребителей F-35 до $85 млн.
На сегодняшний день, как сообщил портал Flight Global, стоимость одного F-35 понижена до $77,9 млн. В 2025 году Lockheed Martin рассчитывает снизить также эксплуатационные расходы на F-35 с сегодняшних $35 тыс. в час до $25 тыс. в час. В январе 2020 года Lockheed Martin заявила, что затраты на содержание одного самолёта продолжают снижаться четвёртый год подряд (с 2015 года на 35 %).
В 2019 году было выпущено 134 F-35 различных модификаций. В 2020 году Lockheed Martin рассчитывает выпустить 140 истребителей. В 2021 и 2022 годах – по 165. В 2023 году должно быть произведено 170, в 2024-м – 175-180. Всего к концу 2019-го компания поставила в ВВС США и восьми союзных стран 491 такой истребитель.
Наш «ответ Чемберлену», то есть истребитель Су-57, который призван заменить стоящие на вооружении ВКС РФ различные истребители четвёртого поколения и конкурировать с F-35 на мировых рынках вооружений, на сегодняшний день в войска не поступил. 24 декабря 2019 года первый серийный образец Су-57 потерпел крушение в 111 км от аэродрома Дзёмги в Хабаровском крае. Пилот катапультировался. Российские информационные агентства передали со ссылкой на неофициальные источники, что этот самолёт был первым, который собирались передать в ВВС до конца 2019 года.
В конце апреля 2018 года Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. Индийские военные сочли, что российский истребитель не отвечает заявленным требованиям по малозаметности. Индийцы также считают, что боевая авионика, радары и датчики российской разработки не соответствуют стандартам боевого самолёта пятого поколения.
В январе 2020 года военный обозреватель американского издания The National Interest Дэвид Экс опубликовал статью, в которой выразил уверенность, что Су-57 не готов к боевым действиям. По его мнению, этот истребитель не сможет противостоять высокотехнологичному противнику, такому как американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Главными недостатками российского истребителя названы «неполные системы вооружения и управления истребителя, отсутствие штатных двигателей второго этапа и многосерийного производства». Из других проблем, связанных с производством Су-57, Дэвид Экс назвал затягивание его разработки и недостаток финансирования.
Большинство российских военных экспертов считают главной проблемой Су-57 отсутствие соответствующего требованиям к истребителю пятого поколения двигателя. Сейчас на Су-57 ставят двигатели АЛ-41Ф1, разработанные в двигателестроительной компании «ОДК-Сатурн» в Рыбинске. Они удовлетворяют ряду требований, предъявляемых к авиационным силовым установкам пятого поколения, в частности имеют полностью электронное управление и плазменное зажигание. Однако тяга АЛ-41Ф1 недостаточна, чтобы самолёт мог конкурировать с американскими истребителями пятого поколения.
Новый двигатель, которому присвоено название «Изделие 30», также создаётся в Рыбинске. По известным данным, «Изделие 30» представляет собой двухконтурный турбореактивный двигатель с форсажной камерой (ТРДДФ). Его основные характеристики позволяют относить «Изделие 30» к следующему поколению ТРДДФ. Пока «Изделие 30» остается на стадии лётных испытаний и проверяется на опытных самолётах Су-57. К настоящему времени изготовлено около двух десятков опытных двигателей, предназначенных для проверок на земле и в воздухе. Российский портал «Военное обозрение» сообщает, что весь цикл лётных испытаний «Изделия 30» может занять три года. Для сравнения: уже через год в США будет завершена разработка революционных двигателей – трехконтурных ТРД, которые будут установлены, в частности, на F-35 и сделают его недосягаемым для любых иностранных конкурентов.
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Относительно разработок российского трёхконтурного ТРД ничего не известно. В редких публикациях на эту тему сообщается, что такая работа ведётся, но она засекречена.
Недавно в корпорации «Сухой» сменился генеральный директор. Российские и иностранные СМИ связали это с «проблемами Су-57». Однако решение столь серьёзной проблемы, как отставание от потенциального противника в разработке и производстве перспективных боевых самолётов, одними кадровыми перестановками не решить. Может быть, стоит поучиться у тех же американцев культуре оборонного производства?
Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

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