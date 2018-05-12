Почему у нас хотят украсть День Победы? • 32 • Аналитика



Но, увы, по моему скромному мнению, наша Родина слишком велика и богата, как культурно, так и материально, чтобы не иметь своих внутренних паразитов. Ну, слишком заманчиво выглядит Россия, которая, несмотря на свой почтенный возраст, всегда кажется молодой и дышащей жизнью. Вот потому к 9 Мая снова активизируется эта самая паразитарная часть жизни. Голосами списанных в утиль певцов ртом и профессиональных политических неудачников, купленных на сдачу журналистов и нечитаемых писателей — паразитарная жизнь напоминает о себе словно жужжание комаров. Мелкий кровосос, вроде, а ведь малярию да лихорадку разносит. И заражает людей, которые начинают гнить изнутри.









Кто эти люди? Да, они и не скрываются. Вопрос ведь даже в этом не стоит. Оставим за скобками дегенеративный опрос по поводу сдачи или не сдачи Ленинграда, бесконечные стенания Максима Каца, который в сети славен своим уклонением от службы в израильской армии, по поводу парадов, якобы гордящихся техникой смерти и т.д. и т.п. Есть перлы и посвежее.



Вот, к примеру, политик-неудачник Дима Гудков. Единственное, чем мне запомнился этот персонаж это своим отчаянно улыбающимся на траурном немцовском марше папой, более известным Геной Гудковым. Ещё мне вспомнилась его предвыборная кампания. Так, на один из вопросов избирателя: «Почему?» Дима сначала основательно завис, а потом проявил чудеса либеральной компетенции. Гудков ответил: «По кочану!»







Ещё один обитатель морального дна. Псевдожурналист Николай Храмов. Тут всё ещё проще – власовец, русофоб, нацист и просто весьма упитанная бездарность, которая до сих пор топчет мостовые демократичной Москвы.







Не смогла пройти мимо Дня Победы и считающая себя писательницей гражданка Мария Арбатова. Она, правда, более известна как товарищ человека-бутылки Ельцина и сторонница «позитивной дискриминации», по которой большинство загоняется за Можай, а привилегии избирательных прав предоставляются меньшинству. Также Мария периодически пробавляется на ниве защиты голубоватых граждан и является лицом выродившегося в социальный маразм движения феминисток.







А вот особо профессиональное мнение отправленного на помойку певца Лебединского. Его голос, как и его самого, можно причислить к артефактам «святых 90-х», которые по какой-то «странной» причине я вспоминаю с брезгливостью. Именно голос Лебединского, именовавшего себя профессором, спевал кабацкие грязные, как нижнее бельё дворовой девки, песенки. Теперь утилизированный при жизни певец ртом, видимо, считает себя знатным экспертом во всех областях жизнедеятельности. И свои гениальные мысли он предпочитает вещать через СМИ древней Шумерии и копателей Чёрного моря.







А вот «милая» шутка от Елены Лукьяновой, юриста, вроде бы учёного, политика и общественного деятеля. В общем, мой «любимый» набор человека-оркестра, который так и не нашёл себя в чём-либо, но собственное тщеславие обернулось дикими комплексами по отношению к Родине. Сейчас Леночка в основном отпускает лицемерно-циничные остроты из Латвии, где нацисты ходят парадом. У неё куда более тяжёлая форма ненависти к стране, т. к., когда такую заразу подхватывает женщина, человек, созданный для привнесения в мир новой жизни, то болезнь приобретает тотально уродливые формы.







А вот что ретвитнул гражданин Олег Кашин. О его истериках и позёрстве в интернете ходят уже легенды. А нападение на Кашина, которое вызывает вопросы в стиле «а был ли мальчик», и вовсе сам Олежка пытался раздуть до эпического размаха, что вызвало только злой хохот. Долго работая в рукопожатных СМИ, он смог себе выторговать право гадить теперь из-за бугра, так сказать, находясь на удалённой работе.







Но это так, наиболее известные обитатели дна, в очередной раз напомнившие о своём существовании. Это, так сказать, лишь носители. А вот сама инфекция распространяется порой и без их непосредственного присутствия. Малограмотные блогеры, да и просто сетевые обитатели тоже неплохо справляются с задачей очернить День Победы. Порой это делается даже под прикрытием объективной критики, но цель видна и очевидна.











Зачем же чернить столь светлый, столь заслуженный и столь печальный для нашей Родины праздник? Кроме общеизвестной важности сплочения народа этим праздником, есть и куда более далеко идущие задачи. Что есть народ? Как его покорить, завладеть недрами, дешёвой и покорной рабочей силой, которая не будет раздражать своими личными взглядами на образ жизни, мироустройство и распределение материальных благ? А пусть просто перестанет быть народом. Последний приказ перед вылетом в Лондон



И это не какие-то теории заговора, а нормальная практика и весьма прагматичная – без войн, затрат на содержание оккупационной армии и прочего. Надо просто отнять всё, что делает людей народом. Отнять традиции, обычаи, культуру. А такой знаковый праздник как День Победы – сам Бог велел отобрать у населения со столь строптивым и непонятным для многих желанием самоидентификации.



И отнять стараются не только День Победы – мы «охотимся» за комарами по случаю, а сами комары ведут своё существование постоянно. Читатель простит мне, что я не вдаюсь в разъяснения причин этих насекомых, так как само рассмотрение продуктов жизнедеятельности этих существ в виде скринов их потуг даётся нелегко. А вот с каких сторон эти существа стараются подобраться к живой и дышащей душе народа – описать стоит.



Сторон этих много. Стараются куснуть культуру нашего народа старательным насаждением «современного искусства». Под видом искусства то преподнесут фаллос, намалёванный на асфальте разводного моста, то мужика, прибивающего мошонку к брусчатке, то убогую, зато скандальную мазню на кривом холсте, это не важно. Важно сначала ошельмовать картины соцреализма, а потом и до классиков добраться можно. По-тихому, но старательно чернят советское кино. В общем, в стороне ничего не оставляют.







Казаки в Крыму, перед отправкой на Перекоп



Шельмуют фольклорные ансамбли, реконструкторов и особенно казаков. Ну, кто из нас не слышал, а некоторые даже нет-нет да бросят, походя, склизкое словцо – «ряженые»? Не буду спорить, разные люди есть, но ведь как ловко и основательно многим вбили простоту и безответственность срамить поголовно людей, у которых хватает сил сохранять традиции и обычаи. И в такие моменты как-то забывают тех казаков, кто в 1945 году шёл парадом по Красной площади, блистая орденами, оплаченными кровью, а не медальками за приватизированное журналистское перо. Забывают о тех казаках, которые стояли на Перекопе и Чонгаре в 2014-м, которые в храме Андрея Первозванного болгаркой нарезали куски арматуры в ожидании приезда украинских нацистов, так как какого-либо оружия через переправу доставить в Крым не было возможности.



Майский "суперуказ" без восторженных придыханий



При этом особо ярые либералы, используя слово «ряженые» повсеместно, бьются просто-таки в истерическом восторге, когда смотрят на костюмированные миниатюры своих американских друзей на «день благодарения». В этот день некоторые особо «благодарные» наши заклятые американские друзья одеваются в костюмы первых колонистов и вспоминают, как их предки отблагодарили индейцев, а заодно и самого Бога, за спасение от голодной смерти после суровой зимы. С Богом поговорить о колонистской «благодарности» проблематично, но не менее проблематично узнать и мнение индейцев по этому поводу. Ведь размер благодарности был таким всеобъемлющим, что теперь крайне сложно вообще найти индейца. Но эти мелочи не мешают размеру умиления нашей демшизы.



Венцом этого можно считать потуги гражданки Латыниной, которая аккумулирует вокруг себя фекальные массы, как в прямом, так и в переносном смысле. Для этой гражданки даже само существование кириллицы – чудовищная ошибка. Каково?





"Бессмертный полк" в высокогорном осетинском селе Камунта



Но в России продолжают писать стихи, петь свои песни, хоть и не столь часто как хотелось бы, жить своими традициями и праздниками. А 9 Мая выходить миллионами на «Бессмертный полк» и вызывать очередные приступы падучей у чужеродных паразитарных организмов, которые всё никак не могут превратить эту страну в просто территорию, населённую манкуртами, живыми желудками без собственного национального Я. Снова наступил светлый и печальный праздник нашей Великой Победы над мировым злом нацизма. Порой складывается впечатление, что сама весна без этого дня вовсе не весна, а так — пародия временного потепления планеты. Миллионы жизней отдала наша Родина, чтобы каждая новая весна была воистину весной, пробуждением этой самой жизни, а не пародией.Но, увы, по моему скромному мнению, наша Родина слишком велика и богата, как культурно, так и материально, чтобы не иметь своих внутренних паразитов. Ну, слишком заманчиво выглядит Россия, которая, несмотря на свой почтенный возраст, всегда кажется молодой и дышащей жизнью. Вот потому к 9 Мая снова активизируется эта самая паразитарная часть жизни. Голосами списанных в утиль певцов ртом и профессиональных политических неудачников, купленных на сдачу журналистов и нечитаемых писателей — паразитарная жизнь напоминает о себе словно жужжание комаров. Мелкий кровосос, вроде, а ведь малярию да лихорадку разносит. И заражает людей, которые начинают гнить изнутри.Кто эти люди? Да, они и не скрываются. Вопрос ведь даже в этом не стоит. Оставим за скобками дегенеративный опрос по поводу сдачи или не сдачи Ленинграда, бесконечные стенания Максима Каца, который в сети славен своим уклонением от службы в израильской армии, по поводу парадов, якобы гордящихся техникой смерти и т.д. и т.п. Есть перлы и посвежее.Вот, к примеру, политик-неудачник Дима Гудков. Единственное, чем мне запомнился этот персонаж это своим отчаянно улыбающимся на траурном немцовском марше папой, более известным Геной Гудковым. Ещё мне вспомнилась его предвыборная кампания. Так, на один из вопросов избирателя: «Почему?» Дима сначала основательно завис, а потом проявил чудеса либеральной компетенции. Гудков ответил: «По кочану!»Ещё один обитатель морального дна. Псевдожурналист Николай Храмов. Тут всё ещё проще – власовец, русофоб, нацист и просто весьма упитанная бездарность, которая до сих пор топчет мостовые демократичной Москвы.Не смогла пройти мимо Дня Победы и считающая себя писательницей гражданка Мария Арбатова. Она, правда, более известна как товарищ человека-бутылки Ельцина и сторонница «позитивной дискриминации», по которой большинство загоняется за Можай, а привилегии избирательных прав предоставляются меньшинству. Также Мария периодически пробавляется на ниве защиты голубоватых граждан и является лицом выродившегося в социальный маразм движения феминисток.А вот особо профессиональное мнение отправленного на помойку певца Лебединского. Его голос, как и его самого, можно причислить к артефактам «святых 90-х», которые по какой-то «странной» причине я вспоминаю с брезгливостью. Именно голос Лебединского, именовавшего себя профессором, спевал кабацкие грязные, как нижнее бельё дворовой девки, песенки. Теперь утилизированный при жизни певец ртом, видимо, считает себя знатным экспертом во всех областях жизнедеятельности. И свои гениальные мысли он предпочитает вещать через СМИ древней Шумерии и копателей Чёрного моря.А вот «милая» шутка от Елены Лукьяновой, юриста, вроде бы учёного, политика и общественного деятеля. В общем, мой «любимый» набор человека-оркестра, который так и не нашёл себя в чём-либо, но собственное тщеславие обернулось дикими комплексами по отношению к Родине. Сейчас Леночка в основном отпускает лицемерно-циничные остроты из Латвии, где нацисты ходят парадом. У неё куда более тяжёлая форма ненависти к стране, т. к., когда такую заразу подхватывает женщина, человек, созданный для привнесения в мир новой жизни, то болезнь приобретает тотально уродливые формы.А вот что ретвитнул гражданин Олег Кашин. О его истериках и позёрстве в интернете ходят уже легенды. А нападение на Кашина, которое вызывает вопросы в стиле «а был ли мальчик», и вовсе сам Олежка пытался раздуть до эпического размаха, что вызвало только злой хохот. Долго работая в рукопожатных СМИ, он смог себе выторговать право гадить теперь из-за бугра, так сказать, находясь на удалённой работе.Но это так, наиболее известные обитатели дна, в очередной раз напомнившие о своём существовании. Это, так сказать, лишь носители. А вот сама инфекция распространяется порой и без их непосредственного присутствия. Малограмотные блогеры, да и просто сетевые обитатели тоже неплохо справляются с задачей очернить День Победы. Порой это делается даже под прикрытием объективной критики, но цель видна и очевидна.Зачем же чернить столь светлый, столь заслуженный и столь печальный для нашей Родины праздник? Кроме общеизвестной важности сплочения народа этим праздником, есть и куда более далеко идущие задачи. Что есть народ? Как его покорить, завладеть недрами, дешёвой и покорной рабочей силой, которая не будет раздражать своими личными взглядами на образ жизни, мироустройство и распределение материальных благ? А пусть просто перестанет быть народом.И это не какие-то теории заговора, а нормальная практика и весьма прагматичная – без войн, затрат на содержание оккупационной армии и прочего. Надо просто отнять всё, что делает людей народом. Отнять традиции, обычаи, культуру. А такой знаковый праздник как День Победы – сам Бог велел отобрать у населения со столь строптивым и непонятным для многих желанием самоидентификации.И отнять стараются не только День Победы – мы «охотимся» за комарами по случаю, а сами комары ведут своё существование постоянно. Читатель простит мне, что я не вдаюсь в разъяснения причин этих насекомых, так как само рассмотрение продуктов жизнедеятельности этих существ в виде скринов их потуг даётся нелегко. А вот с каких сторон эти существа стараются подобраться к живой и дышащей душе народа – описать стоит.Сторон этих много. Стараются куснуть культуру нашего народа старательным насаждением «современного искусства». Под видом искусства то преподнесут фаллос, намалёванный на асфальте разводного моста, то мужика, прибивающего мошонку к брусчатке, то убогую, зато скандальную мазню на кривом холсте, это не важно. Важно сначала ошельмовать картины соцреализма, а потом и до классиков добраться можно. По-тихому, но старательно чернят советское кино. В общем, в стороне ничего не оставляют.Шельмуют фольклорные ансамбли, реконструкторов и особенно казаков. Ну, кто из нас не слышал, а некоторые даже нет-нет да бросят, походя, склизкое словцо – «ряженые»? Не буду спорить, разные люди есть, но ведь как ловко и основательно многим вбили простоту и безответственность срамить поголовно людей, у которых хватает сил сохранять традиции и обычаи. И в такие моменты как-то забывают тех казаков, кто в 1945 году шёл парадом по Красной площади, блистая орденами, оплаченными кровью, а не медальками за приватизированное журналистское перо. Забывают о тех казаках, которые стояли на Перекопе и Чонгаре в 2014-м, которые в храме Андрея Первозванного болгаркой нарезали куски арматуры в ожидании приезда украинских нацистов, так как какого-либо оружия через переправу доставить в Крым не было возможности.При этом особо ярые либералы, используя слово «ряженые» повсеместно, бьются просто-таки в истерическом восторге, когда смотрят на костюмированные миниатюры своих американских друзей на «день благодарения». В этот день некоторые особо «благодарные» наши заклятые американские друзья одеваются в костюмы первых колонистов и вспоминают, как их предки отблагодарили индейцев, а заодно и самого Бога, за спасение от голодной смерти после суровой зимы. С Богом поговорить о колонистской «благодарности» проблематично, но не менее проблематично узнать и мнение индейцев по этому поводу. Ведь размер благодарности был таким всеобъемлющим, что теперь крайне сложно вообще найти индейца. Но эти мелочи не мешают размеру умиления нашей демшизы.Венцом этого можно считать потуги гражданки Латыниной, которая аккумулирует вокруг себя фекальные массы, как в прямом, так и в переносном смысле. Для этой гражданки даже само существование кириллицы – чудовищная ошибка. Каково?Но в России продолжают писать стихи, петь свои песни, хоть и не столь часто как хотелось бы, жить своими традициями и праздниками. А 9 Мая выходить миллионами на «Бессмертный полк» и вызывать очередные приступы падучей у чужеродных паразитарных организмов, которые всё никак не могут превратить эту страну в просто территорию, населённую манкуртами, живыми желудками без собственного национального Я. Автор: Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 32 Источник Похожие новости Удар по Голанам покажется Израилю шалостью. Должное возмездие уже у ворот Россия прозападная: реальность завтрашнего дня ЭТА больше нет

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