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Почему у Мэй не получится вывести Британию из ЕС без катастрофы

17 января 2019, 16:54  •  70 • В мире
«Жёсткий» Brexit, чреватый для Британии катастрофой, становится единственным реальным способом выхода страны из Евросоюза — вотум доверия в Палате общин премьеру Терезе Мэй тут ничего не меняет
Автор:
Латышев Сергей
После исторического поражения в ходе голосования в Палате общин по правительственному проекту соглашения о выходе Британии из Евросоюза премьер-министр Тереза Мэй устояла против вотума недоверия, инициированного лидером оппозиции Джереми Корбином. Он состоялся — впервые за четверть века — после того, как глава Лейбористской партии обвинил кабмин в неспособности добиться выгодной сделки по условиям выхода королевства из сообщества. Корбин считает, что отклонение парламентом «мёртвой» сделки с Брюсселем означает, что это правительство будет не способно осуществить Brexit по своему сценарию, поэтому «должно поступить правильно и уйти в отставку». Он сказал при этом только половину правды: никакое другое правительство с этим не справится тоже, а если Палата общин считает недостаточными уступки, которые Мэй сделал Брюссель, и британские депутаты рассчитывают «улучшить» имеющееся соглашение, то это их проблема, а не проблема ЕС.
Лидер оппозиции также призвал Мэй полностью исключить выход из ЕС без соглашения о «разводе». Такое обязательство со стороны Мэй, её заверение в том, что правительство «чётко, раз и навсегда откажется от перспективы катастрофы Brexit без сделки и от того хаоса, который возникнет в результате этого», он сделал условием переговоров с ней по данной проблеме. Хотя Мэй объективно не может дать Корбину такого обещания, иначе окончательно настроит против себя влиятельную группировку тори, которая не видит в этом ничего особенно страшного.
Почему Мэй снова не «прокатили»?
Тем не менее, как и предсказывал Царьград, в ходе голосования о вотуме недоверия очередного «разгрома» Мэй не случилось. Потому что её консервативные критики и младшие правительственные партнёры — ольстерские юнионисты, — при всём своём негативном отношении к Мэй как к политику и недовольстве условиями «развода» с ЕС не желали проведения досрочных выборов. А они были практически неизбежны в случае вынесения премьеру вотума недоверия.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй едва не плакала от счастья, когда Палата общин воздержалась от вынесения ей вотума недоверия. Фото: www.globallookpress.com

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