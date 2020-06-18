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Почему у либерала Путина всё так слишком либерально?
18 июня 2020, 07:00 • 70 • Аналитика
Да, в одном из прошлых материалов мы затронули тему того, что у нас в стране есть либералы, а есть либералы. Одни – это Путин и его команда, то есть радетели за будущее России, вторые – это Темный Лорд Навальный и еще кто-то. Кто, непонятно совершенно, но наличие темных сил в стране не ставится под сомнение основным большинством жителей.
Потому лично я совершенно не могу понять, чем одни либералы теоретически отличаются от других. Все за свободу, равноправие и светлое будущее. Не совсем понятно, для кого конкретно, но сейчас это и не так существенно.
Итак, Путин – либерал. Об этом говорят СМИ, об этом говорит Песков, об этом говорит… сам Путин!
Путин при поддержке своей команды проводит (как он сам говорит) либеральные реформы в стране. Либерализация в экономике, частном секторе, культуре, образовании, медицине. Реформы.
Причем реформы и проекты зачастую весьма и весьма хорошие. И национальные проекты есть – просто золото.
Ну скажите, кто против проектов развития в области демографии, здравоохранения, строительства автомобильных дорог? Новых и безопасных автомобильных дорог?
Даже Темный Лорд не против, ему по ним ездить и ездить еще.
Повторюсь, суть проектов, предложенных Путиным и изложенных в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подписанном 7 мая 2018 года, заключена в продолжении работы над национальными проектами, начатой в 2005 году, весьма полезна и интересна. На бумаге, по крайней мере.
Стоит сказать, что «программы, принятые в 2005 году, считаются неудачными в плане исполнения».
Перевожу: не выполнены совершенно.
2018 год – это вторая попытка. Алексей Кудрин (надеюсь, никто не станет оспаривать либерализм Кудрина) высоко оценил программу, сказав, однако, что судьба нацпроектов и национальных целей лежит вне нацпроектов. И на пути исполнения проектов лежит множество преград. А избирательное применение законодательства требует наведение порядка в судебной и правоохранительной системах.
В Думе, кстати, тоже подвергли критике исполнение нацпроектов. Процент исполнения проектов ужасающе низок, более половины проектов исполнено менее чем на 20%. Вообще, сама по себе эффективность реализации госпрограмм была поставлена под сомнение.
Генеральная прокуратура также оценила исполнение проектов как неудовлетворительное. Генпрокурор России Юрий Чайка в ходе заседания президиума совета по национальным проектам в ноябре 2019 года заявил о проблемах в их реализации:
«По нацпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 15% из 108 миллиардов рублей, выделенных на этот год. По национальному проекту «Экология» израсходована лишь четвертая часть».
По сведениям, озвученным Генпрокуратурой, только в 2019 году было выявлено более 2,5 тыс. нарушений законов при исполнении нацпроектов, из них наибольшее число при реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жильё», «Городская среда».
А в этом году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о многочисленных коррупционных нарушениях при выполнении национальных и федеральных проектов.
Патрушев констатировал, что
«при проведении государственных закупок недобросовестными должностными лицами широко используются мошеннические схемы с целью передачи подрядов аффилированным с ними организациям».
Секретарь Совбеза отметил, что больше всего воруют в нацпроектах «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение».
Что же получается?
Получается, что задумка хорошая, а исполнение… А исполнение никакое.
В чем же проблема?
Действительно, очень странно получается в масштабах страны. Планы строятся, утверждаются, указы подписываются и… и не исполняются. Далее деньги разворовываются, ну и все в таком духе.
Что, опять царь хороший, бояре плохие?
А вот нет, не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Самая большая проблема заключена в том, что Путин – либерал. Да-да, именно в этом. Реализации либеральных реформ и программ развития России мешает либерализм!
На первый взгляд смотрится бредово. Однако в такой стране, как Россия, и не такое возможно. А вот такое, какое мы имеем сегодня, и вообще запросто.
Судите сами.
Генпрокуратура дает 2,5 тысячи нарушений закона. Это как минимум 2,5 тысячи виноватых. А так как могла быть и группа, и по предварительному сговору… Ну вот даже в минимальной конфигурации 2,5 тысячи дел.
Вопрос: где они? Где громкие расследования, посадки, огромные штрафы?
Тишина на заброшенном кладбище…
А теперь совершаем экскурс в историю.
Знающие читатели, а что бы сделал с этими 2,5 тысячами товарищ Сталин? Ну да, показательные дела о расхищении и совершенно непоказательные расстрелы. А те, кому повезло, пошли бы строить очередной важный канал и перевоспитываться. Но Сталин был коммунист до мозга костей.
При Хрущеве тоже сажали. И ничуть не хуже, чем при Сталине. По крайней мере, у Никиты Сергеевича опыт был с тех времен – залюбуешься. Но Хрущев был коммунист. Да, демократизированный, но коммунист.
Брежнев? Коммунист. Потому у него все, кто не мог найти себя в деле, занимались делом построения БАМа и многих других объектов.
А вот Путин – либерал. А у либералов не приняты расстрелы, посадки и все прочее. Нет, посадить-то могут, но за критику власти, за то, что пластиковый стаканчик в полицейского кинул и так далее. А за то, что сорваны проекты национальной важности – нет, у нас не 1937-й год.
Ну хорошо, расстрелов не надо. Да, цивилизация, развитие, либерализм.
Вот в этом кроется первая из трех причин, что все зачастую идет наперекосяк. Конечно, иногда кое-кого наказывают. Но так… без огонька. Вероятно, исходя из посыла «а вдруг пригодится?»
Сердюков вот пригодился. Да и Васильева, отсидевшая 34 дня из 5 лет, тоже хороший такой пример.
Первая причина.
Нет ответственных за исполнение — раз, и нет ответственности для ответственных — два. А уж для попавших в обойму — и вообще красота, они вне закона в хорошем (для них) смысле слова. Ибо те русские своих точно не бросают. Доказано Сердюковым, доказано Васильевой, доказано Чубайсом, доказано Рогозиным.
Закон в России действительно позволяет такие выверты, что иной раз диву даешься. За примерами далеко ходить не надо. Убийца, который убил человека, будучи пьяным и вмазанным наркотой, находится под домашним арестом. А человек, который подозревается в том, что не понял, что фундамент цеха дает осадку, арест отбывает в СИЗО.
И таких примеров просто вагоны. Но суть их сводится к одному: юридическая система мало того что несовершенна, так еще и допускает манипуляции ею в нужном направлении.
Вторая причина.
Мы о ней говорили не единожды. Кадровый голод и разрушенные социальные лифты. Если в ТОЙ России появление наверху выходцев из народа как положительных (Ломоносов), так и отрицательных (Распутин) было хотя бы теоретически, но возможно, то сегодня – извините.
Четко выстроенная система просто отторгает все, что к ней не принадлежит. И сегодня можно лицезреть бывшего охранника президента в кресле министра или губернатора, но вот человека со стороны – увы. То же самое относится и к судебной системе, и к законотворческой.
И здесь стоит признать, что современная система вертикали власти в России не была принесена марсианами или американцами. Это отечественная разработка, как ни крути. Причем не стоит пенять на Ельцина, при нем тот еще бардак был в назначениях. А сейчас все довольно стабильно, крутится по министерствам и ведомствам одна и та же обойма. Вчера был министр – сегодня губернатор. Был замминистра – стал министром. И так можно крутить до бесконечности.
И будет крутиться. Потому что система довольно прочная и не допускает воздействий извне. Только для своих, так сказать. Но эффективность минимальная, поскольку использует исключительно допущенный ресурс.
И если проблемы с законодательством еще можно как-то спихнуть на их творцов (считай – Госдуму), то вот данная архитектура власти есть итог 20-летней работы Путина и его команды.
Ну в самом деле, не Обаму же обвинять в том, что у нас так все обстоит…
И, наконец, третья причина. Модель.
Да, как бы это странно ни выглядело, но – модель. Понятно, что не советская. Все советское однозначно плохо, галоши были не съедобные, куры синие и так далее. Но надо было брать какую-то модель для подражания. Как ТУ Конституцию, которую у американцев скопировали.
Американскую же и взяли. Но с нашими поправками. И теперь она более напоминает модель в царской России. С одной стороны, все руководители берутся из «своего» круга, с другой стороны – этот круг очень и очень ограничен. «Новые дворяне», как ни крути.
Другой вопрос, что эффективность их, мягко говоря, невысока. В качестве примера стоит взять наше здравоохранение.
М. Зурабов (2004-2007). Кстати, экономист-кибернетик по образованию. Отец монетизации медицинских услуг, ушедший после ареста почти всего руководства ФОМС, которые он курировал, по обвинениям различной тяжести. После этого Зурабов стал послом России на Украине (2009-2016). Работал столь эффективно, что… нет, даже не стоит говорить об этом.
Т. Голикова. Министр с 2007 по 2012. Экономист. Это Голикова объединила базовую и страховую части пенсии, заменила единый социальный налог (ЕСН) страховыми взносами, затем вернула обратно ЕСН и заодно увеличила его с 26 до 34%. Потом была работа в Счетной палате (2013-2018). Сегодня – вице-премьер по социальной политике.
В. Скворцова. Министр с 2012 по 2020 годы. Врач. Знаменита тем, что имела максимальный антирейтинг (4%) за свои «программы оптимизации», в соответствии с которыми были закрыты сотни фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник. Теперь командует ФМБА, медико-биологическим агентством, о котором тоже самые зловещие слухи ползают.
Как видите, все люди из «обоймы», никто без места не остался, с Зурабовым вот непонятно, где он сейчас. Но хорошо стало нам в плане медицины? Да просто великолепно, и пандемия это только подтвердила.
И так во всем. Без исключения. И главное – никакой ответственности за сделанное или не сделанное.
Доходит уже до маразма, только после очередного гневного окрика президента чиновники на местах начинают работать, а не заниматься откровенной дурью типа посекундной тарификации для бригад «Скорой помощи», работавших с инфицированными.
Вот это главная «заслуга» Путина, и главная проблема, с которой он сегодня уже вынужден лично бороться. Созданная им система вертикали власти, которая просто не желает работать. Которую надо пугать, пинать, направлять и так далее. Но чиновников при этом нельзя увольнять, сажать и конфисковывать имущество.
Да, кстати, о казнокрадах.
Как бы было эффективно, если имущество вора, а никак иначе человека, у которого в гараже находят миллионы и миллиарды рублей, назвать нельзя, было бы изъято.
Причем изъято не только то, что на воре, но и суперудачливой жене (бизнес-леди) и очень одаренных детях. У всех.
Но нет, это, очевидно, нарушило бы некие правила игры, о которых мы не в курсе. И потому Путин бесконечно тасует весьма небольшую колоду участников, просто перемещая их с одного места на другое.
Пользы это не приносит.
Вот и получилась в итоге у нас такая власть, которая не желает работать как положено, срывает исполнение проектов президента и так далее. Плюс откровенно нагло ворует там, где только можно.
И никакой за это ответственности.
И чем дальше, тем больше сказка о том, что царь хороший, а бояре плохие, приобретает для меня статус были. Начинаю верить, что это именно так. Портит общую картину только полное нежелание царя расставаться с этими боярами. «Отставка» правительства в этом году – лучшее тому подтверждение.
Мы реально многого ждали. Но в итоге отставка ничего нам не принесла. Да, были уволены несколько самых непопулярных министров во главе с премьером. И что, кто-то остался за бортом? Нет, ни один. Всем местечко нашлось.
А казалось, вот он, последний срок Путина. Можно плюнуть на мнение всех вокруг и сделать нечто такое, что действительно улучшит жизнь россиян. Но оказалось, что срок никак не последний, бояре все те же, сделать с ними ничего нельзя.
Либерализм во всей красе. Напомню, что либерализм – это политическое и экономическое течение, провозглашающее незыблемость прав и личных свобод человека.
Жаль, что круг либералов, для которых все это действительно, ограничен тем самым кругом «обоймы».
Но пока либеральные законы действительны для узкого круга приближенных, ни о каких «рывках вперед и вверх» даже говорить не стоит. Все будет оставаться на том же месте, где и было. Потому что у нас не 1937 год.
Мне реально очень жаль, что проекты Путина и его разработчиков, которые он, как президент, вносил на рассмотрение и реализацию, реально гробятся теми, кого Путин же и посадил на власть. Пчелы против меда, система против разработчика.
И в итоге мы находимся в очень странном положении. В стране разработаны и пытаются реализоваться проекты, которые должны улучшить нашу жизнь. В итоге мы этого улучшения не видим, а наблюдаем постоянный рост цен на все, инфляцию и прочие удовольствия.
И – главное – полную безнаказанность для тех, кто в этом виноват.
Вот как тут не поверить, что во всем виноват либерализм?
Роман Скоморохов
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