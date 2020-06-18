Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджако...
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после стать...
Главная / Аналитика

Почему у либерала Путина всё так слишком либерально?

18 июня 2020, 07:00  •  70 • Аналитика

Да, в одном из прошлых материалов мы затронули тему того, что у нас в стране есть либералы, а есть либералы. Одни – это Путин и его команда, то есть радетели за будущее России, вторые – это Темный Лорд Навальный и еще кто-то. Кто, непонятно совершенно, но наличие темных сил в стране не ставится под сомнение основным большинством жителей.



Потому лично я совершенно не могу понять, чем одни либералы теоретически отличаются от других. Все за свободу, равноправие и светлое будущее. Не совсем понятно, для кого конкретно, но сейчас это и не так существенно.

Итак, Путин – либерал. Об этом говорят СМИ, об этом говорит Песков, об этом говорит… сам Путин!

Путин при поддержке своей команды проводит (как он сам говорит) либеральные реформы в стране. Либерализация в экономике, частном секторе, культуре, образовании, медицине. Реформы.

Причем реформы и проекты зачастую весьма и весьма хорошие. И национальные проекты есть – просто золото.

Ну скажите, кто против проектов развития в области демографии, здравоохранения, строительства автомобильных дорог? Новых и безопасных автомобильных дорог?

Даже Темный Лорд не против, ему по ним ездить и ездить еще.

Повторюсь, суть проектов, предложенных Путиным и изложенных в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подписанном 7 мая 2018 года, заключена в продолжении работы над национальными проектами, начатой в 2005 году, весьма полезна и интересна. На бумаге, по крайней мере.

Стоит сказать, что «программы, принятые в 2005 году, считаются неудачными в плане исполнения».

Перевожу: не выполнены совершенно.

2018 год – это вторая попытка. Алексей Кудрин (надеюсь, никто не станет оспаривать либерализм Кудрина) высоко оценил программу, сказав, однако, что судьба нацпроектов и национальных целей лежит вне нацпроектов. И на пути исполнения проектов лежит множество преград. А избирательное применение законодательства требует наведение порядка в судебной и правоохранительной системах.

В Думе, кстати, тоже подвергли критике исполнение нацпроектов. Процент исполнения проектов ужасающе низок, более половины проектов исполнено менее чем на 20%. Вообще, сама по себе эффективность реализации госпрограмм была поставлена под сомнение.

Генеральная прокуратура также оценила исполнение проектов как неудовлетворительное. Генпрокурор России Юрий Чайка в ходе заседания президиума совета по национальным проектам в ноябре 2019 года заявил о проблемах в их реализации:

«По нацпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 15% из 108 миллиардов рублей, выделенных на этот год. По национальному проекту «Экология» израсходована лишь четвертая часть».

По сведениям, озвученным Генпрокуратурой, только в 2019 году было выявлено более 2,5 тыс. нарушений законов при исполнении нацпроектов, из них наибольшее число при реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жильё», «Городская среда».

А в этом году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о многочисленных коррупционных нарушениях при выполнении национальных и федеральных проектов.

Патрушев констатировал, что

«при проведении государственных закупок недобросовестными должностными лицами широко используются мошеннические схемы с целью передачи подрядов аффилированным с ними организациям».

Секретарь Совбеза отметил, что больше всего воруют в нацпроектах «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение».

Что же получается?

Получается, что задумка хорошая, а исполнение… А исполнение никакое.

В чем же проблема?

Действительно, очень странно получается в масштабах страны. Планы строятся, утверждаются, указы подписываются и… и не исполняются. Далее деньги разворовываются, ну и все в таком духе.

Что, опять царь хороший, бояре плохие?

А вот нет, не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Самая большая проблема заключена в том, что Путин – либерал. Да-да, именно в этом. Реализации либеральных реформ и программ развития России мешает либерализм!

На первый взгляд смотрится бредово. Однако в такой стране, как Россия, и не такое возможно. А вот такое, какое мы имеем сегодня, и вообще запросто.

Судите сами.

Генпрокуратура дает 2,5 тысячи нарушений закона. Это как минимум 2,5 тысячи виноватых. А так как могла быть и группа, и по предварительному сговору… Ну вот даже в минимальной конфигурации 2,5 тысячи дел.

Вопрос: где они? Где громкие расследования, посадки, огромные штрафы?

Тишина на заброшенном кладбище…

А теперь совершаем экскурс в историю.

Знающие читатели, а что бы сделал с этими 2,5 тысячами товарищ Сталин? Ну да, показательные дела о расхищении и совершенно непоказательные расстрелы. А те, кому повезло, пошли бы строить очередной важный канал и перевоспитываться. Но Сталин был коммунист до мозга костей.

При Хрущеве тоже сажали. И ничуть не хуже, чем при Сталине. По крайней мере, у Никиты Сергеевича опыт был с тех времен – залюбуешься. Но Хрущев был коммунист. Да, демократизированный, но коммунист.

Брежнев? Коммунист. Потому у него все, кто не мог найти себя в деле, занимались делом построения БАМа и многих других объектов.

А вот Путин – либерал. А у либералов не приняты расстрелы, посадки и все прочее. Нет, посадить-то могут, но за критику власти, за то, что пластиковый стаканчик в полицейского кинул и так далее. А за то, что сорваны проекты национальной важности – нет, у нас не 1937-й год.



Ну хорошо, расстрелов не надо. Да, цивилизация, развитие, либерализм.

Вот в этом кроется первая из трех причин, что все зачастую идет наперекосяк. Конечно, иногда кое-кого наказывают. Но так… без огонька. Вероятно, исходя из посыла «а вдруг пригодится?»

Сердюков вот пригодился. Да и Васильева, отсидевшая 34 дня из 5 лет, тоже хороший такой пример.

Первая причина.

Нет ответственных за исполнение — раз, и нет ответственности для ответственных — два. А уж для попавших в обойму — и вообще красота, они вне закона в хорошем (для них) смысле слова. Ибо те русские своих точно не бросают. Доказано Сердюковым, доказано Васильевой, доказано Чубайсом, доказано Рогозиным.

Закон в России действительно позволяет такие выверты, что иной раз диву даешься. За примерами далеко ходить не надо. Убийца, который убил человека, будучи пьяным и вмазанным наркотой, находится под домашним арестом. А человек, который подозревается в том, что не понял, что фундамент цеха дает осадку, арест отбывает в СИЗО.

И таких примеров просто вагоны. Но суть их сводится к одному: юридическая система мало того что несовершенна, так еще и допускает манипуляции ею в нужном направлении.

Вторая причина.

Мы о ней говорили не единожды. Кадровый голод и разрушенные социальные лифты. Если в ТОЙ России появление наверху выходцев из народа как положительных (Ломоносов), так и отрицательных (Распутин) было хотя бы теоретически, но возможно, то сегодня – извините.
Перспективный перехватчик МиГ-41: его преимущества


Четко выстроенная система просто отторгает все, что к ней не принадлежит. И сегодня можно лицезреть бывшего охранника президента в кресле министра или губернатора, но вот человека со стороны – увы. То же самое относится и к судебной системе, и к законотворческой.

И здесь стоит признать, что современная система вертикали власти в России не была принесена марсианами или американцами. Это отечественная разработка, как ни крути. Причем не стоит пенять на Ельцина, при нем тот еще бардак был в назначениях. А сейчас все довольно стабильно, крутится по министерствам и ведомствам одна и та же обойма. Вчера был министр – сегодня губернатор. Был замминистра – стал министром. И так можно крутить до бесконечности.

И будет крутиться. Потому что система довольно прочная и не допускает воздействий извне. Только для своих, так сказать. Но эффективность минимальная, поскольку использует исключительно допущенный ресурс.

И если проблемы с законодательством еще можно как-то спихнуть на их творцов (считай – Госдуму), то вот данная архитектура власти есть итог 20-летней работы Путина и его команды.

Ну в самом деле, не Обаму же обвинять в том, что у нас так все обстоит…

И, наконец, третья причина. Модель.

Да, как бы это странно ни выглядело, но – модель. Понятно, что не советская. Все советское однозначно плохо, галоши были не съедобные, куры синие и так далее. Но надо было брать какую-то модель для подражания. Как ТУ Конституцию, которую у американцев скопировали.

Американскую же и взяли. Но с нашими поправками. И теперь она более напоминает модель в царской России. С одной стороны, все руководители берутся из «своего» круга, с другой стороны – этот круг очень и очень ограничен. «Новые дворяне», как ни крути.

Другой вопрос, что эффективность их, мягко говоря, невысока. В качестве примера стоит взять наше здравоохранение.

М. Зурабов (2004-2007). Кстати, экономист-кибернетик по образованию. Отец монетизации медицинских услуг, ушедший после ареста почти всего руководства ФОМС, которые он курировал, по обвинениям различной тяжести. После этого Зурабов стал послом России на Украине (2009-2016). Работал столь эффективно, что… нет, даже не стоит говорить об этом.

Т. Голикова. Министр с 2007 по 2012. Экономист. Это Голикова объединила базовую и страховую части пенсии, заменила единый социальный налог (ЕСН) страховыми взносами, затем вернула обратно ЕСН и заодно увеличила его с 26 до 34%. Потом была работа в Счетной палате (2013-2018). Сегодня – вице-премьер по социальной политике.

В. Скворцова. Министр с 2012 по 2020 годы. Врач. Знаменита тем, что имела максимальный антирейтинг (4%) за свои «программы оптимизации», в соответствии с которыми были закрыты сотни фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник. Теперь командует ФМБА, медико-биологическим агентством, о котором тоже самые зловещие слухи ползают.

Как видите, все люди из «обоймы», никто без места не остался, с Зурабовым вот непонятно, где он сейчас. Но хорошо стало нам в плане медицины? Да просто великолепно, и пандемия это только подтвердила.

И так во всем. Без исключения. И главное – никакой ответственности за сделанное или не сделанное.

Доходит уже до маразма, только после очередного гневного окрика президента чиновники на местах начинают работать, а не заниматься откровенной дурью типа посекундной тарификации для бригад «Скорой помощи», работавших с инфицированными.

Вот это главная «заслуга» Путина, и главная проблема, с которой он сегодня уже вынужден лично бороться. Созданная им система вертикали власти, которая просто не желает работать. Которую надо пугать, пинать, направлять и так далее. Но чиновников при этом нельзя увольнять, сажать и конфисковывать имущество.

Да, кстати, о казнокрадах.

Как бы было эффективно, если имущество вора, а никак иначе человека, у которого в гараже находят миллионы и миллиарды рублей, назвать нельзя, было бы изъято.
Триколорная Америка: вариант развития событий


Причем изъято не только то, что на воре, но и суперудачливой жене (бизнес-леди) и очень одаренных детях. У всех.

Но нет, это, очевидно, нарушило бы некие правила игры, о которых мы не в курсе. И потому Путин бесконечно тасует весьма небольшую колоду участников, просто перемещая их с одного места на другое.

Пользы это не приносит.

Вот и получилась в итоге у нас такая власть, которая не желает работать как положено, срывает исполнение проектов президента и так далее. Плюс откровенно нагло ворует там, где только можно.

И никакой за это ответственности.

И чем дальше, тем больше сказка о том, что царь хороший, а бояре плохие, приобретает для меня статус были. Начинаю верить, что это именно так. Портит общую картину только полное нежелание царя расставаться с этими боярами. «Отставка» правительства в этом году – лучшее тому подтверждение.

Мы реально многого ждали. Но в итоге отставка ничего нам не принесла. Да, были уволены несколько самых непопулярных министров во главе с премьером. И что, кто-то остался за бортом? Нет, ни один. Всем местечко нашлось.

А казалось, вот он, последний срок Путина. Можно плюнуть на мнение всех вокруг и сделать нечто такое, что действительно улучшит жизнь россиян. Но оказалось, что срок никак не последний, бояре все те же, сделать с ними ничего нельзя.

Либерализм во всей красе. Напомню, что либерализм – это политическое и экономическое течение, провозглашающее незыблемость прав и личных свобод человека.

Жаль, что круг либералов, для которых все это действительно, ограничен тем самым кругом «обоймы».

Но пока либеральные законы действительны для узкого круга приближенных, ни о каких «рывках вперед и вверх» даже говорить не стоит. Все будет оставаться на том же месте, где и было. Потому что у нас не 1937 год.

Мне реально очень жаль, что проекты Путина и его разработчиков, которые он, как президент, вносил на рассмотрение и реализацию, реально гробятся теми, кого Путин же и посадил на власть. Пчелы против меда, система против разработчика.

И в итоге мы находимся в очень странном положении. В стране разработаны и пытаются реализоваться проекты, которые должны улучшить нашу жизнь. В итоге мы этого улучшения не видим, а наблюдаем постоянный рост цен на все, инфляцию и прочие удовольствия.

И – главное – полную безнаказанность для тех, кто в этом виноват.

Вот как тут не поверить, что во всем виноват либерализм?
Роман Скоморохов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
17 июня 2020, 06:00
Триколорная Америка: вариант развития событий
16 июня 2020, 17:00
Перспективный перехватчик МиГ-41: его преимущества
16 июня 2020, 18:00
"Начало положено". Эксперт оценил реакцию в Германии на санкции США
17 июня 2020, 13:00
В США предсказали крах доллара в следующем году
17 июня 2020, 06:00
Государство и борьба за власть
17 июня 2020, 07:00
Простая сложная математика. Как стать богаче и заработать миллион?
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 июня 2020, 01:00
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
18 июня 2020, 03:00
"Ждём, когда Трамп потратит миллионы": Американцы высмеяли своего президент...
18 июня 2020, 02:00
На Украине возобновили деятельность националистические «языковые патрули»
18 июня 2020, 03:00
В Чёрное море проник эсминец США. Русские силы начали комплекс мероприятий: "Всё...
18 июня 2020, 01:00
"Спасибо финнам и американцам": Кто на самом деле сорвал Горбачёву сделку п...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июня 2020, 12:25
«Стыдно будет Зеленскому и всей Украине»: В Крыму ответили на заявления Киева
14 июня 2020, 20:25
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзвуковом оружии
12 июня 2020, 13:25
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
13 июня 2020, 09:25
Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО: что это значит
14 июня 2020, 13:00
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фото
11 июня 2020, 10:25
Эксперт объяснили отказ жителей Херсонской области Украины вернуть воду Крыму
14 июня 2020, 17:00
Русский лидер перепишет историю мира: Предсказание Парацельса назвали роковым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.