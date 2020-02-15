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Почему твиты Трампа доводят до бешенства политиков и чиновников США? Блохин подсказал ответ
15 февраля 2020, 16:24 • 74 • Политика
Генпрокурор США пожаловался, что твиты президента Дональда Трампа мешают ему работать. "Твиты Трампа, действительно, раздражают многих в Америке. Даже сама администрация Twitter не любит его, однако поделать ничего не может", - отмечает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Генпрокурор США Уильям Барр пожаловался, что заявления президента США Дональда Трампа в сети микроблогов Twitter "мешают ему работать", передаёт телеканал ABC News. Почему твиты американского лидера так сильно раздражают политиков и чиновников США, объяснил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Он отметил, что обычно страницы политиков в соцсетях ведут за них сотрудники пресс-службы. Однако Трамп ведёт свою страницу сам, поэтому сообщения на ней могут появиться совершенно в любое время суток и содержать ошибки или опечатки.
Эксперт добавляет, что для Трампа соцсети - это один из инструментов общения с избирателями. При помощи сообщений в Twitter он может без труда преодолевать стену из негативной информации, которую вокруг него воздвигли либеральные СМИ. Это раздражает многих из политической среды в США.
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