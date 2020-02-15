Почему твиты Трампа доводят до бешенства политиков и чиновников США? Блохин подсказал ответ

Генпрокурор США Уильям Барр пожаловался, что заявления президента США Дональда Трампа в сети микроблогов Twitter "мешают ему работать", передаёт телеканал ABC News. Почему твиты американского лидера так сильно раздражают политиков и чиновников США, объяснил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Он отметил, что обычно страницы политиков в соцсетях ведут за них сотрудники пресс-службы. Однако Трамп ведёт свою страницу сам, поэтому сообщения на ней могут появиться совершенно в любое время суток и содержать ошибки или опечатки.

Твиты Трампа, действительно, раздражают многих в Америке. Даже сама администрация Twitter не любит его, однако поделать ничего не может, - указывает Константин Блохин в интервью Nation News.

Эксперт добавляет, что для Трампа соцсети - это один из инструментов общения с избирателями. При помощи сообщений в Twitter он может без труда преодолевать стену из негативной информации, которую вокруг него воздвигли либеральные СМИ. Это раздражает многих из политической среды в США.