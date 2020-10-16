Почему Турция не решится на войну с Россией? Сатановский назвал два железных аргумента

По словам эксперта, во-первых, Анкара не готова попробовать Москву на прочность - Россия значительно больше средств тратит на оборону, чем Турция, и военнослужащих в нашей стране более миллиона, в то время как турецких военнослужащих всего 355 тысяч. Также вполне очевидно, что Россия превосходит Турцию по количеству техники, отметил Сатановский в эфире "Соловьёв Live".

Во-вторых, турки хорошо помнят историю, и "единственный, кто всерьёз турок бил на их собственной территории, - это русские", напомнил Сатановский.

Он также добавил, что во время русско-турецких войн Турция потеряла значительную часть своих территорий, что обуславливает её постоянное недовольство политикой России, передаёт РИА ФАН.