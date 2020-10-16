|
Почему Турция не решится на войну с Россией? Сатановский назвал два железных аргумента
16 октября 2020, 14:30 • 104 • Политика
Почему Турция не решится на войну с Россией, несмотря на существующее напряжение? Политолог Евгений Сатановский назвал два железных аргумента.
По словам эксперта, во-первых, Анкара не готова попробовать Москву на прочность - Россия значительно больше средств тратит на оборону, чем Турция, и военнослужащих в нашей стране более миллиона, в то время как турецких военнослужащих всего 355 тысяч. Также вполне очевидно, что Россия превосходит Турцию по количеству техники, отметил Сатановский в эфире "Соловьёв Live".
Во-вторых, турки хорошо помнят историю, и "единственный, кто всерьёз турок бил на их собственной территории, - это русские", напомнил Сатановский.
Он также добавил, что во время русско-турецких войн Турция потеряла значительную часть своих территорий, что обуславливает её постоянное недовольство политикой России, передаёт РИА ФАН.
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 октября 2020, 01:50
|
11 октября 2020, 07:05
|
12 октября 2020, 15:10
|
15 октября 2020, 04:35
|
10 октября 2020, 19:10
|
11 октября 2020, 19:55
|
11 октября 2020, 12:35