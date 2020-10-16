Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евросоюз кинул Украину с землёй
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войн...
Турция пошла на попятную, а боевики массово бегут из Карабаха. Хватило крепкого ...
Главная / Политика

Почему Турция не решится на войну с Россией? Сатановский назвал два железных аргумента

16 октября 2020, 14:30  •  104 • Политика
Почему Турция не решится на войну с Россией, несмотря на существующее напряжение? Политолог Евгений Сатановский назвал два железных аргумента.
По словам эксперта, во-первых, Анкара не готова попробовать Москву на прочность - Россия значительно больше средств тратит на оборону, чем Турция, и военнослужащих в нашей стране более миллиона, в то время как турецких военнослужащих всего 355 тысяч. Также вполне очевидно, что Россия превосходит Турцию по количеству техники, отметил Сатановский в эфире "Соловьёв Live".
Во-вторых, турки хорошо помнят историю, и "единственный, кто всерьёз турок бил на их собственной территории, - это русские", напомнил Сатановский.
Он также добавил, что во время русско-турецких войн Турция потеряла значительную часть своих территорий, что обуславливает её постоянное недовольство политикой России, передаёт РИА ФАН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
16 октября 2020, 00:45
Керби назвал главную ошибку России в общении с США: "Да, акула улыбается, но и убивает"
16 октября 2020, 03:30
Песков заявил об ответных мерах из-за санкций Евросоюза
16 октября 2020, 10:50
В США приняли неожиданное решение по Крыму
16 октября 2020, 00:45
"Их нельзя считать наёмниками": Пашинян рассказал, кто воюет в Карабахе на армянской стороне
16 октября 2020, 04:25
Россия изменила расстановку сил в море: Ракету "Циркон" признали идеальной убийцей
16 октября 2020, 10:50
Почему Москва сняла санкции с Киева: названы три вероятные причины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2020, 01:50
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
11 октября 2020, 07:05
Украина уничтожает свои целебные лиманы, пытаясь обезводить Крым
12 октября 2020, 15:10
"Обрывают телефоны!": Украинская элита объявила охоту за русской вакциной от COVID
15 октября 2020, 04:35
Вот такая она «самая сильная»…
10 октября 2020, 19:10
Пятая колонна в два миллиона: Турецкая армия уже в России
11 октября 2020, 19:55
К ЧП на Камчатке привело испытание гиперзвуковой ракеты?
11 октября 2020, 12:35
Чертыхнулась, но высказалась: "Девочка, обвинившая президентов" оскандалилась с новым призывом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.