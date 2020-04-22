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Почему Ту-95 до сих пор в строю: доводы и рассуждения

22 апреля 2020, 12:10  •  83 • Аналитика

Легендарный советский и российский стратегический бомбардировщик Ту-95 на Западе называют «Медведем». Более 60 лет этот замечательный самолет стоит на вооружении отечественных военно-воздушных сил и до сих пор остается востребованным.




«Ту-95: старый русский бомбардировщик, который отказывается приземлиться» - именно так озаглавило свою недавнюю статью американское издание The National Interest. Восторг американцев советско-российским самолетом более чем понятен. Не часто встретишь в строю самолеты, эксплуатация которых началась 64 года назад, еще на исходе первого десятилетия Холодной войны. Как тогда, так и сейчас Ту-95 был символом паритета СССР/России и США. Но чем обязан знаменитый «Медведь» такому вниманию и почему ему действительно пока еще рано приземляться?

Доводов немало.

Начнем с того, что Ту-95 вплоть до настоящего времени остается единственным в мире серийным стратегическим бомбардировщиком – ракетоносцем с турбовинтовыми двигателями. Используемый на Ту-95 двигатель НК-12 считается самым мощным среди турбовинтовых двигателей в мире.

Безусловным плюсом Ту-95 является и более низкий расход топлива, чем у современных реактивных самолетов. Также определяющее значение имеет высокая скрытность от спутников SBIRS, предназначенных для наблюдения за стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями.

Не случайно американское издание The National Interest, расхваливая «русского Медведя», разубеждает тех, кто наивно считает советский бомбардировщик устаревшим самолетом, место которому давно в музее. Ведь от Ту-95 фактически ничего не требуется, кроме как способности к полету на большую дальность.

На вооружении Ту-95 находятся новейшие крылатые ракеты Х-101, позволяющие Ту-95 наносить удары за пределами радиусов действия систем противовоздушной обороны. Именно модернизация вооружений, в сочетании со способностью к очень дальнему полету, обеспечивают актуальность Ту-95 даже в наше время.

Впрочем, до последнего времени американские военные рассматривали Ту-95 скорее как инструмент ядерного сдерживания, некий символ способности России нанести ядерные удары в случае начала глобального конфликта. Но жизнь показала, что американцы ошибались. Продемонстрировать свою актуальность в современных условиях Ту-95 смог благодаря участию Воздушно-космических сил России в боевых действиях на территории Сирии.

Именно сирийские события показали, что Ту-95МС вполне могут применяться в современных локальных войнах. Так, 17-20 ноября 2015 г. самолеты Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами Х-55 по позициям запрещенной в России организации «Исламское государство». 17 ноября 2016 года Ту-95МСМ вновь нанесли удары крылатыми ракетами Х-101 по базам террористической группировки, причем пуски ракет были проведены над Средиземным морем.

5 июля 2017 года самолеты Ту-95МС взлетели с российского военного аэродрома, с дозаправкой в воздухе долетели до Сирийской Арабской Республики, где вновь нанесли удары по расположению базы и командования «Исламского государства». В этот раз Ту-95МС ударили по боевикам с расстояния около 1000 км.

Как видим, старые советские самолеты, которые были модернизированы уже в наше время, прекрасно могут использоваться и сегодня, причем и в локальных конфликтах, которые являются компонентом современной гибридной войны. Замену «Медведю» пока не придумали, да она и не особо нужна: «старичок» довольно успешно справляется со своими обязанностями.
Илья Полонский

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