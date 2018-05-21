Почему цветы, преподнесенные Президентом России канлеру Германии, вызвали переполох на Западе

«ГОСПОЖА» И «ФРАУ»

После того, как в пятницу Владимир Путин в своей сочинской резиденции встретил Ангелу Меркель элегантным букетом цветов, Европу всколыхнул... «цветочный скандал». Журналисты немецкой газеты «Bild» распереживались, что российский президент, подарив гостье из Берлина розы, хотел ее чуть ли не «унизить».

- Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление, - протрубила «Bild». Мол, цветами Путин напоминает Меркель, что она женщина.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя соответствующую статью газеты Bild.

- Так можно договориться до того, что обращения «госпожа» или «фрау» являются оскорблением, - прокомментировала этот выпад вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. - Глупым скорее является предположение, что политики стыдятся традиций. А красиво подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений.

«ПОГОРЯЧИЛИСЬ И ПЕРЕПУТАЛИ»

Чтобы расставить все точки и запятые в букетной теме, «Комсомольская правда» обратилась за разъяснениями к профессионалам по этикету и флористике.

- В «Bild» погорячились и перепутали - за унижением Меркель летает в США, - сказала в эфире Радио «Комсомольская правда» консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. - Именно там ей отказывают в рукопожатии, терроризируют, ставя ультиматумы. «Bild» нужно было хотя бы краем глаза взглянуть на наш протокол. Тогда бы они увидели, что дарить цветы у нас это распространённая история. Потому что в традиции нашего народа уважать женщину. Сборкой букета занимается протокольная служба президента. Конечно, тут есть ограничения. Цветы политическим лидерам, обычно, преподносят в цветах их политического флага. Но, согласитесь подарить красно-черно-желтый букет (цвета флага Германии, - ред.) не совсем красиво. Тут бы западные журналисты закричали еще сильнее.

«ЦВЕТЫ СОЧЕТАЛИСЬ С ПИДЖАКОМ»

- Всмотритесь внимательнее - в букете для Меркель традиционный весенний набор цветов: розы цвета хойя, розовато-зеленоватые, эустома, фрезия, пионы, - сказала нам в свою очередь президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. - Мне кажется, это совершенно к месту. Некоторые назвали это "свадебным букетом". С этим абсолютно не согласна. Да, он светлый. Но если учесть, что фрау Меркель была в светлом пиджаке - это нормально сочеталось. Плюс букет был в упаковке, а свадебные букеты делают без обертки. Журналисты просто не знают, чего бы такого придумать, чтобы сделать неприятность.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Путин и раньше дарил своим гостям цветы. Правда, тогда никто из журналистов не испытвал приступов сексизма. В значении некоторых букетов «КП» разобралась вместе с флористом Валентиной Сафроновой.

Канцлер Гемании АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ (2008 год)

Флорист: Здесь дело происходит зимой. Потому букет сделан из зимних цветов: антуриума, глориозы. На нашем сленге это называют "букет растрепыш". Как бы такой сумбурный. Поймите, Путин и Меркель давно знакомы, всегда обмениваются подарками и приятностями. Поэтому канцлер всегда с удовольствием принимает цветы от нашего президента.

Кстати, 10 лет назад германские журналисты даже не обратили внимания на букет Путина фрау Меркель. Хотя он был намного ярче нынешнего. Видимо, дело не в цветах, а в самих западных журналистах. Вернее - в их головах и политических установках по отношению к России, настолько изменившихся за это время.

Президент Хорватии КОЛИНДА ГРАБАР-КИТАРОВИЧ (2017 год)

Флорист: Очень светлый букет, который говорит, что встречает ее президент с открытой душой. Кстати, в букете есть легкие вкрапления романтизма. Но это только способствует дружескому общению.

Королева Нидерландов БЕАТРИКС (2001 год)

Флорист: Она такая изумленная, но видно по лицу, что удивлена в приятную сторону. Опять обратите внимание, что белого цвета тут больше всего. Посыл один - делается этот подарок от всего сердца.

Президент Финляндии ТАРЬЯ ХАЛОНЕН (2012 год)

Флорист: Это такие светло-кремовые розы. А сбоку оранжевые тюльпаны, которые потом как пионы получаются. Ближе к Путину, похоже, тюльпаны. Обратите внимание на лицо женщины. Она не выглядит оскорбленной, а наоборот радуется подарку.

Президент Финляндии Тарья Халонен и Владимир ПутинФото: РИА Новости

Патриарх КИРИЛЛ (2015 год)

Флорист: Патриарху по протоколу полагается дарить цветы - в данном случае это знак внимания не как лицу мужского пола, а как представителю церкви, духовному сану. Белые розы - любимые цветы Патриарха. Здесь как раз традиционный бело-зеленый букет. Других цветов быть не может. Вообще «белый» подразумевает чистоту души и помыслов.

Патриарху по протоколу полагается дарить цветы. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

СКАЗАНО

«У нас абсолютно нормально дарить женщинам цветы — и коллегам по работе, и визави по международным отношениям. У нас это является признаком хорошего тона. Это наши традиции, и мы на них ориентируемся».

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента, - о букете цветов, который Путин подарил Меркель.

Как ранее рассказывал сайт kp.ru, Меркель прибыла 18 мая в Сочи с официальным визитом на переговры с Путиным. Российский лидер встретил канцлера ФРГ с букетом роз. Журнал Bild в своем материале назвал этот жест оскорблением. По их мнению, президент РФ так напомнил Меркель, что она женщина.

До этого немецкие журналисты, проанализировав встречу Меркель и Путина, пришли к выводу, что глава нашего государства смог «показать своей гостье, кто в доме хозяин».