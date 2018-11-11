Почему Трамп возмутился желанием Европы самой себя защищать

Президент США назвал «очень обидными» слова Эммануэля Макрона о необходимости создания Евроармии, потребовав вместо этого от европейцев больше платить НАТО

Автор:

Латышев Сергей

Президент США Дональд Трамп приехал рассерженный в Париж на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны. Его разозлил хозяин этого помпезного мероприятия – президент Франции Эммануэль Макрон, который, выступая 6 ноября на французском радио «Европа-1», указал на необходимость создания общеевропейских вооруженных сил, не входящих в НАТО.

«Нам следует располагать такой Европой, которая в большей степени способна защищаться самостоятельно, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом», - заявил этот сторонник создания европейского супергосударства. Он повторил: «Мы должны защищаться от Китая, от России и даже от США».

После того, как США вышли в одностороннем порядке из ядерной сделки с Ираном и ввели против Тегерана драконовские санкции, что чревато большой войной на Ближнем Востоке, объявили о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что тоже крайне опасно для европейцев, удивляться этому не приходится. Если вы, конечно, не Трамп.

The Empire Strikes Back

Трамп «отбомбился» в своем любимом Twitter по своему французскому коллеге за несколько часов до личной встречи с Макроном в Париже: «Очень оскорбительно. Пожалуй, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в союзе НАТО, который США субсидируют в значительной мере».

При этом Трамп слегка передернул слова президента Франции, так как в интерпретации хозяина Белого дома Европе в порядке убывания угрожают США, Китай и Россия.