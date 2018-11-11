Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Донбассе уничтожены два диверсанта ВСУ
Умерла актриса Юлия Волчкова
"Признайтесь во всем": Австрия потребовала от России сотрудничества по...
Макрон и Меркель заочно "продолжили" Первую мировую войну
Главная / В мире

Почему Трамп возмутился желанием Европы самой себя защищать

11 ноября 2018, 12:24  •  31 • В мире
Президент США назвал «очень обидными» слова Эммануэля Макрона о необходимости создания Евроармии, потребовав вместо этого от европейцев больше платить НАТО
Автор:
Латышев Сергей
Президент США Дональд Трамп приехал рассерженный в Париж на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны. Его разозлил хозяин этого помпезного мероприятия – президент Франции Эммануэль Макрон, который, выступая 6 ноября на французском радио «Европа-1», указал на необходимость создания общеевропейских вооруженных сил, не входящих в НАТО.
«Нам следует располагать такой Европой, которая в большей степени способна защищаться самостоятельно, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом», - заявил этот сторонник создания европейского супергосударства. Он повторил: «Мы должны защищаться от Китая, от России и даже от США».
После того, как США вышли в одностороннем порядке из ядерной сделки с Ираном и ввели против Тегерана драконовские санкции, что чревато большой войной на Ближнем Востоке, объявили о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что тоже крайне опасно для европейцев, удивляться этому не приходится. Если вы, конечно, не Трамп.
The Empire Strikes Back
Трамп «отбомбился» в своем любимом Twitter по своему французскому коллеге за несколько часов до личной встречи с Макроном в Париже: «Очень оскорбительно. Пожалуй, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в союзе НАТО, который США субсидируют в значительной мере».
При этом Трамп слегка передернул слова президента Франции, так как в интерпретации хозяина Белого дома Европе в порядке убывания угрожают США, Китай и Россия.
President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 ноября 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

31
Источник
Похожие новости
10 ноября 2018, 20:09
Российские моряки арестованного в Стамбуле судна объявили голодовку
11 ноября 2018, 12:24
Почему Трамп возмутился желанием Европы самой себя защищать
10 ноября 2018, 07:09
Талибы отказались вести переговоры с Кабулом, пока правительство Афганистана контролируется США

11 ноября 2018, 12:09
«Планировался день икс»: СМИ сообщили о подготовке немецкими военными заговора с целью убийства «неугодных» политиков
11 ноября 2018, 02:24
«Сдерживание неадекватного гегемона»: как Китай и США готовятся к противостоянию в Тихом океане
10 ноября 2018, 23:24
"Русский шпион" в Австрии взят под арест - СМИ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
04 ноября 2018, 14:39
"Счастье было недолгим": Гаспарян об аресте украинскими властями сухогруза с украинским экипажем
09 ноября 2018, 01:39
«Ракетоносец будущего»: какие задачи сможет выполнять бомбардировщик нового поколения
06 ноября 2018, 23:24
Старшеклассники в Киеве уже планируют поступать в вузы Донецка — там учат на русском
08 ноября 2018, 03:09
«Европе придется признать Крым российским» - Шредер
06 ноября 2018, 03:54
Что Шойгу сделал в армии за шесть лет
08 ноября 2018, 03:09
«Отвлекающая война»: В России назвали признаки подготовки США к ядерному удару по России
05 ноября 2018, 03:39
Хуг отказался называть Россию «агрессором»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.