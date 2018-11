Почему Трамп возмутился желанием Европы самой себя защищать

Автор:

Латышев Сергей

Президент США Дональд Трамп приехал рассерженный в Париж на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны. Его разозлил хозяин этого помпезного мероприятия – президент Франции Эммануэль Макрон, который, выступая 6 ноября на французском радио «Европа-1», указал на необходимость создания общеевропейских вооруженных сил, не входящих в НАТО.

«Нам следует располагать такой Европой, которая в большей степени способна защищаться самостоятельно, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом», - заявил этот сторонник создания европейского супергосударства. Он повторил: «Мы должны защищаться от Китая, от России и даже от США».

После того, как США вышли в одностороннем порядке из ядерной сделки с Ираном и ввели против Тегерана драконовские санкции, что чревато большой войной на Ближнем Востоке, объявили о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что тоже крайне опасно для европейцев, удивляться этому не приходится. Если вы, конечно, не Трамп.

The Empire Strikes Back

Трамп «отбомбился» в своем любимом Twitter по своему французскому коллеге за несколько часов до личной встречи с Макроном в Париже: «Очень оскорбительно. Пожалуй, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в союзе НАТО, который США субсидируют в значительной мере».

При этом Трамп слегка передернул слова президента Франции, так как в интерпретации хозяина Белого дома Европе в порядке убывания угрожают США, Китай и Россия.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!