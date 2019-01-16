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Почему Трамп вновь грозит разрушить НАТО

16 января 2019, 14:54  •  83 • В мире
С момента прихода к власти в США миллиардера Дональда Трампа в североатлантическом проекте стал всё более очевидно намечаться кризис. Заявления американского президента только в 2018 году повергли многих членов НАТО в шок. Теперь же речь идёт и вовсе о выходе США из альянса, что будет означать его фактическое обезглавливание и ликвидацию. В чём причина?
Автор:
Кучер Егор
Военные эксперты и политологи как на Западе, так и на Востоке в последнее время ведут всё более ожесточённые споры о том, чем сегодня является Североатлантический альянс, каковы его задачи, и насколько вообще обосновано его существование. Военный блок создавался в противовес странам соцлагеря, странам Варшавского договора, однако этого единого лагеря больше нет. А НАТО есть.
Новой доктриной НАТО стала всё та же идея борьбы с русскими, но уже не с СССР и союзниками, а с Россией. При этом партнёрам США по НАТО становится всё более очевидно, что это две совершенно разные страны. Однако североатлантический проект за практически 70 лет своего существования накрепко врос в европейскую почву.
Но времена меняются, меняется и мир, который переходит от центров силы к многополярности. Это означает, что каждая из европейских стран может и должна ощутить себя самостоятельной геополитической единицей, а не жить под «заокеанским игом». Таковы теперь настроения элит, например, во Франции и Германии. Параллельно с этим сам Трамп начал говорить о ликвидации НАТО, если члены альянса не раскошелятся.
Кризис всё ближе
О новых поползновениях Трампа, направленных на возможный развал НАТО, сообщила газета The New York Times со ссылкой на ближайшее окружение главы Белого дома. Издание подходит к вопросу, разумеется, с классических позиций и отталкивается от необходимости сдерживания России.
«Президент России Владимир Путин ничего не хочет так сильно, как ослабления НАТО, этого военного союза между Соединёнными Штатами, Европой и Канадой, который сдерживал советскую и российскую агрессию на протяжении 70 лет», — отмечает газета.
Фото: www.globallookpress.com
По данным издания, в течение 2018 года Трамп несколько раз в частных беседах с помощниками заявлял, что намерен выйти из НАТО. Бывшие и нынешние функционеры НАТО опасаются, что президент США вновь вернётся к своим угрозам из-за того, что союзники Вашингтона по альянсу не оплатят военные расходы в тех объёмах, которые потребовал Трамп.
Источники подтвердили, что летом 2018 года на саммите НАТО Трамп сказал своим помощникам, что не видит смысла в существовании этого военного союза, так как он слишком дорого обходится США. Политику США в нужном русле изо всех сил помогали удерживать тогдашний министр обороны Джеймс Мэттис и советник по нацбезопасности Джон Болтон.

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