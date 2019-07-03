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Почему Трамп виноват в аномальной жаре в России: Профессор ВШЭ озвучил свою теорию

03 июля 2019, 20:54  •  93 • Политика
В аномальной жаре в России обвинили Трампа. По мнению профессора ВШЭ, президент США является главным препятствием в борьбе с глобальным потеплением.
Аномальная жара в России - результат глобального потепления, бороться с которым сильно мешает президент США Дональд Трамп. Такое мнение высказал профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев.
По его словам, парниковый эффект будет только усиливаться, а вместе с ним и тенденция к увеличению среднемесячной температуры в июне. При этом профессор отметил, что возможны колебания вокруг линии тренда.
В сложившейся ситуации Коротаев винит президента США. Профессор указывает, что именно Трамп сильнее всего мешает борьбе с глобальным потеплением. В частности, американский лидер отказывается исполнять положения Киотского протокола о сокращении выбросов в атмосферу.
"Я думаю, после окончания президентства Трампа Соединенные Штаты вернутся в Киотский протокол, и борьба с глобальным потеплением реально усилится. Позиция Трампа сейчас здорово тормозит деятельность в этом направлении", - сказал Андрей Коротаев в интервью НСН.

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