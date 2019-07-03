Почему Трамп виноват в аномальной жаре в России: Профессор ВШЭ озвучил свою теорию

Аномальная жара в России - результат глобального потепления, бороться с которым сильно мешает президент США Дональд Трамп. Такое мнение высказал профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев.

По его словам, парниковый эффект будет только усиливаться, а вместе с ним и тенденция к увеличению среднемесячной температуры в июне. При этом профессор отметил, что возможны колебания вокруг линии тренда.

В сложившейся ситуации Коротаев винит президента США. Профессор указывает, что именно Трамп сильнее всего мешает борьбе с глобальным потеплением. В частности, американский лидер отказывается исполнять положения Киотского протокола о сокращении выбросов в атмосферу.