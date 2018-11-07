Почему Трамп радуется победе демократов на промежуточных выборах

Президент США доволен результатами промежуточных выборов в Конгресс, в результате которых демократы получили большинство в Палате представителей, а республиканцы укрепили контроль над Сенатом, потому что эта "ничья", сильно осложняющая его положение в ближайшие два года, стратегически – в его пользу

Автор:

Латышев Сергей

Дональд Трамп оказался не столь страшен, как его малевали. Президент США и его партия выступили на промежуточных выборах в Конгресс значительно лучше, чем ожидалось. Трамп формально не переизбирался, но не уставал повторять на предвыборных митингах, что его имя тоже значится в избирательных бюллетенях, так как сами выборы – это на самом референдум по поводу его политики "Америка прежде всего".

Накануне выборов демократы пустились во все тяжкие, чтобы облить Трампа грязью: провокации следовали одна за другой, о чем подробно писал Царьград. Усилиями травивших Трампа мейнстримных СМИ в стране была создана атмосфера и обстановка нетерпимости и вражды в отношении проводимой им политики и его лично. Все опросы показывали в среднем 10% разрыв в предпочтениях избирателей между находящимися в оппозиции демократами и правящими республиканцами.

Однако в последние дни перед голосованием, когда вопрос выбора между оторванными от жизни идеалами и приземленными интересами избирателей встал ребром, Трамп и его партия резко прибавили в популярности. При Трампе экономика США процветает, налоги для всех резко снизились, зарплаты возобновили рост, стало больше порядка на улицах, нелегальная миграция сократилась. И всё это говорило в пользу президента США. Против него говорило вовсе не то, за что его часто критиковали демократы – что Трамп "сексист", "фашист", "агент Путина", "белый супремасист", и вообще отсталая личность, которыми полнится Республиканская партия.

А то, что Трамп хочет полностью похоронить национальную программу медицинского страхования Medicare, детище экс-президента-демократа Барака Обамы, которая выгодна малоимущим. Большинство избирателей хотело бы иметь всё лучшее и от республиканцев, и от демократов. Поэтому, несмотря на то, что промежуточные выборы почти всегда выгодны оппозиции, и на них сказывается усталость электората от правящей партии, раздражение по причине невыполненных обещаний, демократы не смогли добиться того триумфа, на который рассчитывали.

"Ничья" 1:1 в игре на чужом поле

Как и прогнозировалось, в том числе Царьградом, в упорной борьбе демократам удалось поставить под свой контроль Палату представителей, в то время как в Сенате республиканцы даже укрепили свои позиции.