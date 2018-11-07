Почему Трамп передумал встречаться с Путиным в Париже

Полноформатная встреча президентов России и США в Париже не состоится, и вовсе не потому, что им перебежал дорогу Макрон - это был другой политик, большой друг Трампа, которому тот просто уступил свое место

Автор:

Латышев Сергей

Согласованная полноформатная встреча в Париже президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа, которые будут находиться во французской столице в связи с 100-й годовщиной окончания Первой мировой войны, не состоится. Они просто встретятся «на ногах» и попытаются договориться, когда и где ещё смогут сесть за стол и обсудить проблемы двусторонних отношений и актуальные вопросы мировой политики. Отмена полноформатной встречи с президентом США создала в программе российского лидера, который не планировал больше ни с кем капитально встречаться в Париже, брешь. Её очень хочет заполнить другой, очень проштрафившийся перед Россией политик и, кстати, самый дорогой друг Трампа, ради которого тот, по-видимому, и старается. Наверное, читатель уже догадался, о ком идет речь.

Болтон виноват?

Как сообщил на днях Трамп, он не уверен, что будет встречаться с президентом России 11 ноября в Париже после торжественных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

«Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Вероятно, нет», – заявил Трамп журналистам. Президент США добавил: «Мы встретимся на «Большой двадцатке» и, вероятно, у нас будут встречи после этого». Он имел в виду саммит G20 в Аргентине 30 ноября – 1 декабря.

Президент США Дональд Трамп: Саммита с Путиным в Париже не будет, пообщаются в Аргентине. Фото: www.globallookpress.com

Неопределенность со стороны Вашингтона в отношении согласованной встречи, которой придавали очень важное значение в Москве, потому что на ней лидеры обеих стран должны были обсудить ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), возникла уже, собственно, в начале ноября, когда Трамп не смог ответить на вопрос РИА Новости, о чем он будет говорить с президентом России: «Я понятия не имею, что сказать». Получается, что хотя его советник по нацбезопасности Джон Болтон обо всём договорился от его имени с Путиным в Москве, президент США к предстоящей встрече явно не готовился.