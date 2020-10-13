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Почему Трамп нервничает? Названа "болевая точка" перед выборами в США
13 октября 2020, 05:50 • 165 • Аналитика
Президент США Дональд Трамп подверг критике республиканцев за медлительность на начавшихся в понедельник слушаниях по рассмотрению выдвинутой им кандидатуры Эми Барретт в Верховный суд.
"Республиканцы дают демократам слишком много времени, что не требуется правилами, чтобы они выступили со своими заявлениями по нашей будущей великой судье Верховного суда. Лично я бы отошел (от правил), утвердил и начал работу над пакетом антикризисных мер для народа!!!" ‒ написал Трамп в своем Twitter после начала слушаний по кандидатуре Барретт в юридическом комитете сената США.
Заседание комитета проходит в смешанном формате, часть конгрессменов находятся в зале, часть – участвуют удаленно. Практически каждый сенатор-демократ демонстрирует фотографию своего избирателя, жизнь которого зависит от помощи государства в получении медицинской помощи. Барретт, утверждают демократы, поддерживает продвигаемую Трампом идею отмены принятой бывшим президентом Бараком Обамой системы медицинского страхования, которая требовала медицинской страховки в обязательном порядке, но предусматривала субсидии для тех, кому частное страхование не по карману.
На слушания по кандидатуре Барретт в юридическом комитете отводится три дня. Как сообщил, открывая слушания, председатель комитета Линдси Грэм, он планирует передать дело на рассмотрение полного состава сената 22 октября.
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, политолог Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik объяснил, в чем особенность ситуации.
"У республиканцев вообще-то сейчас есть преимущество в Верховном суде. А почему Трамп нервничает ‒ он хочет провести Баррет до президентских выборов, до 3 ноября. Во-первых, Баррет в крайнем случае будет "главным двигателем" подтверждения или неподтверждения результатов выборов, потому что она очень консервативна. Демократам это крайне не нравится ‒ предшествующим членом Верховного суда была как раз очень либеральная дама, которая многое делала для проведения и подкрепления решений администрации Барака Обамы, в частности. Поэтому для Трампа принципиально важно, чтобы Баррет вошла в состав Верховного суда. Это один из тех моментов предвыборной кампании, который является "болевой точкой" ‒ идет борьба за право доминировать в Верховном суде", ‒ считает Александр Кубышкин .
В случае утверждения Барретт, которая займет место скончавшейся недавно либеральной судьи Рут Гинзбург, станет третьим назначенцем Трампа. Утверждение Барретт закрепит большинство представителей республиканских назначенцев в суде – шесть из девяти.
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