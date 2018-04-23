Почему Трамп не поедет на саммит с Путиным • 197 • Аналитика







«Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон!» — изрек в свое время персонаж незабвенных «Двенадцати стульев», благодаря которому мы сегодня имеем универсальную формулу успеха любых международных переговоров. В том числе и так называемых «саммитов». То есть встреч на высшем государственном уровне.





Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров настроен в этом плане весьма оптимистично:



«Дональд Трамп несколько раз и в твитах, и на словах говорил о том, что надо с Россией решать вопросы, мы хотим с Россией иметь хорошие отношения, это лучше, чем не иметь хорошие отношения, и только глупец думает иначе. Все это мы тоже слышим о нормализации отношений с ..Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие».



В том, что Россия не заинтересована в обострении конфронтации с США, а президент Путин полностью контролирует внешнюю политику своей страны и, соответственно, может на все 100% сделать всё необходимое и возможное для нормализации отношений с Вашингтоном, сомневаться не приходится.



Но способен ли на нечто подобное нынешний хозяин Белого дома? Увы, но это далеко не факт.



Здесь уместно рассмотреть два возможных варианта.



Первый заключается в том, что Дональд Трамп действительно не кривит душой, когда говорит, что с Россией надо иметь хорошие отношения. И при этом понимает, что это не могут быть отношения сюзерена и вассала. То есть Трамп, как истинный патриот Америки и национально ориентированный лидер, действительно верен своей предвыборной программе и настроен на то, чтобы не лезть в дела других стран и заниматься прежде всего решением собственно американских проблем. Которых, кстати, пруд пруди.



В этом случае можно допустить, что Трамп с пониманием относится к позиции Путина, который, в сущности, желает ровно того же для своей страны. И предположить, что на почве такого взаимопонимания существуют хорошие шансы на консенсусное решение наиболее острых двухсторонних проблем и на большой успех личной встречи двух мировых лидеров.



А теперь вариант номер два. Который полностью перечеркивает то, что написано выше. Даже при том, что сам по себе Трамп, возможно, думает именно так, как мы только что написали.



И это касается прежде всего самой возможности российско-американского «саммита». Если правящие круги США в целом, а это далеко не только Трамп и его ближайшее окружение, настроены на отношения с Москвой только в режиме «сюзерен — вассал», то такой саммит, в их понимании, будет иметь смысл только в качестве площадки для формального закрепления этих неравноправных отношений.



Однако опыт мировой истории учит, что продуктивные переговоры с таким прицелом могут иметь место только по результатам победоносной для одной из сторон войны.



Между тем, данного «факта события», мы сегодня не наблюдаем. Развал СССР, который на Западе расценили как собственную победу, дающую право диктовать России любые условия, дело прошлое и он своё уже отыграл. "Кемску волость" и много чего еще вкусненького, по итогам той давней виктории, Запад у России уже оттяпал.



В отношении нынешней Российской Федерации Западу требуются другие и тоже довольно весомые аргументы. Располагает ли он таковыми? Не факт! Давайте вкратце пробежимся по спектру его возможностей.



В социально-политической сфере традиционный расчет Запада на подрыв российского общества и дестабилизацию России изнутри очевидным образом потерпел крах, ярким подтверждением чего стала беспрецедентно высокая поддержка курса Владимира Путина на недавних президентских выборах. Россияне, что было вполне предсказуемо, только еще больше консолидируются под растущим внешним давлением и все более решительно настроены в отношении тех агентов западного влияния, которых они раньше терпели. Как разрубить петлю анаконды?



В экономической области Запад уже почти исчерпал свои возможности оказания давления на Россию. Все, что может быть сделано сверх этого, обернется сильнейшим негативным эффектом для самого Запада, прежде всего для его европейской части, что неизбежно приведет к усилению дезинтеграционных процессов на самом евроатлантическом пространстве. Возможности США манипулировать своими евросоюзниками в этом смысле далеко не беспредельны. Даже весьма толерантная к Вашингтону Германия уже не выдерживает навязанный из-за океана режим экономической русофобии и все более настойчиво просит Трампа освободить её от этого непосильного бремени. С Италией на почве разногласий в отношении России дело уже и вовсе дошло до прямых угроз госдепа США «серьезными последствиями» для этой страны в случае выхода из режима антироссийских санкций.



Между тем экономика РФ, объявленная «разорванной в клочья» еще вашингтонским мечтателем Бараком Обамой, отнюдь не торопится подтверждать этот диагноз. И, даже наоборот, похоже, только воспрянула духом после того, как появилась возможность хотя бы слегка притормозить лавину западного импорта, которая душила в зародыше собственное производство товаров.



Тришкиным кафтаном оказалась и «международная экономическая изоляция» РФ. Не далее как вчера правительство КНР, страны, безальтернативно ориентированной на тесные и долговременные геополитические отношения с РФ, в очередной раз подтвердило, что западные санкции не имеют никакого отношения и никак не скажутся на российско-китайском экономическом сотрудничестве. Так что и здесь особых поводов для выдвижения со стороны Вашингтона ультиматумов в стиле «Рус, сдавайся!» не наблюдается. «Белые каски»: чисто английский шпионаж



Наконец, на ключевом в этом смысле военно-политическом треке Америке тоже практически нечем крыть весьма сильные козыри Путина. Россия доказала, что при военном бюджете как минимум в 10 меньше американского она может куда более успешно и эффективно тратить свои деньги на оборону и добиваться прорывных, не имеющих аналогов в мире результатов. С учетом всей совокупности российских инновационных военно-технических разработок нынешней Америке, порядком расслабившейся по случаю явно преждевременно объявленного «конца истории», остается, по сути, только пыль глотать. Тем более что сама американская военная машина настолько погрязла в коррупции и в бессмысленной растрате государственных денег, что ей самой впору подумать о том, чтобы умерить свои амбиции.



И это не просто фигура речи. Вот только краткий перечень наиболее свежих американских «эпических фейлов» в военно-стратегической области.



— США построили самый дорогой эскадренный миноносец в мире типа «Замуолт» стоимостью под 7 миллиардов долларов за штуку. В результате программа строительства этих золотых корабликов сокращена с тридцати до ничтожных двух единиц. А флоту США остается довольствоваться эсминцами типа «Арли Берк», которые строят уже больше тридцати лет.



— Америка построила самый дорогой авианосец в мире «Джеральд Форд» за 13 миллиардов долларов, не считая расходов на эксплуатацию. Уже сегодня понятно, что столь дорогие корабли не по карману даже США. И это при том, что они могут быть выведены из строя одним-двумя ударами копеечного, в сравнении со стоимостью того же «Форда», российского гиперзвукового «Кинжала».



— Америка вложила десятки миллиардов долларов в создание против России глобальной системы противоракетной обороны. В результате Россия построила МБР «Сармат» с неограниченной дальностью полета, гиперзвуковые маневренные боевые блоки «Авангард» к ним и крылатые ракеты с ядерным двигателем, для которых американская ПРО – звук пустой. Сирия на финишной прямой. Свет в конце тоннеля



— Америка приступила к строительству флота так называемых «литоральных кораблей», которые поспешила объявить непревзойденным оружием для ведения войны на прибрежном театре военных действий. В итоге Россия построила небольшие корветы проекта 22160, которые, по оценке самих американцев, являются куда более удачным сочетанием размеров и огневой мощи:



«Россия строит полдюжины патрульных кораблей проекта 22160, которые используют инновационный и компактный дизайн, обеспечивающий много возможностей и потенциально огромный боевой удар в относительно небольшом корпусе».



В итоге не успевшие прославиться в реальных боях литоральные корабли в Америке уже называют "плавучей кучей мусора". "После того как были потрачены 16 лет и миллиарды долларов, ВМС США, видимо, наконец-то признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом», – пишет другое американское издание.



США разработали баснословно дорогой «суперистребитель» Ф-35, который прославился на весь мир своей хронической неспособностью излечиться от критической зависимости от своей сверхсложной электроники, которая может подвести пилота в любой момент. Израильские летчики, которым придется рисковать жизнями на этих непредсказуемых машинах, просят свое командование избавить их от этого наказания и дать еще полетать на стареньких, но куда более надежных Ф-15. А сами американские ВВС уже сократили свои аппетиты в части закупки Ф-35 ровно наполовину и, похоже, что это еще далеко не предел. То есть и здесь провал.



Но и это всё еще только цветочки на фоне того, что американская военная мощь оказалась крайне тупой и неэффективной в случаях ее реального применения. Наиболее ярко это проявилось в Сирии. Здесь потерпели крах буквально все главные американские военные ставки. Начиная от подпольного вооружения местных банд басмачей, которые, что уже несомненно, будут добиты законными властями этой страны. И заканчивая альфой и омегой глобальных военных амбиций США – ракетно-бомбовыми ударами. Неэффективность которых, причем неэффективность, нарастающая с каждым разом, несмотря на все заклинания Трампа и его группы поддержки из числа изданий, маскирующих под российские СМИ, видна, что называется, невооруженным глазом. Америка так и не смогла предъявить ровно ничего стоящего, кроме пары невразумительных фотографий, чтобы подкрепить свою словесную пургу о «сокрушительном ударе» по Сирии и мнимой неэффективности российских систем ПВО. Москва наносит критический удар по возможностям ВВС США: что раскроют исследования уцелевших ракет?



Таким образом, подводя итог этому краткому экскурсу в сферу американских гегемонистских амбиций и реальных возможностей, можно сделать только один и вполне однозначный вывод. У нынешней Америки нет ровно ничего такого, чтобы она могла выложить на стол будущего российско-американского саммита в подкрепление своих претензий на безоговорочное признание Россией своего подчиненного положения по отношению к США.



Но тогда, спрашивается, для чего попу гармонь? То бишь зачем американским правящим кругам равноправная встреча лидеров двух великих держав, в ходе которой неизбежно и без вариантов будет подтвержден очевидный факт стратегического равенства сторон и отсутствия у США реальных возможностей навязать России свою волю?



Повторяю, сам Трамп, возможно, и согласился бы с такой повесткой дня. По крайней мере, он сам шел в президенты под лозунгом сворачивания американской мировой гегемонии, которая чем дальше, тем больше становится обузой для народа этой страны. Но очень сомнительно, чтобы те могущественные силы, которые сегодня дирижируют американской внешней политикой и манипулируют самим Трампом, вынуждая его постоянно доказывать, какой он крутой укротитель Путина, согласились на такой равноправный саммит. Который для них равнозначен геополитической капитуляции США и полному отказу от идеи однополярного американского мира, на которой сегодня в Штатах всё построено.



Альтернативой для этих кругов может быть только то, что сулит надежду на приемлемый результат. То есть победоносная война. Где угодно и какая угодно, но обязательно такая, после которой противник в лице России окончательно созреет для того, чтобы принять мир на американских условиях. И хотя шансы на такую победу у нынешних США даже меньше, чем 20 или 10 лет назад, когда Россия еще только сосредотачивалась, за океаном есть четкое понимание того, что завтра этих шансов будет еще меньше. Потому что время в конечном счете работает против дряхлеющего Запада, и каждый впустую потерянный им день может стать для него фатальным.



При таком раскладе Трамп ни на какой саммит точно не поедет. Таким образом, протянутая ему в знак дружбы рука России, скорее всего, повиснет в воздухе. Ибо согласие, еще раз напомню, есть продукт только при полном непротивлении обеих сторон. Правящим кругам державы, по-прежнему претендующей на единоличное мировое господство, нечего делать на встрече с мировым лидером, который это господство не признаёт.«Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон!» — изрек в свое время персонаж незабвенных «Двенадцати стульев», благодаря которому мы сегодня имеем универсальную формулу успеха любых международных переговоров. В том числе и так называемых «саммитов». То есть встреч на высшем государственном уровне.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров настроен в этом плане весьма оптимистично:В том, что Россия не заинтересована в обострении конфронтации с США, а президент Путин полностью контролирует внешнюю политику своей страны и, соответственно, может на все 100% сделать всё необходимое и возможное для нормализации отношений с Вашингтоном, сомневаться не приходится.Но способен ли на нечто подобное нынешний хозяин Белого дома? Увы, но это далеко не факт.Здесь уместно рассмотреть два возможных варианта.Первый заключается в том, что Дональд Трамп действительно не кривит душой, когда говорит, что с Россией надо иметь хорошие отношения. И при этом понимает, что это не могут быть отношения сюзерена и вассала. То есть Трамп, как истинный патриот Америки и национально ориентированный лидер, действительно верен своей предвыборной программе и настроен на то, чтобы не лезть в дела других стран и заниматься прежде всего решением собственно американских проблем. Которых, кстати, пруд пруди.В этом случае можно допустить, что Трамп с пониманием относится к позиции Путина, который, в сущности, желает ровно того же для своей страны. И предположить, что на почве такого взаимопонимания существуют хорошие шансы на консенсусное решение наиболее острых двухсторонних проблем и на большой успех личной встречи двух мировых лидеров.А теперь вариант номер два. Который полностью перечеркивает то, что написано выше. Даже при том, что сам по себе Трамп, возможно, думает именно так, как мы только что написали.И это касается прежде всего самой возможности российско-американского «саммита». Если правящие круги США в целом, а это далеко не только Трамп и его ближайшее окружение, настроены на отношения с Москвой только в режиме «сюзерен — вассал», то такой саммит, в их понимании, будет иметь смысл только в качестве площадки для формального закрепления этих неравноправных отношений.Однако опыт мировой истории учит, что продуктивные переговоры с таким прицелом могут иметь место только по результатам победоносной для одной из сторон войны.Между тем, данного «факта события», мы сегодня не наблюдаем. Развал СССР, который на Западе расценили как собственную победу, дающую право диктовать России любые условия, дело прошлое и он своё уже отыграл. "Кемску волость" и много чего еще вкусненького, по итогам той давней виктории, Запад у России уже оттяпал.В отношении нынешней Российской Федерации Западу требуются другие и тоже довольно весомые аргументы. Располагает ли он таковыми? Не факт! Давайте вкратце пробежимся по спектру его возможностей.В социально-политической сфере традиционный расчет Запада на подрыв российского общества и дестабилизацию России изнутри очевидным образом потерпел крах, ярким подтверждением чего стала беспрецедентно высокая поддержка курса Владимира Путина на недавних президентских выборах. Россияне, что было вполне предсказуемо, только еще больше консолидируются под растущим внешним давлением и все более решительно настроены в отношении тех агентов западного влияния, которых они раньше терпели.В экономической области Запад уже почти исчерпал свои возможности оказания давления на Россию. Все, что может быть сделано сверх этого, обернется сильнейшим негативным эффектом для самого Запада, прежде всего для его европейской части, что неизбежно приведет к усилению дезинтеграционных процессов на самом евроатлантическом пространстве. Возможности США манипулировать своими евросоюзниками в этом смысле далеко не беспредельны. Даже весьма толерантная к Вашингтону Германия уже не выдерживает навязанный из-за океана режим экономической русофобии и все более настойчиво просит Трампа освободить её от этого непосильного бремени. С Италией на почве разногласий в отношении России дело уже и вовсе дошло до прямых угроз госдепа США «серьезными последствиями» для этой страны в случае выхода из режима антироссийских санкций.Между тем экономика РФ, объявленная «разорванной в клочья» еще вашингтонским мечтателем Бараком Обамой, отнюдь не торопится подтверждать этот диагноз. И, даже наоборот, похоже, только воспрянула духом после того, как появилась возможность хотя бы слегка притормозить лавину западного импорта, которая душила в зародыше собственное производство товаров.Тришкиным кафтаном оказалась и «международная экономическая изоляция» РФ. Не далее как вчера правительство КНР, страны, безальтернативно ориентированной на тесные и долговременные геополитические отношения с РФ, в очередной раз подтвердило, что западные санкции не имеют никакого отношения и никак не скажутся на российско-китайском экономическом сотрудничестве. Так что и здесь особых поводов для выдвижения со стороны Вашингтона ультиматумов в стиле «Рус, сдавайся!» не наблюдается.Наконец, на ключевом в этом смысле военно-политическом треке Америке тоже практически нечем крыть весьма сильные козыри Путина. Россия доказала, что при военном бюджете как минимум в 10 меньше американского она может куда более успешно и эффективно тратить свои деньги на оборону и добиваться прорывных, не имеющих аналогов в мире результатов. С учетом всей совокупности российских инновационных военно-технических разработок нынешней Америке, порядком расслабившейся по случаю явно преждевременно объявленного «конца истории», остается, по сути, только пыль глотать. Тем более что сама американская военная машина настолько погрязла в коррупции и в бессмысленной растрате государственных денег, что ей самой впору подумать о том, чтобы умерить свои амбиции.И это не просто фигура речи. Вот только краткий перечень наиболее свежих американских «эпических фейлов» в военно-стратегической области.— США построили самый дорогой эскадренный миноносец в мире типа «Замуолт» стоимостью под 7 миллиардов долларов за штуку. В результате программа строительства этих золотых корабликов сокращена с тридцати до ничтожных двух единиц. А флоту США остается довольствоваться эсминцами типа «Арли Берк», которые строят уже больше тридцати лет.— Америка построила самый дорогой авианосец в мире «Джеральд Форд» за 13 миллиардов долларов, не считая расходов на эксплуатацию. Уже сегодня понятно, что столь дорогие корабли не по карману даже США. И это при том, что они могут быть выведены из строя одним-двумя ударами копеечного, в сравнении со стоимостью того же «Форда», российского гиперзвукового «Кинжала».— Америка вложила десятки миллиардов долларов в создание против России глобальной системы противоракетной обороны. В результате Россия построила МБР «Сармат» с неограниченной дальностью полета, гиперзвуковые маневренные боевые блоки «Авангард» к ним и крылатые ракеты с ядерным двигателем, для которых американская ПРО – звук пустой.— Америка приступила к строительству флота так называемых «литоральных кораблей», которые поспешила объявить непревзойденным оружием для ведения войны на прибрежном театре военных действий. В итоге Россия построила небольшие корветы проекта 22160, которые, по оценке самих американцев, являются куда более удачным сочетанием размеров и огневой мощи:В итоге не успевшие прославиться в реальных боях литоральные корабли в Америке уже называют "плавучей кучей мусора". "После того как были потрачены 16 лет и миллиарды долларов, ВМС США, видимо, наконец-то признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом», – пишет другое американское издание.США разработали баснословно дорогой «суперистребитель» Ф-35, который прославился на весь мир своей хронической неспособностью излечиться от критической зависимости от своей сверхсложной электроники, которая может подвести пилота в любой момент. Израильские летчики, которым придется рисковать жизнями на этих непредсказуемых машинах, просят свое командование избавить их от этого наказания и дать еще полетать на стареньких, но куда более надежных Ф-15. А сами американские ВВС уже сократили свои аппетиты в части закупки Ф-35 ровно наполовину и, похоже, что это еще далеко не предел. То есть и здесь провал.Но и это всё еще только цветочки на фоне того, что американская военная мощь оказалась крайне тупой и неэффективной в случаях ее реального применения. Наиболее ярко это проявилось в Сирии. Здесь потерпели крах буквально все главные американские военные ставки. Начиная от подпольного вооружения местных банд басмачей, которые, что уже несомненно, будут добиты законными властями этой страны. И заканчивая альфой и омегой глобальных военных амбиций США – ракетно-бомбовыми ударами. Неэффективность которых, причем неэффективность, нарастающая с каждым разом, несмотря на все заклинания Трампа и его группы поддержки из числа изданий, маскирующих под российские СМИ, видна, что называется, невооруженным глазом. Америка так и не смогла предъявить ровно ничего стоящего, кроме пары невразумительных фотографий, чтобы подкрепить свою словесную пургу о «сокрушительном ударе» по Сирии и мнимой неэффективности российских систем ПВО.Таким образом, подводя итог этому краткому экскурсу в сферу американских гегемонистских амбиций и реальных возможностей, можно сделать только один и вполне однозначный вывод. У нынешней Америки нет ровно ничего такого, чтобы она могла выложить на стол будущего российско-американского саммита в подкрепление своих претензий на безоговорочное признание Россией своего подчиненного положения по отношению к США.Но тогда, спрашивается, для чего попу гармонь? То бишь зачем американским правящим кругам равноправная встреча лидеров двух великих держав, в ходе которой неизбежно и без вариантов будет подтвержден очевидный факт стратегического равенства сторон и отсутствия у США реальных возможностей навязать России свою волю?Повторяю, сам Трамп, возможно, и согласился бы с такой повесткой дня. По крайней мере, он сам шел в президенты под лозунгом сворачивания американской мировой гегемонии, которая чем дальше, тем больше становится обузой для народа этой страны. Но очень сомнительно, чтобы те могущественные силы, которые сегодня дирижируют американской внешней политикой и манипулируют самим Трампом, вынуждая его постоянно доказывать, какой он крутой укротитель Путина, согласились на такой равноправный саммит. Который для них равнозначен геополитической капитуляции США и полному отказу от идеи однополярного американского мира, на которой сегодня в Штатах всё построено.Альтернативой для этих кругов может быть только то, что сулит надежду на приемлемый результат. То есть победоносная война. Где угодно и какая угодно, но обязательно такая, после которой противник в лице России окончательно созреет для того, чтобы принять мир на американских условиях. И хотя шансы на такую победу у нынешних США даже меньше, чем 20 или 10 лет назад, когда Россия еще только сосредотачивалась, за океаном есть четкое понимание того, что завтра этих шансов будет еще меньше. Потому что время в конечном счете работает против дряхлеющего Запада, и каждый впустую потерянный им день может стать для него фатальным.При таком раскладе Трамп ни на какой саммит точно не поедет. Таким образом, протянутая ему в знак дружбы рука России, скорее всего, повиснет в воздухе. Ибо согласие, еще раз напомню, есть продукт только при полном непротивлении обеих сторон. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 197 Источник Похожие новости Вырождение сознания? Размышления на заданную тему «Белые каски»: чисто английский шпионаж Кремлевский рейтинг губернаторов — 2018

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