Почему Трамп нахамил Путину

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Президент США Дональд Трамп, которого обвиняют внутри страны и за рубежом в том, что он не критикует Путина, нахамил президенту России, не поздравив его с победой на выборах

Президента Дональда Трампа постоянно критикуют его многочисленные оппоненты внутри США и даже за рубежом, что тот никогда не критикует своего демонизированного на Западе российского коллегу Владимира Путина. И обращают внимание, что это взаимно: Путин в отношении Трампа также неизменно и исключительно тактичен, хотя у него есть масса причин и поводов быть недовольным американским лидером. Трамп обещал "поладить с Россией", но при нём отношения между обеими странами стали хуже, чем в годы холодной войны. Личной вины Трампа в этом нет, но так получилось.

Осудить Путина требуют от Трампа в США буквально все, но президент упрям и, наверное, ценит уважительное отношение к себе российского лидера, поскольку тоже понимает, хотя вслух говорит об этом всё реже, что вражда с Россией Америке не нужна. Несмотря на безальтернативную поддержку главного союзника США — Британии в "деле Скрипаля" и слова: "Мне кажется, выходит так, что это была Россия, исходя из всех доказательств, о которых мы знаем", — Трамп не сказал ничего дурного о президентских выборах в России и убедительной победе на них Владимира Путина. Но ему пришлось всё же нахамить своему российскому визави, не поздравив его с этой победой. Иначе ему самому было бы несдобровать.

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Поэтому реакция американских властей на оглушительный электоральный успех Путина носила фарсовый характер. Результаты российских выборов прокомментировала "большая шишка" — заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. Он сообщил, что Трамп не намерен поздравлять Путина с ожидавшейся победой на выборах, поскольку в расписании президента не запланирован телефонный звонок российскому лидеру. Гидли заявил, что администрация Трампа будет "работать над развитием отношений с Россией и будет заставлять Москву «платить», если она будет угрожать американским интересам". Представитель Белого дома разъяснил, что "совместная работа" с Россией возможна только тогда, "когда это соответствует нашим интересам".

Такое вот оригинальное "поздравление". Но не будем ему удивляться: это компромисс между тем, что на самом деле думает Трамп, и тем, чего от него хотят.

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Хотя надо признать и другое: действующий президент США продолжает пятиться перед лицом оказываемого на него мощнейшего давления, и поэтому можно предположить, что недалёк тот день, когда он всё-таки, переступив через уважение к самому себе, скажет о российском лидере "то, что нужно". От хамства до вербальной критики остался один шаг. Если бы Трамп не находился под угрозой импичмента, ему ничего не помешало бы поступить, как и другим мировым лидерам вроде премьер-министра Индии Нарендры Моди, премьер-министра Японии Синдзо Абэ: переговорить с Путиным по телефону и поздравить его хотя бы на словах, особенно если по каким-то причинам не хочется отправлять поздравительную телеграмму.

Ведущие европейские лидеры после многозначительной паузы поздравили Путина

Ведущие европейские лидеры не находятся под таким давлением, как президент США, поэтому после небольшой, но многозначительной паузы они начали поздравлять Путина с победой на выборах, чтобы избежать впечатления хамства в американском стиле.

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Канцлер Германии Ангела Меркель кратко, сухо, но вполне культурно поздравила Путина с переизбранием на пост президента России: "Уважаемый господин президент, сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации". Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также опубликовал по этому поводу заявление, в котором говорится: "Я поздравляю Вас и граждан Российской Федерации с Вашим переизбранием и желаю им процветания при вашем правлении". Так Берлин избежал, в конце концов, впечатления, что ФРГ весьма враждебно настроена к России Путина, которое могло сложиться, исходя из изначальной реакции политиков средней руки, сводившейся к следующему: Россия — "трудный партнёр", но, к сожалению, некоторые мировые проблемы без неё не решить, поэтому ожидаем от Москвы, что она поможет их урегулировать так, как это нам нужно.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель "сердечно" поздравила Путина с переизбранием на посту президента России. Фото: www.globallookpress.com

Первым из лидеров ведущих европейских стран Путина поздравил президент Франции Эммануэль Макрон, пожалуй, самый гибкий из западных политиков первого ранга.

«Новая интрига в Сирии»: о чём будут говорить Дональд Трамп и Мухаммед бен Сальман в Белом доме Президент республики обратился к России и её народу от имени Франции с пожеланиями успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны",

— указывается в коммюнике пресс-службы Макрона, который позвонил Путину и поздравил его с переизбранием на новый срок. Мало того, французский лидер назвал выбор российских граждан "демократическим", заверив, что смотрит с надеждой на будущее сотрудничество между Россией и Францией. Не забыв о Скрипале, чтобы подстраховаться с этой стороны от критики сторонников атлантической солидарности, Макрон призвал Россию к конструктивному диалогу с Францией и со всей Европой по важнейшим вопросам мировой политики, как будто Москва когда-то была против этого.

Неожиданно искренним и сердечным, хотя только на первый взгляд, оказалось поздравительное послание премьер-министра Испании Мариано Рахоя.

Хочу передать вам мои самые искренние поздравления в связи с переизбранием на российских президентских выборах и пожелать успеха в выполнении ваших обязанностей. Сложные моменты, которые сейчас переживает мир, требуют от нас большой ответственности. Будьте уверены, что в испанском правительстве вы найдёте готовность укрепить и продолжить углублять политические, экономические и социально-культурные отношения между двумя нашими странами",

— подчёркивается в тексте поздравительной телеграммы председателя правительства Испании.

Председатель правительства Испании Мариано Рахой неожиданно тепло и сердечно поздравил с победой Путина, возможно, из-за Британии. Фото: www.globallookpress.com

Рахой также указал, что считает крайне важным сотрудничество с Россией в рамках ООН, Совета Европы, ОБСЕ и "Большой двадцатки", особенно в таких важнейших вопросах, как терроризм, изменение климата, глобализация.

Столь сердечное поздравление из Мадрида, похоже, связано с тем, что в данном случае работает... британский фактор. Испания враждует с Британией из-за Гибралтара, который покинет ЕС вместе с метрополией в результате Brexit, похоронив надежды Мадрида на его мирную интеграцию. Ну а поскольку главный враг Британии теперь — Россия, не мешает заручиться с её стороны самыми тёплыми и дружественными чувствами. Отсюда, видимо, и такое сердечное поздравление.

Израиль, не критиковавший Россию за "дело Скрипаля", в том числе и потому, что сам является мировым лидером по ликвидациям представляющих опасность для страны деятелей, также поздравил Путина с победой на выборах. "Примите мои искренние поздравления с победой на... выборах. Я высоко ценю диалог между нами и жду продолжения совместной работы в духе доверия и взаимопонимания для продвижения жизненно важных интересов наших стран", — заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, чаще ездящий с визитами в Москву, чем в Вашингтон.

Ложка дёгтя от ЕС

Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на поздравления от большинства европейских стран, Брюссель не признал президентские выборы на территории Крыма, которые в этом российском регионе носили фактически характер повторного референдума о воссоединении с Россией.

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В Крыму Путин получил на выборах-референдуме 92,2% голосов (за присоединение к России в 2014 году проголосовали почти 96,8%), в Севастополе — 90,2% (на референдуме четырёхлетней давности — 95,6%). Это практически те же цифры. Тем более что не только Путин считает Крым частью России, но и ещё пятеро из восьми кандидатов в президенты, которые тоже что-то получили на крымских выборах. Кандидаты, считавшие Крым "украинским", — Ксения Собчак и Григорий Явлинский, — получили на двоих чуть более 2% голосов. Столько в Крыму сторонников Украины.

Таким образом, повторный референдум, которого требовали некоторые страны Запада и российская оппозиция, состоялся и вновь не был признан, как не будет признан любой другой референдум, на котором большинство выскажется за Россию. Это лишний раз подтверждает: никаких референдумов больше не должно быть. Крым всегда был, есть и будет Россией. И точка.

Президентские выборы в Крыму стали одновременно и повторным референдумом о воссоединении с Россией. Он показал: считают Крым "украинским" чуть более 2% крымчан. Фото: www.globallookpress.com

Поздравления европейских друзей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил Путину поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах. Он выразил уверенность, что переизбрание российского лидера "гарантирует развитие наших двусторонних отношений в обозримом будущем".

Президент Чехии Милош Земан, поздравляя Путина с "убедительной победой" на выборах, заявил: "У нас одна общая цель — строить и углублять между нашими странами взаимовыгодные отношения, основанные на искренности, взаимном уважении и конкретном сотрудничестве". Он отметил, что, проголосовав за Путина, большинство граждан России предпочли "стабильность, уверенность и перспективы".

Первым из зарубежных лидеров поздравил Путина с победой на выборах президент Сербии Александар Вучич:

Примите искренние поздравления с новым избранием президентом Российской Федерации с наилучшими пожеланиями и далее решительно вести вашу страну чётко определённой дорогой прогресса во благо всех её граждан. Уверен, что своим выдающимся талантом лидера при ясном понимании и твёрдой воле, ответственности и приверженности делу вы продолжите достигать успехов в решении всех важных для России вопросов, а также в выполнении планов по её дальнейшему всестороннему развитию".

Сербский президент Александар Вучич: Сербия "является искренним другом и надёжным партнёром России". Фото: www.globallookpress.com

Вучич подчеркнул в своём поздравлении, что Сербия "является искренним другом и надёжным партнёром России", и что Путин может рассчитывать "на наш вклад в углубление сотрудничества, а также на нашу приверженность совместным проектам". Президент Сербии выразил личную благодарность Путину за вклад в российско-сербские отношения, а также за "защиту государственных интересов Сербии, которая проявляется как через поддержку в ООН, так и во всех остальных международных организациях, в которых Сербия защищает свою целостность, репутацию и традиции свободы".

Друзья ближние и дальние

Президент Сирии Башар Асад, столь многим обязанный Путину, поздравил российского президента с победой на выборах. Он указал, что "исключительное доверие", которое испытывают граждане России к своему президенту, "является естественным итогом Вашей деятельности на благо Родины и служения интересам Российской Федерации".

Венесуэльский лидер Николас Мадуро от имени народа своей страны поздравил Путина с победой на выборах, народ России — "с проявлением патриотизма, высокого гражданского самосознания и крепкой приверженности демократии".

Мадуро подчеркнул, что

сплоченность русского народа вокруг своего лидера и его стремление к независимости и развитию представляют собой прочную гарантию достижения мирового политического равновесия, основанного на справедливости и следующего таким основополагающим ценностям, как солидарность и уважение к международному праву и многополярности".

Венесуэльский лидер выразил уверенность в том, что Путин "будет противостоять вызовам с присущими ему отвагой, энергией и мудростью".

И это далеко не все поздравления. Те страны, которые по различным причинам ещё не откликнулись, нанесли этим ущерб лишь самим себе.

Латышев Сергей