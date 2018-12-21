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Почему Трамп избавился от «Бешеного пса» Мэттиса

21 декабря 2018, 17:54  •  47 • В мире
Глава Пентагона Джеймс Мэттис покинул свой пост после решения Дональда Трампа вывести войска из Сирии и сократить вдвое военное присутствие США в Афганистане. Какие еще расхождения во взглядах с президентом США подтолкнули «Бешеного пса» к отставке?
Автор:
Гасанов Камран
«Уйдем из Сирии», «уйдем из Афганистана». Эти слова Дональда Трампа стали последней каплей для подавшего сегодня в отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса по прозвищу «Бешеный пёс».
Трамп потерял, пожалуй, самого умного и независимого министра в своем кабинете. Мэттис был единственным человеком, который мог открыто спорить с Трампом и говорить ему в лицо о его ошибках. Своё решение выпускник Вест-Поинта мотивировал как раз тем, что его взгляды на внешнюю политику не совпадают с трамповскими.
Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды по этим и другим вопросам вам ближе, я считаю правильным уйти в отставку с должности,
- написал генерал Мэттис в своём письме в Белый дом.
Фото: www.globallookpress.com
Его уход связан с тем, что членам администрации Трампа очень трудно подстроиться под стиль президента, который больше подходит для управления крупной транснациональной корпорацией. Для Трампа нужна полная и абсолютная лояльность. Отставка и Тиллерсона, и Бэннона, и всех остальных связана с тем, что им трудно подстроиться под Трампа,
- прокомментировал Царьграду текучку кадров в американской администрации ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

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