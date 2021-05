Почему The Guardian так озабочена милитаризацией Евросоюза? • 14 • Война В Британии переживают: военные программы ЕС приведут к смерти НАТО «В 2012 году ЕС был награждён Нобелевской премией мира в знак признания «шести десятилетий его усилий по содействию миру и примирению» в Европе. Тогда президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу сказал, что мир может «и в дальнейшем рассчитывать на наши усилия в борьбе за прочный мир, свободу и справедливость». Но не прошло и десяти лет как ЕС начал укреплять свой военный потенциал, что осталось незамеченным на фоне пандемии коронавируса, однако милитаризация Евросоюза будет иметь далеко идущие последствия», – пишет британская ежедневная газета The Guardian, явно выступая против наращивания военного потенциала Европы. Издание отмечает, что в конце прошлого года в ЕС договорились о создании Европейского оборонного фонда (EDF) в 8 млрд евро. Средства этого фонда будут потрачены на разработку и приобретение нового оружия и технологий для армий стран Евросоюза. А недавно Брюссель запустил Европейский мирный механизм (EPF), который впервые будет предоставлять боевое оружие неевропейским армиям по всему миру. По заверениям Франции и Германии, да и всей Еврокомиссии в целом, это должно усилить европейское влияние в мире. А заодно и поможет европейскому военно-промышленному комплексу, который таким образом сможет заработать на военные исследования и разработки. Однако не всем нравятся европейские планы, среди депутатов Европарламента есть критически настроенные, которые обвиняют Брюссель в отказе от своих основополагающих принципов и в лоббировании интересов военно-промышленного комплекса, подчёркивает The Guardian. Но забывает издание рассказать о том, что ещё больше критиков военных программ Евросоюза находятся в вышедшей из ЕС Британии, поэтому и ссылается исключительно на евродепутатов. Так, например, депутат Европарламента от Германии и заместитель председателя подкомитета по безопасности и обороне Озлем Демирель утверждает, что подобная политика является «явным нарушением учредительных договоров ЕС, которые запрещают использование бюджета этой организации для операций, имеющих военные или оборонные последствия». По словам Озлема Демиреля, у программы мирное название, однако за этим мирным названием кроются будущие поставки вооружения неевропейским армиям, в первую очередь – в Африку, причём напрямую отдельным национальным правительствам, а не через Африканский Союз, как это было раньше, беспокоится The Guardian (конечно же, только об интересах гражданского населения африканских государств, никак не НАТО). И хотя министр иностранных дел Германии Хайко Маас называет EPF «фундаментальным вкладом в мир и стабильность на Земле», в Британии уверены – это не так, тем более что уже сорок правозащитных организаций предупредили: снабжение оружием иностранных армий приведёт к дальнейшему росту насилия. «Регион Сахель (который включает Мавританию, Мали, Нигер, Буркина-Фасо и Чад) является одним из тех регионов мира, где, вероятно, EPF будет использоваться особенно активно. Этот регион представляет ключевой стратегический интерес для ЕС. Военные и антитеррористические интервенции в регионе увеличиваются из года в год. Но, несмотря на присутствие иностранных вооружённых сил и миротворческой миссии ООН, насилие в Мали, Нигере и Буркина-Фасо за последний год резко возросло. Но вместо того, чтобы пересмотреть свою стратегию, ЕС намеревается расширить здесь свои военные операции», – говорится в статье, подготовленной при поддержке «Фонда журналистских расследований для Европы (IJ4EU)» (Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) Fund). «IJ4EU» старательно пугает читателей угрозой, которую несёт усиление военных позиций Европы по той простой причине, что усиление собственных армий стран Евросоюза – это удар по Североатлантическому альянсу, паразитирующему на этих странах. И уж меньше всего в Британии беспокоятся о том, обострится ли ситуация в Буркина-Фасо, Мали или в Нигерии, однако читателям об этом знать не обязательно. Для них The Guardian – образец британской добродетели, выступающей против расширения военной миссии ЕС в африканские страны. «Совершенно очевидно, что Евросоюз всё дальше и дальше уходит от первоначальной идеи своего мирного развития, и два этих инструмента – Европейский оборонный фонд и Европейский мирный механизм – яркие тому примеры», – констатирует The Guardian, забыв добавить главное: не столько примеры, сколько приметы кризиса, а то и кончины НАТО. Соб. корр. ФСК Фонд Стратегической Культуры Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...





14 Источник Похожие новости Россия послала Турции сигнал Кто устроил стрельбу на приднестровской границе? RTA: Черноморский регион готовят к войне В Гренландии нет места НАТО Польша и Эстония готовятся к войне с Россией на Балтике Арктика под прицелом: почему Россию обвиняют в милитаризации Новости партнеров