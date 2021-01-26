Почему там нельзя? Песков о запрете полётов над дворцом в Геленджике

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы о бесполётной зоне над дворцом в Геленджике. По его словам, в пресс-службу действительно было много обращений по этому поводу.

Но вопросы об охранных зонах дворца переадресовали в ФСО, отметил Песков.

"Почему там нельзя летать - мы переадресовали в ФСБ. Это именно те ведомства, которые должны ответить на эти вопросы", - подчеркнул Песков.