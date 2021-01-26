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Почему там нельзя? Песков о запрете полётов над дворцом в Геленджике

26 января 2021, 17:00  •  114 • Политика
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о запрете полётов над дворцом в Геленджике. По его словам, вопрос, почему там нельзя летать, нужно задавать в ФСБ.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы о бесполётной зоне над дворцом в Геленджике. По его словам, в пресс-службу действительно было много обращений по этому поводу.
Но вопросы об охранных зонах дворца переадресовали в ФСО, отметил Песков.
"Почему там нельзя летать - мы переадресовали в ФСБ. Это именно те ведомства, которые должны ответить на эти вопросы", - подчеркнул Песков.

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