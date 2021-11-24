Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
Глава МИД Франции откровенно высказался о России: "В первую очередь, невыно...
Главная / Политика

Почему талибы* пришли к власти: афганский активист назвал причину

24 ноября 2021, 15:20  •  54 • Политика
Фото: Saifurahman Safi / XinHua / www.globallookpress.com
Прошлое правительство сдирало с населения все до последней копейки, считает общественник
Коррупция в Афганистане оказалась ключевым фактором в приходе "Талибана"* к власти. Соответствующее заявление сделал местный активист Вахидулла Азизи, который занимается в стране проблемой  этого явления.
По словам Азизи, прошлый состав правительства незаконно облагал население данью, обязывая платить граждан даже за те услуги, которые местным законодательством признавались бесплатными. Это явление наблюдалось по всей вертикали государственных органов.
До событий гражданской войны коррупционные процессы вызывали резкое неприятие в стране. Однако за последние двадцать лет они превратились в обыденность: афганцы платили деньги за оказание бесплатных услуг.
Соединенные Штаты потратили на Афганистан практически 2,3 триллиона долларов согласно проекту "Стоимость войн". Азизи полагает, что причиной коррупции стала борьба местного рынка за американские инвестиции. Каждый стремился к личному обогащению. В страну хлынули колоссальные по местным меркам денежные потоки, однако механизмов для регулирования не было.
Азизи уверен, что вложение таких средств в страну, страдавшую десятилетями от конфликтов, оказалось ошибкой американской политики в Афганистане.
Ранее секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев заявил, выступая перед коллегами из стран-членов СНГ, что Афганистан стоит на пороге очередного гражданского конфликта. По словам директора Федеральной службы безопасности, новым властям необходимо принять меры, а международному сообществу нужно оказать поддержку местному населению.Афганистану грозит голод и обнищание, которые могут ударить по соседним странам.
*запрещенная в России организация

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





54
Источник
Похожие новости
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: "Рассчитывают на газ из США"
24 ноября 2021, 05:25
Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже нацистов"
24 ноября 2021, 03:40
В Европе призвали к войне с Россией, испугавшись газового кризиса в Молдавии: "Но без танков"
24 ноября 2021, 08:55
Байден не прислал Путину приглашение на саммит
24 ноября 2021, 01:20
Экс-премьер Украины жёстко высказался о Зеленском: "Продолжает играть на сцене"
24 ноября 2021, 03:40
Уход Байдена под музыку не оставил Захарову равнодушной. Народ подсказал варианты песен
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: &q...
24 ноября 2021, 05:25
Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже на...
24 ноября 2021, 03:40
В Европе призвали к войне с Россией, испугавшись газового кризиса в Молдавии: "Н...
24 ноября 2021, 08:55
Байден не прислал Путину приглашение на саммит
24 ноября 2021, 01:20
Экс-премьер Украины жёстко высказался о Зеленском: "Продолжает играть на сцене&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 ноября 2021, 04:55
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши с Baltic Pipe
17 ноября 2021, 15:50
"Не видел такого позора": в Литве заявили об унижении страны из-за Тихановской
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
21 ноября 2021, 18:30
Шах и мат авиапрому США: русский истребитель Checkmate пошёл в производство
22 ноября 2021, 13:45
"Западу напомнили старый должок": новые данные по "Курску" оценили военные эксперты
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.