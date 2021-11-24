Почему талибы* пришли к власти: афганский активист назвал причину

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Прошлое правительство сдирало с населения все до последней копейки, считает общественник

Коррупция в Афганистане оказалась ключевым фактором в приходе "Талибана"* к власти. Соответствующее заявление сделал местный активист Вахидулла Азизи, который занимается в стране проблемой этого явления.

По словам Азизи, прошлый состав правительства незаконно облагал население данью, обязывая платить граждан даже за те услуги, которые местным законодательством признавались бесплатными. Это явление наблюдалось по всей вертикали государственных органов.

До событий гражданской войны коррупционные процессы вызывали резкое неприятие в стране. Однако за последние двадцать лет они превратились в обыденность: афганцы платили деньги за оказание бесплатных услуг.

Соединенные Штаты потратили на Афганистан практически 2,3 триллиона долларов согласно проекту "Стоимость войн". Азизи полагает, что причиной коррупции стала борьба местного рынка за американские инвестиции. Каждый стремился к личному обогащению. В страну хлынули колоссальные по местным меркам денежные потоки, однако механизмов для регулирования не было.

Азизи уверен, что вложение таких средств в страну, страдавшую десятилетями от конфликтов, оказалось ошибкой американской политики в Афганистане.

Ранее секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев заявил, выступая перед коллегами из стран-членов СНГ, что Афганистан стоит на пороге очередного гражданского конфликта. По словам директора Федеральной службы безопасности, новым властям необходимо принять меры, а международному сообществу нужно оказать поддержку местному населению.Афганистану грозит голод и обнищание, которые могут ударить по соседним странам.

*запрещенная в России организация