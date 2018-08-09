Почему так расплодились шумеры

• 251 • Украина

Самое неприятное в нашей жизни то, что всё происходит незаметно. Был Советский Союз, и его не стало. Были нормальные люди и куда-то исчезли, переродившись в каких-то шумеров, несущих дичайший бред о невероятной древности своей нации.

Откуда они появились? Почему шумеры так расплодились в современной Украине, заглушив голоса нормальных людей? Этот вопрос волнует многих, но не многие готовы дать на него ответ. Увы, но шумеры всегда жили среди нас ― практически в том же бесчисленном множестве, что и сейчас.

В рамках жёсткой советской системы они просто старались не высовываться, не проявлять свою дурь, смиренно трудясь в советских учреждениях, воспроизводя поведенческие установки, спущенные идеологическим отделом ЦК КПСС.

В советской психиатрической стандартности была та прелесть, что конченому идиоту не давали права навязывать свои бредовые идеи всем окружающим, а отправляли в психушку. В 1991 году идиоты стали независимыми от «генеральной линии партии», и началась их колхозная самодеятельность.

Моя первая встреча с представителем потомков древних шумеров состоялась в самом начале 90-х. Год точно не помню, но Украина уже была незалежным государством, хоть до конца это ещё не осознавалось. Я ехал по каким-то делам в сторону Майдана Независимости, который тогда по старой памяти ещё называли площадью Октябрьской Революции. Где-то на Лукьяновке в салон троллейбуса проник весьма любопытный персонаж, на которого я сразу обратил внимание.

Своей внешностью он мне напомнил «икону стиля», висящую едва ли не в каждой украинской хате, — Тараса Шевченко.

У него были точно такие же обвисшие усы, суровый взгляд и вышиванка. Собственно, в то время вышитая рубаха уже никого не удивляла, но в данном случае она явно не сочеталась с зелёными армейскими брюками и коричневыми полуботинками. Именно это несоответствие мне врезалось в память, поскольку с детских лет я испытывал весьма трепетное отношение к уставному ношению военной формы.

Странный пассажир протискивался по салону, словно кого-то искал, заглядывая людям в глаза. Подойдя ко мне и оценив каким-то хитрым испытывающим взглядом, он прошёл дальше и наконец пристроился рядом с молодой девушкой.

Несколько мгновений он ехал молча, а потом нарочито громко заговорил с ней на украинском языке, что и сделало всех окружающих невольными слушателями их беседы.

Девушка говорила тихо, но, судя по реакции мужчины, она ответила навязчивому собеседнику на привычном для Киева русском языке. Тот был оскорблен так, как будто ему прилюдно плюнули в лицо.

Оглядываясь по сторонам, словно призывая всех присутствующих пассажиров стать свидетелями совершенного преступления, он начал отчитывать девушку за то, что она говорит не на «ридной мове». Затем, нескольку успокоившись, усач заговорил тише, но так, чтобы слышали все, рассказав о древности украинской нации и многовековой оккупации москалями Украины. На фразе об украинском происхождении Иисуса Христа мне стало окончательно ясно, что в салон проник сумасшедший.

Вскоре троллейбус подъехал к конечной станции своего маршрута, и все вышли, кроме пассажира, похожего на Тараса Шевченко. Куда и зачем ехал этот удивительный персонаж, для меня до сих пор осталось загадкой.

Человеческий мозг обладает интересным свойством забывать на долгие годы малозначимые эпизоды прошлого. Правда, потом какой-то случай приводит к тому, что прошлое всплывает в памяти в ярчайших подробностях. Так произошло и со мной, когда я прочитал новость о защитнице украинского языка, которая в киевском магазине бросила в русскоязычного продавца мелочь. Тогда-то и возник в моей памяти тот удивительный пассажир…

Настоящее начинается вчера. Как бы это банально ни звучало, но то, что произошло с Украиной, для меня началось в том самом троллейбусе, когда персонаж, пребывающий одной частью своего тела в форме военнослужащего советской армии, а другой частью ― в украинской вышиванке, начал сверлить мозг молодой девушке и всем окружающим пассажирам идеями об украинской исключительности.

Тогда я принял его за сумасшедшего, считая, что его дикий антинаучный бред в принципе не может рассматриваться серьёзно. Как можно противостоять клоунам, оппонировать клоунам, самому не превратившись в клоуна? Спустя некоторое время я неожиданно для себя обнаружил, что подобные этому персонажу безумцы своими идеями заразили половину страны.

В 2014 году они полностью подмяли под себя всю государственную власть, всю систему образования и начали перековывать народ по своему образу и подобию.

Меня всегда удивляли люди, которые позволяют себе сравнивать Германию времён Третьего рейха и современную Украину. Ничего общего, кроме определённого внешнего сходства, между двумя государствами нет. Для потомков древних шумеров копирование символики немецкого нацизма является проявлением известного культа карго. Им кажется, что, провозгласив себя арийцами, устроив факельное шествие, можно самим стать великими и получить «Вэлику Украину».

Им невдомёк, что великое невозможно сканировать и размножить на принтере. Нельзя придумать великую историю и культуру, приписав себе чужую. Всё это надо иметь прежде всего в самом себе, в каждой частичке общества, что и будет предопределять слова, поступки и действия личности.

Триумфальный приход к власти Адольфа Гитлера стал своеобразным ответом на поражение Германии в Первой мировой войне с последующими за ней разрухой, упадком экономики и деморализацией общества. Немцы мечтали о возрождении страны, обретении новых территорий, колоний, рынков сбыта для продукции своей великолепной промышленности.

Им нужна была Великая Германия, и ради этого они были готовы работать и умирать. Гитлер стал их вождём, поскольку выражал чаяния и надежды немецкого народа.

Шумеры пришли к власти в стране результате «бескровной победы», когда с распадом СССР они получили в своё безраздельное пользование «Вторую Францию». Шумерам не надо было ни за что воевать и умирать, им просто предстояло воспользоваться свалившимся на их голову «счастьем». Они этого не сделали, и вместо того, чтобы жить в независимом государстве своим умом и за счёт даром доставшейся им экономики, они предпочли стать колонией Запада.

Как с такой разной историей становления нацизма в одной и другой стране можно сравнивать Третий рейх и Украину? О каком фюрере могут мечтать шумеры, если у них национальной идеей стала «сдача в плен»?!

Украинский нацизм родился на почве комплекса собственной неполноценности, когда какой-то советский прапорщик напялил украинскую вышиванку и возомнил себя великим полководцем.

Украинский нацизм — это прибежище бездарей, которые неспособны творить великое и прекрасное.

Украинский нацизм бесплоден и как духовный кастрат ненавидит всех тех, кто способен к созидательной деятельности.

Украинский нацизм беспредельно завистлив к любому, кто способен на созидательный труд. Отсюда все эти вуайеристские наблюдения за Россией и приписывание себе достижений других народов.

Отсюда это желание шумеров всё запретить и всё ограничить, поскольку в других условиях их погремушки не нужны им самим.

«Гений и злодейство ― две вещи несовместные». Так говорил классик, и он был абсолютно прав, поскольку хорошо понимал, что между Моцартом и Сальери не может быть никаких компромиссов. Бездарь не будет себя хорошо чувствовать ровно до тех пор, пока не отравит гения! Украинство не может чувствовать себя комфортно, пока не уничтожит русскость.

Впрочем, не факт, что после этого свидомым станет хорошо и они успокоятся. Трагедия потомков древних шумеров в том, что, уничтожив русскость, они не в состоянии предложить ничего взамен. Уничтожив русскость, шумерство скатывается в первобытную дикость, что мы и наблюдаем сегодня на Украине.

Мои замечательные российские соплеменники ломают себе голову над тем, как можно вернуть потомкам древних шумеров разум и человеческий облик? У меня нет ответа на этот вопрос, поскольку я не знаю, как физически можно затолкать монтажную пену обратно в баллон. Украинство — как монтажная пена, которую долгие годы готовили, упаковали, а потом, в 1991 году, выпустили вон из тары.

Все эти кириленки-ницои-фарионы не хотят опускаться обратно на своё место, рулить сельскими клубами, читать методички, спущенные идеологическим отделом ЦК, выращивать свиней, убирать навоз. Они хотят властвовать и будут властвовать ровно до тех пор, пока существует нынешнее украинское государство. Шумеры, как паразит, не успокоятся, пока не уничтожат сам организм, в котором живут. Возможно, в этой аллегории и есть ответ на вопрос о том, как следует решать «украинский вопрос».

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