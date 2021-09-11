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Почему так долго строится Союзное государство

11 сентября 2021, 10:30  •  118 • Аналитика
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Единство России и Белоруссии стало еще прочнее. После договоренностей, достигнутых в Москве Путиным и Лукашенко, вчера в Минске премьерами было подписано постановление по реализации двадцати восьми союзных программ, нацеленных на унификацию законодательства двух стран в различных областях экономики. Строительство единого экономического пространства вышло на новый уровень — но "очень серьезный шаг", сделанный президентами, имеет важнейшее значение не только для Союзного государства России и Белоруссии, но и для процессов интеграции (а точнее, реинтеграции) на всем постсоветском пространстве. Нынешняя работа станет образцом для всей дальнейшей деятельности по сближению, в первую очередь в рамках главного интеграционного объединения — Евразийского союза.
Об этом прямо сказал Александр Лукашенко:
"Мы показываем пример, каким образом надо двигаться в ЕврАзЭС и в СНГ тем более. То есть мы как бульдозер идем впереди, расчищая дорогу для будущих, мы надеемся, объединений и союзных объединений на постсоветском пространстве. Союз — это пример, это тот путь, по которому придется идти тем государствам, которые будут рассчитывать на более тесный союз".
Пока что в Евразийский союз входят всего пять стран — наряду с Россией и Белоруссией это Казахстан, Киргизия и Армения. Но рано или поздно к нему присоединятся и Таджикистан, и Узбекистан, и, самое главное, Украина. Не закрыты двери и для других бывших советских республик — потому что восстановление исторического единства отвечает интересам не только России, но и всех бывших частей нашего государства, даже тех, чьи элиты сейчас уверены в том, что выживут самостоятельно или получат прописку в европейском доме. Вместе мы будем сильнее — не говоря уже о том, что исторические связи не разорвать, а законы геополитики невозможно игнорировать.
Россия восстанавливает свое историческое пространство, сжавшееся после развала СССР. Этот процесс можно остановить, только развалив нынешнюю Россию — Российскую Федерацию, то есть сломав хребет русской цивилизации. Но этого не будет — а значит, интеграция является неизбежной.
Нужно ли опасаться ее ныне независимым республикам? Нет, потому что Россия никого не собирается поглощать, никого не будет присоединять насильно — все сделает естественный ход вещей, ход истории. Россия будет лишь настойчиво и последовательно следить за тем, чтобы центростремительным тенденциям не мешали наши геополитические противники (причем — общие противники).
И пример интеграционных процессов с Белоруссией — лучшее подтверждение этому. Реинтеграция ускорилась тогда, когда Белоруссия почувствовала угрозу своему суверенитету — не от России, от Запада, который решил воспользоваться внутриполитическими проблемами. Когда год назад многие предсказывали падение Лукашенко и чуть ли не уход Белоруссии на Запад, в качестве правильной ответной реакции России предлагали просто "забрать Белоруссию". То есть насильно присоединить ее к России. Но это не наш метод — потому что у нас и так есть Союзное государство, существующее не на бумаге, а в реальности.
Россия и Белоруссия — не просто союзники, они часть единого государства. Да, в нем нет президента и общей валюты, но есть осознание нашего исторического и духовного единства, есть военный союз и общее (пусть и недостроенное) экономическое пространство. И есть не просто совместное желание продолжать сближение — есть глубочайшее понимание того, что мы всегда будем вместе и никто не сможет нас разделить.
Но как же политическая интеграция? Ею же все и должно закончиться? Да, так и будет — вот только сроки ее не имеют сейчас принципиального значения. Как очень правильно сказал Лукашенко:
"И если нам нужна будет еще более тесная военная, политическая, другое направление возьмем, экономическая интеграция, мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей в Беларуси и в России. <...> За нами не заржавеет, как в России и в Белоруссии говорят".
Здесь не только предупреждение Западу насчет обреченности любых планов оторвать Белоруссию от России, тут еще и констатация того, что отношения двух стран зависят только от них самих — и ни от кого более. Да, Белоруссия — это историческая часть России, а белорусский народ неотъемлемая часть русского народа наряду с великороссами и малороссами. Но исправлять ошибки прошлого, то есть развала СССР, нужно с умом, учитывая то, что происходило после 1991 года. В этом смысле Белоруссия — это Лукашенко. Он, возглавляя республику 27 из 30 постсоветских лет, и создал ее государственность. Никакого простого включения Белоруссии в состав России при Лукашенко быть не может — не потому, что он враг России или русского народа, а потому, что он самостоятельный государственный деятель. Лукашенко еще в середине 1990-х, когда многие ожидали распада уже и Российской Федерации, был инициатором создания Союзного государства, то есть он всегда был сторонником нашего единства. И дальнейшая интеграция двух государств неизбежна — но полного слияния не нужно ни Белоруссии, ни, самое главное, России.
Не только потому, что сначала нужно пройти весь путь интеграции экономической (а военная уже и так есть), но и потому, что нужно показать пример другим бывшим советским республикам, в первую очередь из Евразийского союза. Показать, что Россия уважает интересы их народов, что это выгодно им самим, и показать местным элитам, что Кремль не собирается ни свергать их, ни командовать ими. Что при создании нового союза будут учтены ошибки и СССР, и строительства Европейского союза — то есть никто не будет навязывать чужую идеологию и чужие нормы жизни.
Но при этом нужно и жестко защищать свои интересы (включая и права живущих там русских), и свое влияние в этих государствах — в том числе и от вмешательства третьих сил, будь то западных или восточных. Само по себе ничего не реинтегрируется, несмотря даже на законы исторического и геополитического тяготения. Все зависит от нас самих — насколько умело и последовательно мы будем вести большую игру на постсоветском пространстве. Тем более что для нас это не просто геополитическая игра и даже не просто вопрос национальной безопасности — это вопрос будущего нашего народа и его великой цивилизации.

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