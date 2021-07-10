Почему Стратегия национальной безопасности России вызывает противоречивые отклики

Москва отдаёт приоритет отношениям с незападными крупными державами, такими как Китай и Индия

Статья первая

Главный посыл утвержденной Указом президента В. Путина 2 июля новой российской Стратегии национальной безопасности состоит в установке на дальнейшее «укрепление суверенной государственности России как страны, способной проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику» .

Непредвзятый читатель этого документа не найдет в нем ни претензий на замену шатающегося американского господства в мире собственным, ни агрессивных планов, ни априорной предвзятости по отношению к другим странам. Нельзя же считать таковым стремление защитить себя, своих союзников и друзей от стремящихся беспрекословно повелевать, как это выражено в заявлениях американских политиков и доктринальных документах Белого дома (например, в Промежуточной стратегии национальной безопасности США).

Джо Байден в роли «управителя миром»

Вопреки очевидности и в угоду собственным интересам российскую «Стратегию» пытаются представить в Америке тем, чем она по определению не является. Ей приписывают все то, что содержится в американской «Промежуточной стратегии».

Основные обвинения по адресу российской «Стратегии» сводятся к тому, что она якобы замешана на «фанатичной антизападности», автократизме и выдвигает претензии на особое, едва ли не лидирующее положение России в мире. Американским рупорам здесь вторят некоторые российские издания. В «Стратегии» такой процесс «приема – передачи» указаний извне и признанными иностранными агентами, и пока этот статус не получившими, описан.

«Голос Америки»**, не заморачиваясь доказательствами, объявил российский документ «антизападным».

Иллюстрация на сайте «Голоса Америки» к тезису об «антизападной направленности» Стратегии национальной безопасности России

Крайнее раздражение экспертов «Голоса Америки» вызвал раздел «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти».

Американцам не понравилось указание на то, что со стороны США и их союзников «традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности подвергаются нападкам». Что вместе с ТНК, с иностранными некоммерческими организациями они «оказывают информационно-психологическое воздействие на индивидуальное, групповое и общественное сознание путем распространения социальных и моральных установок, противоречащих традициям, убеждениям и верованиям народов Российской Федерации». Создают угрозу утраты ею «своего культурного суверенитета».

С сарказмом пишет «Голос Америки», что россиянам в «Стратегии» «предписывается почитать» «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России».

К опасностям, которые несёт «Стратегия», относит «Голос Америки» и её утверждение о том, что в современном мире «абсолютизируется свобода личности» и «формируются сообщества, отрицающие естественное продолжение жизни».

Что в этом агрессивного, если не считать таковым твёрдое желание жить по-своему, а не по указке извне?

Разве пытается Россия навязать свои ценности той же Америке? Хотите вырождаться? Милости просим! Без нас!

Похожих комментариев хватает и в России. Возьмём «федеральное информационно-аналитическое агентство "Росбалт"», позиционирующее себя как один из крупнейших информационных ресурсов РФ с месячным числом посещений 8 млн человек и 26 млн прочтений.

Информационное агентство «Росбалт»

В одной из статей «Росбалта» утверждается, что «Стратегия» это – «самовзвинчивание и наращивание рисков». Дескать, «антизападная идеология, которая превратилась для Кремля в светскую религию, полностью оторвалась от действительности и стала непригодной для решения любых задач, даже сугубо охранительных».

Есть у «Росбалта» и откровенное передёргивание, превосходящее американские оригиналы. Так, утверждается, что «в «Стратегии» только Россия и Запад. «Всех остальных жителей Земли, а это 85% ее населения, словно не существует». А тезису документа о том, что «все более актуальной становится проблема морального лидерства…», приписывается значение претензий на «духовное превосходство нашего режима над политкорректными американо-европейцами».

Мягко говоря, всё это странно.

Государства, представляющие 85% населения планеты, включая Китай, Индию и другие, в тексте «Стратегии», безусловно, присутствуют. Однако не в качестве угрозы, а в числе надежных партнеров, с которыми Россия намерена и впредь выстраивать прочные отношения. Отрадно, что как источник опасности упомянута лишь та часть мира, которую представляют всего 15% населения планеты, пусть эта часть и тщится утвердить своё главенство.

С этим связана и очерченная в «Стратегии» проблема «морального лидерства». В документе нигде не говорится, что таковое должно принадлежать России. Как раз амбиции Запада по обладанию «моральным лидерством» без малейших на то оснований приводятся как пример ложного обоснования права меньшинства навязывать свою волю большинству населения мира.

Утверждение же об «антизападничестве» как «о светской религии» в России просто списано с американского и имеет мало общего с действительностью. Это в США русофобия превратилась в светскую религию.

Если иметь в виду, что среди учредителей «Росбалта» числится зарегистрированная на Британских Виргинских островах Рэйсон Интернэшнл Корпороэйшн, а сам «Росбалт» связан с московским представительством Фонда Карнеги, позиция этого издания не удивляет. Недовольство понятное. Вошедшие в «Стратегию» положения об иноагентах еще не затронули «Росбалт», но в перспективе могут. Это типичный пример глубины и масштабов проникновения западных паладинов информационной войны в российское информационное пространство.

Не удивительно, что значительное внимание «Стратегия» вызвала в Китае. В той части мира, которая является важнейшим элементом 85% населения планеты, российский документ встречен вполне одобрительно.

Си Цзиньпин и В. Путин

Издание «Хуаньцю шибао» справедливо констатирует , что «Стратегия» отражает не только новые подходы России к обеспечению своей национальной безопасности в условиях возрастающего давления Запада, но и устоявшиеся традиции политики безопасности и дипломатической стратегии.

Китайское издание подчёркивает, что в отличие от предыдущих редакций новая «Стратегия» делает упор на внутренние элементы обеспечения национальной безопасности. «Она не только расширяет сферу национальных интересов России, но и устанавливает защиту русского народа, раскрытие потенциала талантов и повышение качества жизни и благополучия граждан как высшие государственные интересы». Выделяется приоритетное направление государственных интересов «развитие – это безопасность».

Китайцы не сомневаются, что сотрудничество с КНР «рассматривается как приоритетное направление российской дипломатии».

В ведущем китайском издании на английском языке Global Times делается важный вывод: «Российское руководство со стратегической мудростью обнаружило, что влияние и сила Запада снижаются, поэтому оно отдает приоритет отношениям с незападными крупными державами, такими как Китай и Индия».

Профессор Китайского университета иностранных дел (China Foreign Affairs University) Ли Хайдун (Li Haidong) заявил Global Times: «Западные СМИ и наблюдатели, которые ожидают, что одна встреча между президентами США и России может перезапустить двусторонние отношения и даже расколоть китайско-российское партнерство, слишком наивны. Они совершенно не понимают, что произошло с российско-американскими отношениями в последние 30 лет. Это была серия трагедий».

Москва и Пекин разделяют общие интересы во многих областях и являются объектами схожего политического давления со стороны Запада. И «вполне ожидаемо, что Россия будет отдавать приоритет своим отношениям с Китаем».

Нигде ни российские, ни китайские эксперты не говорят о необходимости сколачивания «глобального альянса», который должен возобладать над западным миром! Подобные воззрения остались в прошлом. Девиз Москвы и Пекина – сотрудничать со всеми и «не давать себя в обиду». В этом важное отличие Стратегии национальной безопасности России от так называемой доктрины Байдена.