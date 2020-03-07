Почему страшно академику Пивоварову • 39 • Аналитика

Как часто по разным поводам я читал довольно затертую фразу: «Если бы этого не было, то это надо было бы придумать». Просто потому, что без этого в мире стало бы несколько скучнее. Мрачнее, если угодно. Как, например, любая фраза, где упоминается фамилия Путина в позитивном ключе. Напишешь фразу, что президент в чем-то был прав, и (вероятность события — 100%) кто-то тут же побежит за навозом, чтобы положить на лестничной площадке перед твоей дверью…



Впрочем, это утверждение действует и в обратном направлении. Достаточно зайти на любую дискуссионную площадку либералов или на канал более или менее адекватного и умного либерала, чтобы увидеть «кучконосцев» из противоположного лагеря. Точно с таким же рвением они обкладывают двери авторов и там.







Что говорить, умеем мы спорить. Традиция у нас такая. Сегодняшняя молодежь редко употребляет одно, ещё недавно известное всем, выражение из лексикона базарных торговок: «А ещё очки надел, интеллигент вшивый!..»



Новый блок поправок к конституции о «государствообразующем народе»

Сейчас для народного обсуждения президент Путин предложил очередные поправки к конституции. Этот блок поправок касается основ конституционного строя, точнее, понятия «государствообразующего народа». Тема действительно серьезная, требующая вдумчивого отношения. С одной стороны, нужно закрепить роль русского народа в создании России, а с другой стороны — не забыть и роли других народов в этом процессе.



Каждый из нас, граждан Российской Федерации, имеет собственные мысли по этому поводу. Однако для формирования объективной картины стоит посмотреть на мнение и противоположного лагеря. Чем я и занялся, посетив личную страницу историка Юрия Пивоварова, академика РАН. 4 марта он разместил собственные размышления по этому вопросу под говорящим названием «Мне страшно».



Понятно, что в самом названии своего материала автор заложил своё видение, своё отношение, свои чувства к происходящему. Ему действительно страшно. Не потому, что изменения статей конституции приведут к какому-то существенному изменению государственного строя РФ. Нет, автору страшно потому, что впервые открыто будет сказано об общественном характере нашего государства. Впервые мы открыто возвращаемся к национальной идее России. К народности, если угодно.



Если отбросить мишуру, которой достаточно много прилипло к самой либеральной идее за прошедшие годы, то в сухом остатке мы увидим достаточно простую и понятную всем мысль. Общество, народ, нация — ничто, человек — всё. Человек есть мерило всего. А значит, надо «превращаться» в Европу или Америку. Каждый сам за себя, помните этот «закон джунглей» в устах шакала Табаки?



Прекрасная идея. Если отбросить многовековую историю России. За тысячелетие у нас было все. В том числе и «каждый сам за себя». Правда, именно в эти периоды нас и душили. Душили как раз те, кто нес нам именно такие идеи, кто поддерживал сепаратизм, кто выступал за отделение княжеств и так далее. Но как только находился тот, кто собирал разрозненные пальцы в кулак, страна вновь выходила на лидирующие позиции в мировой политике.



Суть претензий к предложениям президента

Понятно, что все то, что предлагается Путиным, для либералов неприемлемо. Не потому, что это не соответствует их позиции. Нет, просто потому, что это предложено Путиным. Посмотрим суть претензий. Интерпретировать автора не хочу. Прямое цитирование всегда лучше. Читатель сам имеет право на оценку какого-либо высказывания.



«Сразу вопросы: кто получит право входить в «государствообразующий» народ? Кто докажет свою русскую идентичность? И почему, собственно говоря, конституционная тема равноправия всех граждан подменяется юридически нерелевантной темой равноправия «государствообразующего» народа с другими народами? Неужели мы стали свидетелями вмешательства в «неприкосновенную» главу I «Основы конституционного строя»? Там в статье 3 говорится: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». Кто же теперь носитель суверенитета? «Государствообразующий народ»? Или этот народ вкупе с ему равноправными?»

Согласитесь, грамотно поставленные вопросы, которые задают себе многие люди вне зависимости от политических взглядов. Задают просто потому, что, чего греха таить, страшно. Страшно разрушить тот миропорядок в государстве, который существовал многие годы. Страшно кого-то обидеть или кого-то возвысить. А кого мы боимся обидеть? И кого мы возвышаем?



Покажите мне человека, который со 100-процентной уверенностью скажет, какой он национальности по крови. Даже в забытом богом горном ауле или на сибирской заимке, не говоря уже о русских степняках, всегда находился сорвиголова, который приводил к себе в дом жену из другого народа. И эта женщина становилась своей для народа. И дети её были своими. История так круто нас «замесила», что полученный «хлеб» стал своим для всех.



Та самая кучка, которую либералы несут нам под дверь

«И еще бы хотелось спросить: «государствообразующий» народ – это тот народ, который когда-то создал Русское государство? Или имеются в виду сегодняшние этнические русские, на которых в основном опирается государство? То есть речь идет о прошлом или о настоящем? Чем же были заняты другие «равноправные народы»? Соучаствовали в «образовании государства», мешали этому процессу, оставались сторонними наблюдателями? И имеется ли какая-нибудь историко-правовая градация «равноправных народов»? «Попутчики», исторически близкие, исторически чуждые, исторически враждебные? Или все «негосударствообразующие» народы находятся в одном положении, в одном разряде?»

Честно признаю, что академик очень красиво ударил по «национальному вопросу» в России. Исподтишка закинул мысль о том, что в процессе присоединения к Руси, к России в любом народе были те, кто с этим не соглашался. Те, с кем приходилось воевать. Всё в стиле либералов. Ну и что, что большинство народа решило войти в состав России? Но был человек, даже много «человеков», которые были против!



Но есть в этой цитате и ещё одна мысль. Глубоко закопанная, но понятная. Это «историческая память» о враждебных народах. Как ни странно, но автор пользуется приемом, осуждаемым либералами на всех площадках. «Попутчики», исторически близкие, исторически чуждые, исторически враждебные?» Фактически нам предлагают свое отношение к предателям, которые были в любом народе, перенести на весь народ. Как это случилось в период войны с некоторыми народами СССР.







Давайте помнить о депортации чеченцев, но забудем о пяти Героях Советского Союза, которые были представителями этого небольшого народа. Необходимо добавить сюда и четырех Героев, которым это звание было за подвиги в Великой Отечественной присвоено в 80-90 годы. Давайте помнить о депортации крымских татар, но забудем о шести Героях Советского Союза. Забудем о дважды Герое Советского Союза Амет-хане Султане. Ну не получается так.



А дальше академик скатывается совсем до уровня школяра. Если честно, читать такое от уважаемого человека противно. Я понимаю, что за неимением лучшего необходимо довольствоваться тем, что имеешь. Но не откровенные же помои лить. Для заигрывания с «представителями прогрессивной молодежи» есть другие «оппозиционеры». Вроде Алексея Навального или Ксении Собчак. Предложения США о разрешении израильско-палестинского противостояния, похоже, были составлены правительством Израиля



«А как можно будет отличить представителя «государствообразующего» народа от остальных? Может быть, какие-нибудь обязательные нашивки на одежде? Здесь имеется какая-то ясность? Уже приступили к решению этой важной проблемы? У меня предложение – нашивка, на которой написано: «Представитель равноправного негосударствообразующего народа». Это необходимо сделать прежде всего в больших городах, где проживают самые разные этносы».



Российская Федерация — государство без прошлого

«Ну, во-первых, СССР был страной агрессивного атеизма и безбожия. Во-вторых, о какой «памяти предков» и каких «идеалах» идет речь? Большевистских – это одно, до- и небольшевистских – другое. К тому же следует помнить, что СССР не считал себя правопреемником России. То есть, цепляясь за СССР, мы отцепляемся от России (добольшевистской и небольшевистской). В-третьих, «вера в Бога» становится конституционным положением, принципом. Тем самым, вольно или невольно, вносится сумятица в вопрос суверенитета».

Вот так. СССР — страна агрессивного атеизма и безбожия… А скажите-ка мне, «атеисты» из СССР, сколько из нас крещены в христианских храмах, сколько приняли ислам, сколько иудеев всегда были иудеями, а сколько прошли гиюр? Я не буду перечислять все религии, которые были и остаются на территории нашей страны. И большинство представителей этих религий приобщились к вере ещё тогда, при СССР.



Не надо путать воинствующий атеизм послереволюционных лет с атеизмом послевоенным. Никто и никогда не спрашивал человека о вере. Да и отличались атеисты и верующие только одним, в большинстве своем. Одни говорили «Бога нет», другие — «Бог есть». Но и те, и другие не утруждали себя поиском доказательств или чтением каких-то книг, включая Библию. Зачем? Это личное дело человека.



А то, что вера в Бога, согласно предложенным поправкам, становится конституционным положением, опять никак не влияет на наше отношение к Богу как таковому. Скорее, это положение легализует религию как составную часть нашей жизни. Просто надоело врать самим себе. И ещё, если будет принята та редакция, которая сейчас предлагается, то именно вера в Бога. Не в Аллаха, не в Иисуса, не в Яхве, не в Будду… Называть Бога можно по-разному.



Об отношении к «умалению подвига народа при Защите Отчества»

В конце своих размышлений сегодня коснусь и этого вопроса. Тем более что академик Пивоваров оставил этот вопрос для «подвала». До конца своего материала, который для большинства современных читателей, увы, остается «терра инкогнита». Так уж устроен современный человек. Понимает и может спорить о статье даже не дочитав до конца.



«Не допускается умаление подвига народа при защите Отечества». Устанавливается право и обязанность государства «защищать историческую правду». Что это? О чем? – «Подвиг народа при защите Отечества»? Когда, в какую эпоху? Или всегда? – Тогда история России сводится к «подвигу». Если бы было сказано об Отечественной войне, тогда ясно. Может быть, вообще это главный подвиг нашего народа. И что такое «историческая правда»? Кто ее сформулировал? В чем она? – Как-то не юридически туманно, общо».

Вот ведь как. Нет разъяснения моментов, когда можно гадить на историю собственной страны, а когда и срок за это можно получить. И совсем не важно, что гадить и разбираться в причинах и следствиях — это разные вещи. Совсем не важно, что уже на нашей памяти наших дедов и прадедов облили грязью многократно наши же сограждане. Потомки героев войны, которые «так видят» события тех лет.



Сколько псевдоистории сейчас льется с телеэкранов, из интернетовских сайтов, из уст свободолюбивых политиков! Возьмите любое современное политическое ток-шоу. Обязательно присутствует тип, который всегда недоволен. Победили в войне? А кто нас просил? Взяли Берлин? А сколько людей при этом погибло?.. И самое главное, что все это вкупе с никаким преподаванием истории в школе закладывается в головы нашей молодежи. Пол и потолок зарплат в КХЛ… С правом на надежду



«Так было, так есть и так будет всегда!» Гимн Советского Союза

Когда я начинал читать пост академика Юрия Пивоварова, понимания того, почему стало страшно, у меня не было. Я и сам не отличаюсь умением писать красивые и заманивающие читателя заголовки. Но, прочитав и обдумав материал, я понял, что автор действительно испугался.



Испугался того, что что наступает время, когда Россия как государство становится таким, каким его и хотели видеть либералы. Когда демократия становится действительно демократией, а не вседозволенностью. Когда главенство закона будет реальным, а не просто декларируемым. Парадокс? Отнюдь нет.



«А поведение российских верхов критиковать (= умалять?) можно? Например, за развязывание советско-финской («зимней») войны и вторжение в Афганистан? Подозреваю, что теперь это «умаление». И тем самым подрыв конституционных основ общества».

«Мы явно на пути в антидемократический, репрессивно-подавляющий порядок. Актуализируются какие-то архаические потенциально-насильнические пласты сознания и психики. Вновь не человек, гражданин – мера вещей, но «народы», «историческая правда» и т.п. Вновь мы входим во времена «официальной народности», «обогащённый» страшным опытом XX столетия».

Страх предателей, страх тех, кто выступает за уничтожение страны как таковой, понятен. Как можно назвать великий праздник для каждой российской семьи, точнее, для каждой советской семьи, просто потому, что тогда мы были единым целым, День Победы — «победобесием»? Как можно серьезно говорить о развязывании Второй мировой войны СССР?



Как я, народ, должен относиться к либералам после слов о том, что «большинство передовой молодежи уезжает за рубеж из-за отсутствия перспектив»? Я ведь и продолжение мысли прекрасно додумать могу. Получается, что в России остаются только неучи и дебилы. Не передовая молодежь. Стадо…



Обычно я предлагаю что-то добавить в предлагаемые поправки. Сегодня делать этого не буду. Пока не буду. Действительно, вопросы, которые вынесены на обсуждение, крайне важны. Ответы, в принципе, мне известны. А вот с формулировками действительно необходимо поработать. Чтобы потом, по прошествии короткого времени, не пришлось принимать кучу поправок к новой конституции.



А слова из Гимна СССР я специально взял из материала Юрия Пивоварова. Просто потому, что Россия была, есть и будет… Россией. Не Германией, не США, не Швейцарией или любой другой страной. Мы сильны своей верой, своей дружбой, своим разнообразием, своей отвагой. Мы разные, но мы русские… Русские разных национальностей. Как часто по разным поводам я читал довольно затертую фразу: «Если бы этого не было, то это надо было бы придумать». Просто потому, что без этого в мире стало бы несколько скучнее. Мрачнее, если угодно. Как, например, любая фраза, где упоминается фамилия Путина в позитивном ключе. Напишешь фразу, что президент в чем-то был прав, и (вероятность события — 100%) кто-то тут же побежит за навозом, чтобы положить на лестничной площадке перед твоей дверью…Впрочем, это утверждение действует и в обратном направлении. Достаточно зайти на любую дискуссионную площадку либералов или на канал более или менее адекватного и умного либерала, чтобы увидеть «кучконосцев» из противоположного лагеря. Точно с таким же рвением они обкладывают двери авторов и там.Что говорить, умеем мы спорить. Традиция у нас такая. Сегодняшняя молодежь редко употребляет одно, ещё недавно известное всем, выражение из лексикона базарных торговок: «А ещё очки надел, интеллигент вшивый!..»Сейчас для народного обсуждения президент Путин предложил очередные поправки к конституции. Этот блок поправок касается основ конституционного строя, точнее, понятия «государствообразующего народа». Тема действительно серьезная, требующая вдумчивого отношения. С одной стороны, нужно закрепить роль русского народа в создании России, а с другой стороны — не забыть и роли других народов в этом процессе.Каждый из нас, граждан Российской Федерации, имеет собственные мысли по этому поводу. Однако для формирования объективной картины стоит посмотреть на мнение и противоположного лагеря. Чем я и занялся, посетив личную страницу историка Юрия Пивоварова, академика РАН. 4 марта он разместил собственные размышления по этому вопросу под говорящим названием «Мне страшно».Понятно, что в самом названии своего материала автор заложил своё видение, своё отношение, свои чувства к происходящему. Ему действительно страшно. Не потому, что изменения статей конституции приведут к какому-то существенному изменению государственного строя РФ. Нет, автору страшно потому, что впервые открыто будет сказано об общественном характере нашего государства. Впервые мы открыто возвращаемся к национальной идее России. К народности, если угодно.Если отбросить мишуру, которой достаточно много прилипло к самой либеральной идее за прошедшие годы, то в сухом остатке мы увидим достаточно простую и понятную всем мысль. Общество, народ, нация — ничто, человек — всё. Человек есть мерило всего. А значит, надо «превращаться» в Европу или Америку. Каждый сам за себя, помните этот «закон джунглей» в устах шакала Табаки?Прекрасная идея. Если отбросить многовековую историю России. За тысячелетие у нас было все. В том числе и «каждый сам за себя». Правда, именно в эти периоды нас и душили. Душили как раз те, кто нес нам именно такие идеи, кто поддерживал сепаратизм, кто выступал за отделение княжеств и так далее. Но как только находился тот, кто собирал разрозненные пальцы в кулак, страна вновь выходила на лидирующие позиции в мировой политике.Понятно, что все то, что предлагается Путиным, для либералов неприемлемо. Не потому, что это не соответствует их позиции. Нет, просто потому, что это предложено Путиным. Посмотрим суть претензий. Интерпретировать автора не хочу. Прямое цитирование всегда лучше. Читатель сам имеет право на оценку какого-либо высказывания.Согласитесь, грамотно поставленные вопросы, которые задают себе многие люди вне зависимости от политических взглядов. Задают просто потому, что, чего греха таить, страшно. Страшно разрушить тот миропорядок в государстве, который существовал многие годы. Страшно кого-то обидеть или кого-то возвысить. А кого мы боимся обидеть? И кого мы возвышаем?Покажите мне человека, который со 100-процентной уверенностью скажет, какой он национальности по крови. Даже в забытом богом горном ауле или на сибирской заимке, не говоря уже о русских степняках, всегда находился сорвиголова, который приводил к себе в дом жену из другого народа. И эта женщина становилась своей для народа. И дети её были своими. История так круто нас «замесила», что полученный «хлеб» стал своим для всех.Честно признаю, что академик очень красиво ударил по «национальному вопросу» в России. Исподтишка закинул мысль о том, что в процессе присоединения к Руси, к России в любом народе были те, кто с этим не соглашался. Те, с кем приходилось воевать. Всё в стиле либералов. Ну и что, что большинство народа решило войти в состав России? Но был человек, даже много «человеков», которые были против!Но есть в этой цитате и ещё одна мысль. Глубоко закопанная, но понятная. Это «историческая память» о враждебных народах. Как ни странно, но автор пользуется приемом, осуждаемым либералами на всех площадках. «Попутчики», исторически близкие, исторически чуждые, исторически враждебные?» Фактически нам предлагают свое отношение к предателям, которые были в любом народе, перенести на весь народ. Как это случилось в период войны с некоторыми народами СССР.Давайте помнить о депортации чеченцев, но забудем о пяти Героях Советского Союза, которые были представителями этого небольшого народа. Необходимо добавить сюда и четырех Героев, которым это звание было за подвиги в Великой Отечественной присвоено в 80-90 годы. Давайте помнить о депортации крымских татар, но забудем о шести Героях Советского Союза. Забудем о дважды Герое Советского Союза Амет-хане Султане. Ну не получается так.А дальше академик скатывается совсем до уровня школяра. Если честно, читать такое от уважаемого человека противно. Я понимаю, что за неимением лучшего необходимо довольствоваться тем, что имеешь. Но не откровенные же помои лить. Для заигрывания с «представителями прогрессивной молодежи» есть другие «оппозиционеры». Вроде Алексея Навального или Ксении Собчак.Вот так. СССР — страна агрессивного атеизма и безбожия… А скажите-ка мне, «атеисты» из СССР, сколько из нас крещены в христианских храмах, сколько приняли ислам, сколько иудеев всегда были иудеями, а сколько прошли гиюр? Я не буду перечислять все религии, которые были и остаются на территории нашей страны. И большинство представителей этих религий приобщились к вере ещё тогда, при СССР.Не надо путать воинствующий атеизм послереволюционных лет с атеизмом послевоенным. Никто и никогда не спрашивал человека о вере. Да и отличались атеисты и верующие только одним, в большинстве своем. Одни говорили «Бога нет», другие — «Бог есть». Но и те, и другие не утруждали себя поиском доказательств или чтением каких-то книг, включая Библию. Зачем? Это личное дело человека.А то, что вера в Бога, согласно предложенным поправкам, становится конституционным положением, опять никак не влияет на наше отношение к Богу как таковому. Скорее, это положение легализует религию как составную часть нашей жизни. Просто надоело врать самим себе. И ещё, если будет принята та редакция, которая сейчас предлагается, то именно вера в Бога. Не в Аллаха, не в Иисуса, не в Яхве, не в Будду… Называть Бога можно по-разному.В конце своих размышлений сегодня коснусь и этого вопроса. Тем более что академик Пивоваров оставил этот вопрос для «подвала». До конца своего материала, который для большинства современных читателей, увы, остается «терра инкогнита». Так уж устроен современный человек. Понимает и может спорить о статье даже не дочитав до конца.Вот ведь как. Нет разъяснения моментов, когда можно гадить на историю собственной страны, а когда и срок за это можно получить. И совсем не важно, что гадить и разбираться в причинах и следствиях — это разные вещи. Совсем не важно, что уже на нашей памяти наших дедов и прадедов облили грязью многократно наши же сограждане. Потомки героев войны, которые «так видят» события тех лет.Сколько псевдоистории сейчас льется с телеэкранов, из интернетовских сайтов, из уст свободолюбивых политиков! Возьмите любое современное политическое ток-шоу. Обязательно присутствует тип, который всегда недоволен. Победили в войне? А кто нас просил? Взяли Берлин? А сколько людей при этом погибло?.. И самое главное, что все это вкупе с никаким преподаванием истории в школе закладывается в головы нашей молодежи.Когда я начинал читать пост академика Юрия Пивоварова, понимания того, почему стало страшно, у меня не было. Я и сам не отличаюсь умением писать красивые и заманивающие читателя заголовки. Но, прочитав и обдумав материал, я понял, что автор действительно испугался.Испугался того, что что наступает время, когда Россия как государство становится таким, каким его и хотели видеть либералы. Когда демократия становится действительно демократией, а не вседозволенностью. Когда главенство закона будет реальным, а не просто декларируемым. Парадокс? Отнюдь нет.Страх предателей, страх тех, кто выступает за уничтожение страны как таковой, понятен. Как можно назвать великий праздник для каждой российской семьи, точнее, для каждой советской семьи, просто потому, что тогда мы были единым целым, День Победы — «победобесием»? Как можно серьезно говорить о развязывании Второй мировой войны СССР?Как я, народ, должен относиться к либералам после слов о том, что «большинство передовой молодежи уезжает за рубеж из-за отсутствия перспектив»? Я ведь и продолжение мысли прекрасно додумать могу. Получается, что в России остаются только неучи и дебилы. Не передовая молодежь. Стадо…Обычно я предлагаю что-то добавить в предлагаемые поправки. Сегодня делать этого не буду. Пока не буду. Действительно, вопросы, которые вынесены на обсуждение, крайне важны. Ответы, в принципе, мне известны. А вот с формулировками действительно необходимо поработать. Чтобы потом, по прошествии короткого времени, не пришлось принимать кучу поправок к новой конституции.А слова из Гимна СССР я специально взял из материала Юрия Пивоварова. Просто потому, что Россия была, есть и будет… Россией. Не Германией, не США, не Швейцарией или любой другой страной. Мы сильны своей верой, своей дружбой, своим разнообразием, своей отвагой. Мы разные, но мы русские… Русские разных национальностей. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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