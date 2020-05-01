Почему СССР распался так легко и почему это нас до сих пор волнует • 115 • Аналитика

С момента распада СССР прошло уже почти тридцать лет, но у большинства россиян, заставших этот период, не проходит ностальгия по тем временам. Конечно, можно предположить, что дело в идеализации эпохи, когда эти люди были молоды. Но тогда непонятно, почему сегодня почти с такой же теплотой отзываются о Советском Союзе совсем молодые люди, многие из которых при СССР или пешком под стол ходили, или даже еще не родились.







Вряд ли у большинства из них причина этой ностальгии в том, что, к примеру, Туркмения, Грузия или Эстония больше не являются частями одного с ними государства. Думаю, она в большей степени связана с тем, что Советский Союз был одним из двух полюсов биполярного мира, одной из двух держав, управляющих мировым порядком. Россию 90-х, которая стала правопреемницей СССР, даже и близко нельзя сравнивать по своей значимости с Советским Союзом. И люди испытывают ностальгию не по самому Советскому Союзу, а по той мощи, которой он обладал, по той социальной справедливости и равенству, которые были фундаментом его идеологии. Конечно, нельзя сказать, что это было общество всеобщей справедливости и равенства, но очень хочется верить, что в большой степени это так и было.



Не стану повторять за теми, кто говорит, что Советский Союз развалил Горбачев, или что это сделали три человека, подписавших в белорусских лесах какую-то там бумажку. Им это было бы просто не по силам. Они - это итоговая форма не один год формировавшегося содержания элит.





Сделать это с такой мощной супердержавой не мог ни один человек, ни даже три. Ведь никто тогда не встал на защиту СССР: ни партия, ни армия, ни спецслужбы. Про августовскую попытку ГКЧП даже упоминать не хочется, слишком странным и беззубым был тот «путч».



Да и произошел он в тот момент, когда СССР еще был жив, хотя центробежные явления активно нарастали. И к чему бы ни стремились заговорщики, их действия стали толчком, после которого СССР уже не смог устоять.



А если копнуть совсем глубоко, то, как мне кажется, проблемы у СССР начали формироваться ещё при его создании. Допускаю, что у создателей могло не быть другого выхода, кроме как создать из обломков Российской империи, административно состоявшей из губернии, союз национальных республик. При этом большая часть из этих 15 республик (вначале из было всего четыре) не имели никогда раньше даже намека на государственность. Союзных республик стало 15, но точно с тем же успехом их могло быть 3 или 33.



Это сейчас нам кажется естественным это деление на республики, да и границы кажутся вполне логичными, но ведь иногда их проводили по чьей-то прихоти или из сиюминутных соображений.



Взять, к примеру, Донецкую область, входившую в состав Украинской ССР. Ее скроили из кусочков трех административных единиц – Екатеринославской и Харьковской губерний, а также Области Войска Донского. Чтобы сделать преимущественно аграрную Украину более промышленной, решили разбавить крестьянское население пролетариатом. Донбасс волевым решением присоединили к Украине, что почти через столетие привело к вооруженному конфликту. Примерно то же самое происходило и на Кавказе, и в других регионах. Корни многих межнациональных и межгосударственных постсоветских конфликтов возникли из-за неумелого административного деления при создании первого в мире социалистического государства.



Соединенные Штаты, где тоже проживает много народностей, вряд ли распадутся под нажимом национально-административных факторов, ведь эта страна не разделена по национальному признаку. Каждый американский штат является многонациональным, здесь невозможно провести национальные границы. По большому счёту, это повторение устройства Российской империи. Хотя и империя, как известно распалась совсем не из-за этого.



Советский Союз же был устроен по-другому. В каждой республике были свои органы власти, напоминающие органы власти отдельных государств. Свои парламенты, правительства, министерства. Да еще и предусмотренное советскими законами право этих республик на самоопределение, которым они рано или поздно воспользовались бы (и воспользовались).



Само название нашей страны «Союз Республик», пусть даже советских и социалистических, напоминает какой-то клуб по интересам, который можно легко вступить и так же легко из него выйти. И этого не происходило до тех пор, пока Советский Союз был сильным и могущественным.





В недрах СССР с самого своего образования постепенно зрели отдельные государства. Стоило центральной власти Союза немного ослабнуть, и тогда ничего уже не могло удержать его от распада. И не нужно заблуждаться, что СССР развалили демократы, русофобы, Горбачев или пришельцы. Это сделали те самые люди, которые обладали властью в Советском Союзе, члены Коммунистической партии и "идейные марксисты". Многие из них и сегодня, сменив "бейджики", во власти.



Взять хотя бы тот факт, что в большинстве случаев первыми президентами новых национальных государств, образованных на развалинах СССР, стали высокопоставленные партийные руководители, чаще всего первые секретари компартий советских республик. Естественно, ведь лучше быть президентом маленькой страны, чем региональным руководителем крупного государства.



Похоже, у советской элиты были веские причины развалить СССР, перейдя к приватизации и рыночной экономике. Она умело воспользовалась административным ресурсом и снова оказалась на вершине «пищевой цепи» в молодом государстве. Я имею в виду не только Россию, но и другие постсоветские республики. Бывшие партаппаратчики, которые раньше вели народ к светлым вершинам коммунизма, легко и быстро стали демократами, националистами, патриотами – кем угодно, лишь бы оставаться «у руля».



Конечно, специфическое административное устройство было не единственной причиной распада СССР. Была еще масса внешних и внутренних причин, накопившихся проблем. В одной статье их все рассмотреть просто невозможно.



Но, как мне кажется, сегодня нельзя быть ни за Советский Союз, ни против него. Его уже нет, и никогда не будет в прежнем формате. К нему нужно относиться, как к части собственной истории. То, что произошло, уже произошло, и изменить это невозможно. И создание, и крушение СССР уже случились, нам на них никак теперь не повлиять.



В отличие от настоящего и будущего, на прошлое повлиять невозможно, поэтому его следует просто принимать таким, каким оно было. А смотреть нужно всегда вперед, в будущее. Хотя к совершившим развал огромного государства вопросы остаются, и сроков давности по такому преступлению (а как-то иначе это называть сложно) быть не может. С момента распада СССР прошло уже почти тридцать лет, но у большинства россиян, заставших этот период, не проходит ностальгия по тем временам. Конечно, можно предположить, что дело в идеализации эпохи, когда эти люди были молоды. Но тогда непонятно, почему сегодня почти с такой же теплотой отзываются о Советском Союзе совсем молодые люди, многие из которых при СССР или пешком под стол ходили, или даже еще не родились.Вряд ли у большинства из них причина этой ностальгии в том, что, к примеру, Туркмения, Грузия или Эстония больше не являются частями одного с ними государства. Думаю, она в большей степени связана с тем, что Советский Союз был одним из двух полюсов биполярного мира, одной из двух держав, управляющих мировым порядком. Россию 90-х, которая стала правопреемницей СССР, даже и близко нельзя сравнивать по своей значимости с Советским Союзом. И люди испытывают ностальгию не по самому Советскому Союзу, а по той мощи, которой он обладал, по той социальной справедливости и равенству, которые были фундаментом его идеологии. Конечно, нельзя сказать, что это было общество всеобщей справедливости и равенства, но очень хочется верить, что в большой степени это так и было.Не стану повторять за теми, кто говорит, что Советский Союз развалил Горбачев, или что это сделали три человека, подписавших в белорусских лесах какую-то там бумажку. Им это было бы просто не по силам. Они - это итоговая форма не один год формировавшегося содержания элит.Сделать это с такой мощной супердержавой не мог ни один человек, ни даже три. Ведь никто тогда не встал на защиту СССР: ни партия, ни армия, ни спецслужбы. Про августовскую попытку ГКЧП даже упоминать не хочется, слишком странным и беззубым был тот «путч».Да и произошел он в тот момент, когда СССР еще был жив, хотя центробежные явления активно нарастали. И к чему бы ни стремились заговорщики, их действия стали толчком, после которого СССР уже не смог устоять.А если копнуть совсем глубоко, то, как мне кажется, проблемы у СССР начали формироваться ещё при его создании. Допускаю, что у создателей могло не быть другого выхода, кроме как создать из обломков Российской империи, административно состоявшей из губернии, союз национальных республик. При этом большая часть из этих 15 республик (вначале из было всего четыре) не имели никогда раньше даже намека на государственность. Союзных республик стало 15, но точно с тем же успехом их могло быть 3 или 33.Это сейчас нам кажется естественным это деление на республики, да и границы кажутся вполне логичными, но ведь иногда их проводили по чьей-то прихоти или из сиюминутных соображений.Взять, к примеру, Донецкую область, входившую в состав Украинской ССР. Ее скроили из кусочков трех административных единиц – Екатеринославской и Харьковской губерний, а также Области Войска Донского. Чтобы сделать преимущественно аграрную Украину более промышленной, решили разбавить крестьянское население пролетариатом. Донбасс волевым решением присоединили к Украине, что почти через столетие привело к вооруженному конфликту. Примерно то же самое происходило и на Кавказе, и в других регионах. Корни многих межнациональных и межгосударственных постсоветских конфликтов возникли из-за неумелого административного деления при создании первого в мире социалистического государства.Соединенные Штаты, где тоже проживает много народностей, вряд ли распадутся под нажимом национально-административных факторов, ведь эта страна не разделена по национальному признаку. Каждый американский штат является многонациональным, здесь невозможно провести национальные границы. По большому счёту, это повторение устройства Российской империи. Хотя и империя, как известно распалась совсем не из-за этого.Советский Союз же был устроен по-другому. В каждой республике были свои органы власти, напоминающие органы власти отдельных государств. Свои парламенты, правительства, министерства. Да еще и предусмотренное советскими законами право этих республик на самоопределение, которым они рано или поздно воспользовались бы (и воспользовались).Само название нашей страны «Союз Республик», пусть даже советских и социалистических, напоминает какой-то клуб по интересам, который можно легко вступить и так же легко из него выйти. И этого не происходило до тех пор, пока Советский Союз был сильным и могущественным.В недрах СССР с самого своего образования постепенно зрели отдельные государства. Стоило центральной власти Союза немного ослабнуть, и тогда ничего уже не могло удержать его от распада. И не нужно заблуждаться, что СССР развалили демократы, русофобы, Горбачев или пришельцы. Это сделали те самые люди, которые обладали властью в Советском Союзе, члены Коммунистической партии и "идейные марксисты". Многие из них и сегодня, сменив "бейджики", во власти.Взять хотя бы тот факт, что в большинстве случаев первыми президентами новых национальных государств, образованных на развалинах СССР, стали высокопоставленные партийные руководители, чаще всего первые секретари компартий советских республик. Естественно, ведь лучше быть президентом маленькой страны, чем региональным руководителем крупного государства.Похоже, у советской элиты были веские причины развалить СССР, перейдя к приватизации и рыночной экономике. Она умело воспользовалась административным ресурсом и снова оказалась на вершине «пищевой цепи» в молодом государстве. Я имею в виду не только Россию, но и другие постсоветские республики. Бывшие партаппаратчики, которые раньше вели народ к светлым вершинам коммунизма, легко и быстро стали демократами, националистами, патриотами – кем угодно, лишь бы оставаться «у руля».Конечно, специфическое административное устройство было не единственной причиной распада СССР. Была еще масса внешних и внутренних причин, накопившихся проблем. В одной статье их все рассмотреть просто невозможно.Но, как мне кажется, сегодня нельзя быть ни за Советский Союз, ни против него. Его уже нет, и никогда не будет в прежнем формате. К нему нужно относиться, как к части собственной истории. То, что произошло, уже произошло, и изменить это невозможно. И создание, и крушение СССР уже случились, нам на них никак теперь не повлиять.В отличие от настоящего и будущего, на прошлое повлиять невозможно, поэтому его следует просто принимать таким, каким оно было. А смотреть нужно всегда вперед, в будущее. Хотя к совершившим развал огромного государства вопросы остаются, и сроков давности по такому преступлению (а как-то иначе это называть сложно) быть не может. Сергей Кузмицкий Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





115 Источник Похожие новости Тайное назначение канала Москва – Волга: секретный план провалился «Курганец-25»: «мечта гранатомётчика» с существенными плюсами Ключ к господству вновь в руках у ВКС России. Именитые «Лайтнинги» и «Супер Хорнеты» на грани фиаско Почему российские «Тигры» застревали в сирийской грязи: размышления и факты Знамя Победы: как советские войска брали рейхстаг Как "Кембриджская пятерка" помогала охотиться на бандеровцев Новости партнеров