Почему США заявили о холодной войне с Китаем, а не с Россией

На фоне затяжного противостояния США и Китая в торговой войне в Вашингтоне всё чаще звучит воинственная риторика в адрес Пекина. Поднебесную называют новым «врагом номер один» для Америки и всерьёз заявляют о новой холодной войне именно с этой страной, а не с Россией. Насколько это обоснованно?

Автор:

Кучер Егор

В настоящий момент, действительно, сложно себе представить экономическое противостояние, которое по масштабам было бы более серьёзным, чем торговая война США и Китая. Торговый конфликт, развязанный Дональдом Трампом, послужил катализатором масштабной переоценки влияния экономических взаимоотношений вообще на всю глобальную экономику.

О рисках для мировой экономической стабильности предупреждали уже и Международный валютный фонд (МВФ), и Всемирный банк (ВБ). Этапы этой торговой войны вызывали и продолжают вызывать серьёзные движения на мировых фондовых рынках. Однако никакие крупные экономические факторы не могут пройти незамеченными и для геополитики. И вот уже с наступлением 2019 года в США наступает переосмысление того, что такое Китай, его силы, потенциалы и роли на международной арене.

И, конечно, Пекин предстаёт теперь в новом обличье – серьёзного экономического, геополитического, идеологического противника. Комплекс проблем в понимании США имеет настолько большой объём, что вовсе не консолидирует американский истеблишмент вокруг китайской угрозы, а напротив – раскалывает элиты. Стал ли Китай тем же соперником для США, которым был Советский Союз и потенциально является сегодня Россия? И в чём главная ошибка американцев?

Допрыгались

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

С масштабным осуждением современной китайской политики выступил американский журнал Foreign Policy, который в своём материале просто и недвусмысленно заявил, что «новая холодная война уже началась» и противник США в ней вовсе не Россия, а Китай. Аргументация у издания, действительно, серьёзная.

Будущее уже пришло, это не что иное, как новая холодная война: постоянные, бесконечные китайские компьютерные взломы данных обслуживания американских военных кораблей, кадровых списков Пентагона и так далее представляют собой войну иными средствами. Эта ситуация будет сохраняться ещё десятилетия и станет ухудшаться независимо от того, будет ли заключена та или иная торговая сделка между улыбающимися президентами Китая и Америки перед объективами фотокамер, и независимо от её влияния на финансовые рынки,

– пишет Foreign Policy.

Эти базовые наблюдения звучат здраво, исключая разве что вопрос хакерских атак. Ведь их, как и в случае с российскими, Вашингтону доказать так и не удалось. Однако тут работает подмена понятий, ведь в Америке всегда достаточно было просто заявить о факте – доказательств с течением времени уже никто не спросит. В чём же, по мнению американцев, так сильно провинился Китай?