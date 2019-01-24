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Почему США в стратегии разведки объявили главным противником Россию

24 января 2019, 11:09  •  52 • В мире
Директор национальной разведки США Дэниел Коутс обнародовал обновлённую стратегию развития спецслужб США. В ней фокус внимания целиком перемещён с терроризма на Россию, Китай, Иран, КНДР и другие страны. О чём именно говорится в документе?
Автор:
Кучер Егор
После объявления о новой стратегии по противоракетной обороне в США последовала и публикация обновлённой программы развития национальной разведки. Администрация президента США Дональда Трампа как будто продолжает перекраивать политику и экономику страны по новым лекалам.
В самую пору было бы сказать, что господин Трамп сегодня ломает некие устаревшие условия бытования американской политики и навязывает совершенно новую повестку. Со стороны это, действительно, может выглядеть именно так. Однако Вашингтон, находясь в состоянии вечного противостояния между республиканцами и демократами, на самом деле пока не может предложить ничего принципиально нового. Это было прекрасно видно хотя бы по содержанию стратегии в сфере ПРО.
В то же время разведка США стала ещё одной структурой, которую перетряхнул Трамп. Нынешний глава ведомства Дэн Коутс был выдвинут на свой пост Трампом ещё 5 января 2017 года, а 15 марта его кандидатуру одобрил Сенат. Господин Коутс всё ещё сохраняет свой пост и не был изгнан Трампом. Это говорит о том, что чиновник вполне отвечает запросам главы Белого дома, как и обнародованные им новые разведывательные принципы США.
Д. Коутс. Фото: www.globallookpress.com
Фокус на угрозе номер один
Спустя всего год работы на посту директора Национальной разведки США господин Коутс определился, против кого будет в основном дружить его ведомство. Это, конечно, Россия. В ноябре 2018 года глава службы был самым первым из американских чиновников высокого ранга, кто конкретизировал претензии США к Москве из-за якобы нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Впоследствии именно отчёты Коутса послужили для Трампа поводом объявить о разрыве договора.

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