Почему США так и не смогли покончить с рабством

18 декабря 1865 года вступила в силу 13-я поправка к Конституции США, запретившая рабство, которое в смягчённом виде продержалось на деле ещё сотню лет, после чего стало постепенно превращаться из чёрного в белое

Автор:

Латышев Сергей

Рабство и демократия являются обычно двумя сторонами одной медали. США, как, кстати, и вдохновлявшие весь Запад своими идеалами греческие города-государства, всегда базировались на рабстве. Поэтому его и не удалось фактически отменить принятой конгрессом США в ходе Гражданской войны (1861-1865 гг.) 13-й поправкой к Конституции. Она вступила в силу после её ратификации необходимым числом штатов 18 декабря 1865 года. Адресованная прежде всего чернокожему населению, она запрещала рабство и принудительный труд в США «или в каком-либо месте, подчинённом их юрисдикции», кроме наказания за преступление, «за которое лицо было надлежащим образом осуждено». Правда, некоторые штаты тянули с её ратификацией... свыше 100 лет. В Кентукки, например, поправка была ратифицирована лишь в 1976 году, в Миссисипи — в 1995 году. В последнем штате при этом не была соблюдена соответствующая процедура, и рабство официально не было запрещено там до 7 февраля 2013 года.

Хотели как лучше, а получилось...

Следующим важным шагом в деле институционального упразднения рабства, не сильно повлиявшим, однако, на восприятие этого феномена тогдашним обществом, стала принятая в июле 1868 года 14-я поправка к Конституции США. Она гарантировала предоставление гражданства любому лицу, родившемуся на территории США, и запрет на лишение прав гражданства иначе как по приговору суда. Эта поправка провозгласила равенство всех граждан независимо от цвета кожи, а также предусматривала наказание штатов за нарушение этих предписаний. Претензии, связанные с потерей или освобождением рабов, объявлялись недействительными.

Президент Абрахам Линкольн был убит не из-за того, что «освободил» негров, а потому, что не позволил США разделиться на два государства, чего так добивались англичане. Фото: www.globallookpress.com

«Освобождённые» негры, в то время почти поголовно неграмотные, впервые приняли участие в выборах 1867 года в конституционные конвенты южных штатов, где в основном проживали. В качестве избирателей зарегистрировались, несмотря на саботаж плантаторов, 700 тысяч чернокожих избирателей, в то время как по закону 200 тысяч белых сторонников побеждённых в Гражданскую войну конфедератов были лишены такой возможности. Однако, несмотря на принятие в 1870 году 15-й поправки к Конституции, в которой было ещё раз чётко прописано, что «право голоса граждан Соединённых Штатов не должно отрицаться или ограничиваться Соединёнными Штатами или каким-либо штатом по признаку расы, цвета кожи либо в связи с прежним нахождением в подневольном услужении», именно это в южных штатах США и происходило на каждом шагу.