Почему США развязали мировую войну • 138 • Война

Американский линкор «Северная Каролина» во время ходовых испытаний. Май 1941 г.

«Крестовый поход» Запада против России. Кто против кого воевал во Второй мировой войне? Официально – антигитлеровская коалиция против нацистской Германии, фашистской Италии и милитаристской Японии. В реальности США развязали эту войну против всего мира, чтобы добиться мирового господства.



США вели войну по стратегии непрямых действий: «разделяй и властвуй». Вашингтон «взращивал» очаги войны в Японии (Азиатско-Тихоокеанский регион), Италии и Германии (Европейско-Африканский театр), стравливал и сталкивал своих соперников и врагов друг с другом, провоцировал их на выгодные себе шаги. В итоге Второй мировой войны США добились многого: разрушили и подчинили себе Западную Европу, уничтожили Германскую и Японскую империи, был обескровлен партнер Америки – Британская империя, перейдя на позиции «младшего» в тандеме Вашингтон – Лондон. Доллар смёл всех своих конкурентов на значительной части планеты, стал мировой валютой, США получили финансовый инструмент мирового господства. Страшные потери понесла Россия, её взлёт к звёздам приостановили, а затем, при Хрущёве – остановили.







Причины войны

Фундаментальная причина всех мировых войн – это стремление к мировому господству, концентрация мировых ресурсов и глобализация. «Царь горы» должен быть один. Идёт своего рода соревнование мировых проектов, цивилизаций. К началу XX столетия на большей части планеты господствовал западный проект в виде капитализма. Его суть – это постоянное расширение, паразитирование, высасывание чужих ресурсов и энергии.



Первую мировую войну развязали «западные демократии» — хозяева Парижа, Лондона и Вашингтона (Зачем хозяева Запада развязали Первую мировую войну), чтобы сокрушить конкурентов внутри западного проекта – германский мир, уничтожить русскую цивилизацию (основной приз) и Османскую империю, чтобы ещё более поработить исламский мир. Установить полное господство финансового капитала на планете. Однако цели этой мировой войны не были полностью реализованы.



Германский мир, аристократические монархии – Германская и Австро-Венгерская империя, был разрушен. Романский мир – Франция и Италия, обескровлен, ослаблен и подчинён англосаксам. Османскую империю разрушили, расчленили и разграбили, её владения стали сферой влияния великих западных держав. Российскую империю убили, расчленили, подвергли тотальному ограблению, развязали страшную братоубийственную Гражданскую войну, начали интервенцию захватывая стратегические пункты и города. Казалось, что «русской вопрос» решён. Русская цивилизация, тысячелетие противостоявшая Западу, навсегда пала. Однако русские коммунисты-большевики подняли красное знамя социальной справедливости, одержали победу и смогли в новом образе возродить русскую (советскую) государственность. Более того, при Сталине в России родился русский (советский) глобальный проект. Россия возродилась, как птица феникс, и Запад почуял угрозу своему господству.



К тому же победа США в Первой мировой войне была неполной. Проект Вудро Вильсона, полковника Хауса (Что такое "План Хауса") о американском «новом мировом порядке» не был целиком реализован. Да, Америка стала из мирового должника мировым кредитором, опутала Англию и Францию миллиардными долгами. Но США не стали «мировым жандармом». Поднималась советская империя, на Тихом океане свои амбиции показывала Япония. Европу не удалось полностью подчинить американской волен. То есть Первая мировая война была незавершённой, необходима была «война-продолжение».



Кризис капитализма

Причины мировой войны также лежат в кризисе капитализма. Эта система рассчитана на постоянное расширение, поглощение и освоение всё новых ресурсов, энергии и территорий, порабощение всё новых народов и стран. А таковых больше не было. Вся планета была освоена. Осталось только захватывать сферы влияния внутри самого капиталистического мира. В частности, США нужны были колонии и рынки Британской империи.



«Великая депрессия» была беспримерным по силе и тяжести экономическим кризисом, который обрушился на США в 1929 году. Сильный кризис охватил и Западную Европу, став основой укрепления фашистских, диктаторских и авторитарных режимов, победы нацистов в Германии. В Штатах 15 миллионов безработных. Американский «голодомор»: одни умирали от голода, а другие жили впроголодь. Толпы рабочих, мелких служащих, учителей и фермеров, которые требуют «сделать так, как у русских», — в СССР кризиса не было, наоборот, был стремительный взлёт. Когда грянул кризис, то стало ясно, что в Штатах нет практически никакого социального законодательства, пенсий и пособий по безработице, люди полностью беззащитны.



Предшественники Рузвельта пытались бороться с кризисом старыми методами. Балансировали бюджет, «оптимизировали» его, сокращали расходы, не желали тратить средства на долгосрочные программы по развитию сельского хозяйства и промышленности. Всеми силами пытались обеспечить низкую инфляцию и стабильность доллара. По сути, российские либералы с 90-х годов и до наших дней занимаются тем же. В итоге народные массы разорялись, становились всё беднее, а богатые приращивали капиталы. Неудивительно, что в 1930-м году в США проходили миллионные демонстрации под социалистическими лозунгами. Полиции приходилось применять пулемёты против митингующих, правительство бросало на разгон акций протеста войска. В некоторых штатах строили лагеря для бездомных и безработных. Назревала война деревни и города, как было в России. Призрак второй гражданской встал над Штатами.



У хозяев США не было выбора: либо снова большая война, либо развитие кризиса, который может привести к распаду социально-экономической американской систему, новой гражданской войне, развалу Штатов. Понятно, что путями социальной справедливости, мира и добра хозяева Америки идти не собирались. Это хищники, социальные паразиты. Поэтому было решено в очередной раз «перезагрузить матрицу», сломать и переделать всю мировую систему. Большая война давала Америке прекрасный шанс на мировое господство. Благо базовые стартовые позиции у Соединенных Штатов были прекрасные.



Таким образом, вопрос стоял прямо: либо развязывание новой мировой войны с целью радикального переустройства всего миропорядка в интересах Америки, либо продолжение ужасного кризиса, грозящего гражданской бойней, развалом страны и миллионами жертв. Вашингтон выбрал войну.



Подготовка к войне

США с начала 1930-х годов начали готовиться к новой мировой войне, когда немцы ещё об этом и не думали. В 1932 году к власти пришёл Франклин Рузвельт. Его политика получила название «Нового курса». На время положен предел финансовым паразитам – банкам. Открывается одна-единственная Реконструкционная финансовая корпорация. Принимается чрезвычайный закон, который вводит государственное гарантирование частных вкладов в уцелевших банках, но грозит всем людям, который хранят деньги дома, в «матрасе», тюремным сроком. Такая вот финансовая дисциплина. Людей заставляют снова класть сбережения и золото в банки. Создаётся мощный госсектор промышленности. Вводится планирование производства, госконтроль над ценами и общественные работы. Государство использует печатный станок для финансирования промышленных проектов. Оказывается серьёзная помощь аграрному сектору. Огромные финансы идут на военные проекты, строительство флота для завоевание мирового господства. По сути, Рузвельт во многом повторил советский опыт. «Могут только погибать»: немецкий наемник раскритиковал ВСУ



Власти диктуют предпринимателям минимальную заработную плату, защищают рабочий класс. Вводятся мощные механизмы соцзащиты американцев. С этого времени начинается «золотой век» рабочего, среднего класса США. Создан Корпус гражданского строительства (вспоминаем трудовые армии Советской России), чтобы преодолеть безработицу. Сотни тысяч людей буквально за еду ударными темпами работают на «стройках капитализма». Строятся плотины, шоссе, мосты, новые промышленные предприятия и т. д. Одновременно Рузвельт укрепляет президентскую, центральную власть. Права штатов урезают. Расширяют спецслужбы и их права. Идёт «война элит». Часть американской элиты считает Рузвельта «коммунистом», диктатором, пытается его свалить. Сам Рузвельт подвергает критике «олигархов» и «новых феодалов».







Таким был «Новый курс» Рузвельта. Однако не всё клеится. Решающего перелома нет. Выбраться из ямы удалось, но рвануть вперёд не получилось. Нельзя совместить капитализм и элементы социализма. Все 30-е годы экономика США в стагнации. В 1937 году накатывает новая волна кризиса. Аналитики прогнозируют новую волну великой депрессии и экономический крах в 1940 году.



И США начинают подготовку новой мировой бойни. Раньше всех! Новая глобальная война – это последний шанс США сохранить себя и распространить американский порядок на весь мир. Перенести кризис из ядра капиталистической системы на остальной мир. Всю вторую половину 30-х годов Вашингтон делает всё, чтобы разрушить любые попытки создать систему коллективной безопасности в Европе, наказать агрессоров, остановить Муссолини и Гитлера. Рузвельт поддерживает политику «умиротворения» Чемберлена. Лондон и Вашингтон подталкивают Гитлера на Восток. Финансовый капитал поддерживает милитаризацию Рейха (О подготовке американским капиталом Второй мировой войны; Кто привел Гитлера к власти).



Сами Штаты усиленно готовятся к войне. С 1934 по 1938 гг. военный бюджет США удваивается. Вашингтону нужна полна победа. Разрушенная Европа у ног, которую можно будет легко закабалить финансов-экономическими методами. Сокрушенная Германия, Япония и СССР. Вашингтону нужно ослабить Британскую империю, стать «старшим братом». Война — единственное спасение от кризиса капитализма. Она оживит экономику, позволит присосаться к разрушенным, разорённым странам. Выкачать богатства Европы, Азии и разграбить главный приз — Россию.





Президент США Рузвельт показывает на карте Тихоокеанский театр военных действий. 1942 г. Кто против кого воевал во Второй мировой войне? Официально – антигитлеровская коалиция против нацистской Германии, фашистской Италии и милитаристской Японии. В реальности США развязали эту войну против всего мира, чтобы добиться мирового господства.США вели войну по стратегии непрямых действий: «разделяй и властвуй». Вашингтон «взращивал» очаги войны в Японии (Азиатско-Тихоокеанский регион), Италии и Германии (Европейско-Африканский театр), стравливал и сталкивал своих соперников и врагов друг с другом, провоцировал их на выгодные себе шаги. В итоге Второй мировой войны США добились многого: разрушили и подчинили себе Западную Европу, уничтожили Германскую и Японскую империи, был обескровлен партнер Америки – Британская империя, перейдя на позиции «младшего» в тандеме Вашингтон – Лондон. Доллар смёл всех своих конкурентов на значительной части планеты, стал мировой валютой, США получили финансовый инструмент мирового господства. Страшные потери понесла Россия, её взлёт к звёздам приостановили, а затем, при Хрущёве – остановили.Фундаментальная причина всех мировых войн – это стремление к мировому господству, концентрация мировых ресурсов и глобализация. «Царь горы» должен быть один. Идёт своего рода соревнование мировых проектов, цивилизаций. К началу XX столетия на большей части планеты господствовал западный проект в виде капитализма. Его суть – это постоянное расширение, паразитирование, высасывание чужих ресурсов и энергии.Первую мировую войну развязали «западные демократии» — хозяева Парижа, Лондона и Вашингтона (Зачем хозяева Запада развязали Первую мировую войну), чтобы сокрушить конкурентов внутри западного проекта – германский мир, уничтожить русскую цивилизацию (основной приз) и Османскую империю, чтобы ещё более поработить исламский мир. Установить полное господство финансового капитала на планете. Однако цели этой мировой войны не были полностью реализованы.Германский мир, аристократические монархии – Германская и Австро-Венгерская империя, был разрушен. Романский мир – Франция и Италия, обескровлен, ослаблен и подчинён англосаксам. Османскую империю разрушили, расчленили и разграбили, её владения стали сферой влияния великих западных держав. Российскую империю убили, расчленили, подвергли тотальному ограблению, развязали страшную братоубийственную Гражданскую войну, начали интервенцию захватывая стратегические пункты и города. Казалось, что «русской вопрос» решён. Русская цивилизация, тысячелетие противостоявшая Западу, навсегда пала. Однако русские коммунисты-большевики подняли красное знамя социальной справедливости, одержали победу и смогли в новом образе возродить русскую (советскую) государственность. Более того, при Сталине в России родился русский (советский) глобальный проект. Россия возродилась, как птица феникс, и Запад почуял угрозу своему господству.К тому же победа США в Первой мировой войне была неполной. Проект Вудро Вильсона, полковника Хауса (Что такое "План Хауса") о американском «новом мировом порядке» не был целиком реализован. Да, Америка стала из мирового должника мировым кредитором, опутала Англию и Францию миллиардными долгами. Но США не стали «мировым жандармом». Поднималась советская империя, на Тихом океане свои амбиции показывала Япония. Европу не удалось полностью подчинить американской волен. То есть Первая мировая война была незавершённой, необходима была «война-продолжение».Причины мировой войны также лежат в кризисе капитализма. Эта система рассчитана на постоянное расширение, поглощение и освоение всё новых ресурсов, энергии и территорий, порабощение всё новых народов и стран. А таковых больше не было. Вся планета была освоена. Осталось только захватывать сферы влияния внутри самого капиталистического мира. В частности, США нужны были колонии и рынки Британской империи.«Великая депрессия» была беспримерным по силе и тяжести экономическим кризисом, который обрушился на США в 1929 году. Сильный кризис охватил и Западную Европу, став основой укрепления фашистских, диктаторских и авторитарных режимов, победы нацистов в Германии. В Штатах 15 миллионов безработных. Американский «голодомор»: одни умирали от голода, а другие жили впроголодь. Толпы рабочих, мелких служащих, учителей и фермеров, которые требуют «сделать так, как у русских», — в СССР кризиса не было, наоборот, был стремительный взлёт. Когда грянул кризис, то стало ясно, что в Штатах нет практически никакого социального законодательства, пенсий и пособий по безработице, люди полностью беззащитны.Предшественники Рузвельта пытались бороться с кризисом старыми методами. Балансировали бюджет, «оптимизировали» его, сокращали расходы, не желали тратить средства на долгосрочные программы по развитию сельского хозяйства и промышленности. Всеми силами пытались обеспечить низкую инфляцию и стабильность доллара. По сути, российские либералы с 90-х годов и до наших дней занимаются тем же. В итоге народные массы разорялись, становились всё беднее, а богатые приращивали капиталы. Неудивительно, что в 1930-м году в США проходили миллионные демонстрации под социалистическими лозунгами. Полиции приходилось применять пулемёты против митингующих, правительство бросало на разгон акций протеста войска. В некоторых штатах строили лагеря для бездомных и безработных. Назревала война деревни и города, как было в России. Призрак второй гражданской встал над Штатами.У хозяев США не было выбора: либо снова большая война, либо развитие кризиса, который может привести к распаду социально-экономической американской систему, новой гражданской войне, развалу Штатов. Понятно, что путями социальной справедливости, мира и добра хозяева Америки идти не собирались. Это хищники, социальные паразиты. Поэтому было решено в очередной раз «перезагрузить матрицу», сломать и переделать всю мировую систему. Большая война давала Америке прекрасный шанс на мировое господство. Благо базовые стартовые позиции у Соединенных Штатов были прекрасные.Таким образом, вопрос стоял прямо: либо развязывание новой мировой войны с целью радикального переустройства всего миропорядка в интересах Америки, либо продолжение ужасного кризиса, грозящего гражданской бойней, развалом страны и миллионами жертв. Вашингтон выбрал войну.США с начала 1930-х годов начали готовиться к новой мировой войне, когда немцы ещё об этом и не думали. В 1932 году к власти пришёл Франклин Рузвельт. Его политика получила название «Нового курса». На время положен предел финансовым паразитам – банкам. Открывается одна-единственная Реконструкционная финансовая корпорация. Принимается чрезвычайный закон, который вводит государственное гарантирование частных вкладов в уцелевших банках, но грозит всем людям, который хранят деньги дома, в «матрасе», тюремным сроком. Такая вот финансовая дисциплина. Людей заставляют снова класть сбережения и золото в банки. Создаётся мощный госсектор промышленности. Вводится планирование производства, госконтроль над ценами и общественные работы. Государство использует печатный станок для финансирования промышленных проектов. Оказывается серьёзная помощь аграрному сектору. Огромные финансы идут на военные проекты, строительство флота для завоевание мирового господства. По сути, Рузвельт во многом повторил советский опыт.Власти диктуют предпринимателям минимальную заработную плату, защищают рабочий класс. Вводятся мощные механизмы соцзащиты американцев. С этого времени начинается «золотой век» рабочего, среднего класса США. Создан Корпус гражданского строительства (вспоминаем трудовые армии Советской России), чтобы преодолеть безработицу. Сотни тысяч людей буквально за еду ударными темпами работают на «стройках капитализма». Строятся плотины, шоссе, мосты, новые промышленные предприятия и т. д. Одновременно Рузвельт укрепляет президентскую, центральную власть. Права штатов урезают. Расширяют спецслужбы и их права. Идёт «война элит». Часть американской элиты считает Рузвельта «коммунистом», диктатором, пытается его свалить. Сам Рузвельт подвергает критике «олигархов» и «новых феодалов».Таким был «Новый курс» Рузвельта. Однако не всё клеится. Решающего перелома нет. Выбраться из ямы удалось, но рвануть вперёд не получилось. Нельзя совместить капитализм и элементы социализма. Все 30-е годы экономика США в стагнации. В 1937 году накатывает новая волна кризиса. Аналитики прогнозируют новую волну великой депрессии и экономический крах в 1940 году.И США начинают подготовку новой мировой бойни. Раньше всех! Новая глобальная война – это последний шанс США сохранить себя и распространить американский порядок на весь мир. Перенести кризис из ядра капиталистической системы на остальной мир. Всю вторую половину 30-х годов Вашингтон делает всё, чтобы разрушить любые попытки создать систему коллективной безопасности в Европе, наказать агрессоров, остановить Муссолини и Гитлера. Рузвельт поддерживает политику «умиротворения» Чемберлена. Лондон и Вашингтон подталкивают Гитлера на Восток. Финансовый капитал поддерживает милитаризацию Рейха (О подготовке американским капиталом Второй мировой войны; Кто привел Гитлера к власти).Сами Штаты усиленно готовятся к войне. С 1934 по 1938 гг. военный бюджет США удваивается. Вашингтону нужна полна победа. Разрушенная Европа у ног, которую можно будет легко закабалить финансов-экономическими методами. Сокрушенная Германия, Япония и СССР. Вашингтону нужно ослабить Британскую империю, стать «старшим братом». Война — единственное спасение от кризиса капитализма. Она оживит экономику, позволит присосаться к разрушенным, разорённым странам. Выкачать богатства Европы, Азии и разграбить главный приз — Россию. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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