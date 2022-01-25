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Почему США продолжают злить Путина, Лаврова и Шойгу

25 января 2022, 20:25  •  229 • Политика
Ответ США по гарантиям безопасности так и не дан. Однако источники настаивают, что в целом он сформулирован. Так почему Штаты продолжают злить Путина, Лаврова и Шойгу?
Проекты соглашений о гарантиях безопсности Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря, после чего состоялось несколько раундов переговоров русских и американских представителей. Договоров два - с США и членами НАТО. Россия настаивает на отказе от расширения НАТО на восток и отказе от принятия в свой состав Украины. Кроме того, должны быть введены ограничения на размещение наступательных вооружений - ядерных в том числе.
Ответ США должны были дать ещё в начале года. И ждут его не только главы внешнеполитического и оборонного ведомств России - Сергей Лавров и Сергей Шойгу, но и президент Владимир Путин. Тем не менее США взяли паузу и сообщили, что сформулируют свою позицию только на этой неделе. Пока Вашингтон тянет время, некий неназванный собеседник Bloomberg заявил, что проект ответа всё же существует. Просто он обсуждается. Так почему так долго, вызывая раздражение России?

Вы медлите...

В документе США не будут подробно обсуждать требования России. Однако изложат области, где, как кажется западным союзникам, проблемы с Москвой решаемы. Кроме того, американцы перечислят действия России, которые вызывают тревогу у Европы, добавил собеседник издания. Таким образом, ответа на вопрос, почему же США тянут, мы так и не получили. В беседе с военным экспертом Борисом Рожиным мы попытались прояснить этот момент:
Реагировать следует не на противоречивые заявления Вашингтона. России следует обращать внимание только на предстоящий письменный ответ, который США обещают дать, - уверен эксперт. - А также на требование к России не публиковать бумагу. О чём это говорит? Всего лишь о том, что США стремятся выиграть время.
И ответ на вопрос, почему они хотят выиграть время, как раз приближает нас к главному - к причине долгого формулирования:
США затягивают переговоры, чтобы как можно сильнее накачать оружием Украину. А значит, вероятность боевых действий на этом направлении крайне велика. Дипломаты, с точки зрения Запада, дают время военному руководству для принятия тех или иных шагов в отношении России. И эти шаги мы видим, - сказал эксперт.
Остаётся лишь добавить, что сегодня FoxNews сообщили, что новая оборонная помощь Украине от США включает три сотни противотанковых ракет Javelin. А России США продолжают грозить санкциями "страшнее, чем в 2014 году".

Чем бить Россию?

Итак, в Белом доме обещают, что финансовые санкции США против России будут тяжелее, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%, а ЦБ потратил 25% резервов на его поддержку.
Уничтожать Россию дополнительным давлением Штаты намерены в случае нашего вторжения на Украину. И уже неважно, что никакое вторжение не планируется, а все якобы раскрытые явки с паролями провалены. Цель США - уместить в сознании обывателя мысль, что Россия должна быть наказана. Как и за что? Неважно.
Пока мы ждём гарантий безопасности, Белый дом обещает, что экспортные ограничения затронут оборонную, аэрокосмическую отрасли, искусственный интеллект, квантовые компьютеры. При этом в американской администрации уверены, что эти санкции будут иметь минимальные последствия для глобальных цепочек поставок.

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