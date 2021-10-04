Почему США получили Нобелевку, а Россия - нет: Физиолог указал на неприглядный факт

Физиолог рассказал, почему Нобелевку опять получили американцы. По его словам, всё опять упирается в финансирование, которого у русских учёных нет.

В 2021 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили учёные США. Почему среди лауреатов премии нет учёных из России, рассказал заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

Речь идёт о Нобелевской премии за открытие рецепторов, которые отвечают за ощущения температуры и прикосновения, а также за исследование их влияния на человеческий организм. Владимир Дорохов отметил, что это очень узкоспециализированная область исследований и комментировать значимость открытия может только специалист, глубоко погружённый в тему.

Зато физиолог назвал причину, почему Нобелевскую премию не получили учёные из России. По его словам, всё упирается в вопрос финансирования. Потому что любое открытие уровня Нобелевской премии требует огромных вложений.

Сейчас пытаются принять программу "Мозг" [программа "Мозг, здоровье, интеллект, инновации"]. К сожалению, она планируется, но всё никак не могут в правительстве решить этот вопрос, чтобы реально выделить средства,

- отметил Владимир Дорохов в комментарии Telegram-каналу "Радиоточка НСН".

Специалист добавил, что при наличии необходимого финансирования учёные из России могли бы добиться мировых успехов в исследованиях, посвящённых высшей нервной деятельности. Особенно это касается такой модной в последнее время темы, как Brain computer interface (BCI). Речь о создании системы для обмена информацией между мозгом и электронным устройством.