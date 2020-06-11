Почему США подняли именно F-22 Raptor на сопровождение Ту-95МС ВКС РФ: о причинах • 43 • Аналитика

Когда 10 июня 4 российских самолета Ту-95МС появились в небе над Чукотским морем и Беринговым проливом, на сопровождение их взяли американские малозаметные истребители F-22.





Полеты российских стратегических ракетоносцев дальней авиации ВКС Ту-95МС проводились в плановом режиме над нейтральными водами Берингова пролива, Чукотского и Охотского морей, северной части Тихого океана. Общая продолжительность полета составила 11 часов. Ничего неординарного в данном полете не было: и российские, и американские бомбардировщики периодически совершают подобные плановые полеты вдоль границ обоих государств.



Российские самолеты шли 2 группами. Первая группа включала в себя 2 ракетоносца Ту-95МС, 2 истребителя Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Вторая группа состояла из 2 ракетоносцев Ту-95 и самолета ДРЛО А-50.



Традиционно, как только российские ракетоносцы появляются в небе вблизи американских границ, ВВС США поднимают для их сопровождения истребители. Обычно это самолеты пятого поколения F-22. Например, в сентябре 2018 года для перехвата Ту-95 были подняты 2 истребителя F-22 с авиабазы NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) на Аляске. Так произошло и в этот раз. Встречать российские самолеты отправились F-22 Raptor в сопровождении самолетов – заправщиков KC-135 Stratotankers и самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.





Однако российские самолеты первой группы подошли очень близко к воздушному пространству Соединенных Штатов: до него оставалось всего 13 километров. За последнее время это был самый близкий к американским границам пролет российских самолетов. Вторая группа российских самолетов приблизилась к американским границам на 63 километра.



Почему выбор американской стороны пал именно на F-22? Напомним, что многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor может действовать в любое время суток, в сложных метеорологических условиях, эффективно противодействует воздушной разведке противника. Применение именно F-22 для сопровождения российских ракетоносцев было вызвано, в первую очередь, двумя соображениями.



Во-первых, это технические характеристики F-22. Современный истребитель обладает новейшим оборудованием, позволяющим эффективно действовать в воздушном пространстве против самолетов вероятного противника. На видео мы не наблюдаем обычного для дежурных самолетов противовоздушной обороны вооружения, впрочем известно, что F-22 использует скрытые во внутренних отсеках самолета ракеты.





Во-вторых, свою роль сыграл и географический фактор. Самолеты F-22 входят в состав 3-го крыла ВВС США, состоящего из 90-й и 525-й истребительных эскадрилий, и в состав 477-й группы истребителей резервного командования ВВС США (302-я истребительная эскадрилья). И 3-е крыло, и 477-я группа базируются на объединенной базе «Эльмендорф-Ричардсон» в Анкоридже – крупнейшем населенном пункте Аляски. То есть, они максимально приближены к тому району, над которым совершали полеты российские ракетоносцы.



Самолеты F-22 идентифицировали Ту-95МС и некоторое время «вели» их, пока российские самолеты находились в непосредственной близости от американских границ. Кстати, на острове Шемья (Алеутские острова) находится знаменитый радар Cobra Dane, играющий важнейшую роль в системе противоракетной обороны Северной Америки.



В случае возможного вооруженного конфликта именно Cobra Dane станет одной из главных целей для удара российских Ту-95, поскольку уничтожив этот радар, можно будет очень серьезно навредить всей системе ПРО США. Естественно, в задачи американских ВВС входит воздушная защита сверхважного объекта на острове Шемья и доверить столь ответственную миссию можно лишь современным самолетам вроде F-22 Raptor. Когда 10 июня 4 российских самолета Ту-95МС появились в небе над Чукотским морем и Беринговым проливом, на сопровождение их взяли американские малозаметные истребители F-22.Полеты российских стратегических ракетоносцев дальней авиации ВКС Ту-95МС проводились в плановом режиме над нейтральными водами Берингова пролива, Чукотского и Охотского морей, северной части Тихого океана. Общая продолжительность полета составила 11 часов. Ничего неординарного в данном полете не было: и российские, и американские бомбардировщики периодически совершают подобные плановые полеты вдоль границ обоих государств.Российские самолеты шли 2 группами. Первая группа включала в себя 2 ракетоносца Ту-95МС, 2 истребителя Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Вторая группа состояла из 2 ракетоносцев Ту-95 и самолета ДРЛО А-50.Традиционно, как только российские ракетоносцы появляются в небе вблизи американских границ, ВВС США поднимают для их сопровождения истребители. Обычно это самолеты пятого поколения F-22. Например, в сентябре 2018 года для перехвата Ту-95 были подняты 2 истребителя F-22 с авиабазы NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) на Аляске. Так произошло и в этот раз. Встречать российские самолеты отправились F-22 Raptor в сопровождении самолетов – заправщиков KC-135 Stratotankers и самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.Однако российские самолеты первой группы подошли очень близко к воздушному пространству Соединенных Штатов: до него оставалось всего 13 километров. За последнее время это был самый близкий к американским границам пролет российских самолетов. Вторая группа российских самолетов приблизилась к американским границам на 63 километра.Почему выбор американской стороны пал именно на F-22? Напомним, что многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor может действовать в любое время суток, в сложных метеорологических условиях, эффективно противодействует воздушной разведке противника. Применение именно F-22 для сопровождения российских ракетоносцев было вызвано, в первую очередь, двумя соображениями.Во-первых, это технические характеристики F-22. Современный истребитель обладает новейшим оборудованием, позволяющим эффективно действовать в воздушном пространстве против самолетов вероятного противника. На видео мы не наблюдаем обычного для дежурных самолетов противовоздушной обороны вооружения, впрочем известно, что F-22 использует скрытые во внутренних отсеках самолета ракеты.Во-вторых, свою роль сыграл и географический фактор. Самолеты F-22 входят в состав 3-го крыла ВВС США, состоящего из 90-й и 525-й истребительных эскадрилий, и в состав 477-й группы истребителей резервного командования ВВС США (302-я истребительная эскадрилья). И 3-е крыло, и 477-я группа базируются на объединенной базе «Эльмендорф-Ричардсон» в Анкоридже – крупнейшем населенном пункте Аляски. То есть, они максимально приближены к тому району, над которым совершали полеты российские ракетоносцы.Самолеты F-22 идентифицировали Ту-95МС и некоторое время «вели» их, пока российские самолеты находились в непосредственной близости от американских границ. Кстати, на острове Шемья (Алеутские острова) находится знаменитый радар Cobra Dane, играющий важнейшую роль в системе противоракетной обороны Северной Америки.В случае возможного вооруженного конфликта именно Cobra Dane станет одной из главных целей для удара российских Ту-95, поскольку уничтожив этот радар, можно будет очень серьезно навредить всей системе ПРО США. Естественно, в задачи американских ВВС входит воздушная защита сверхважного объекта на острове Шемья и доверить столь ответственную миссию можно лишь современным самолетам вроде F-22 Raptor. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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