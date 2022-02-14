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Почему США перенесли посольство во Львов: Ответ оказался простым

14 февраля 2022, 23:25  •  66 • Политика
Власти США приняли решение перенести посольство из Киева во Львов. В Сети раскрыли причину выбора именно этого города Западной Украины. Ответ оказался простым.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что страна решила перенести своё посольство из Киева во Львов из-за "наращивания российских сил на границе", которое отрицает как Россия, так и Украина.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что перенос посольства - временное явление и что Америка будет продолжать поддерживать контакты с украинскими властями.
Как сообщила газета The Wall Street Journal, перенос посольства оказался довольно хлопотным и затратным делом. Чтобы сохранить секреты, американцам пришлось уничтожить сетевое оборудование и компьютерные станции, а также демонтировать телефонную систему посольства.
Как сообщает журналистка Юлия Витязева, выбор на Львов пал неслучайно. Дело вовсе не в обороноспособности города и не в том, что данный населённый пункт наряду с Ивано-Франковском считается главным оплотом украинских националистов. Дело в том, что из Львова можно быстро убежать в Польшу.
Интересно, а на чём основана американская уверенность в том, что Львов, в отличие от Киева, - более безопасный и, возможно, недосягаемый для нашей армии город?
Или всё дело в том, что оттуда до польской границы намного быстрее?
- пишет она.
Скриншот:Telegram/Юлия Витязева
Отметим, что ранее США заявили об эвакуации части дипломатов с Украины и призвали американских граждан как можно быстрее покинуть страну. Всё это устраивается в рамках раскрученного американскими СМИ фейка о якобы готовящемся русском вторжении, который вызвал панику на Украине и отпугнул иностранных инвесторов.

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