Почему США перенесли посольство во Львов: Ответ оказался простым

Власти США приняли решение перенести посольство из Киева во Львов. В Сети раскрыли причину выбора именно этого города Западной Украины. Ответ оказался простым.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что страна решила перенести своё посольство из Киева во Львов из-за "наращивания российских сил на границе", которое отрицает как Россия, так и Украина.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что перенос посольства - временное явление и что Америка будет продолжать поддерживать контакты с украинскими властями.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, перенос посольства оказался довольно хлопотным и затратным делом. Чтобы сохранить секреты, американцам пришлось уничтожить сетевое оборудование и компьютерные станции, а также демонтировать телефонную систему посольства.

Как сообщает журналистка Юлия Витязева, выбор на Львов пал неслучайно. Дело вовсе не в обороноспособности города и не в том, что данный населённый пункт наряду с Ивано-Франковском считается главным оплотом украинских националистов. Дело в том, что из Львова можно быстро убежать в Польшу.

Интересно, а на чём основана американская уверенность в том, что Львов, в отличие от Киева, - более безопасный и, возможно, недосягаемый для нашей армии город?

Или всё дело в том, что оттуда до польской границы намного быстрее?

- пишет она.

Скриншот:Telegram/Юлия Витязева

Отметим, что ранее США заявили об эвакуации части дипломатов с Украины и призвали американских граждан как можно быстрее покинуть страну. Всё это устраивается в рамках раскрученного американскими СМИ фейка о якобы готовящемся русском вторжении, который вызвал панику на Украине и отпугнул иностранных инвесторов.