|
Почему США перенесли посольство во Львов: Ответ оказался простым
14 февраля 2022, 23:25 • 66 • Политика
Власти США приняли решение перенести посольство из Киева во Львов. В Сети раскрыли причину выбора именно этого города Западной Украины. Ответ оказался простым.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что страна решила перенести своё посольство из Киева во Львов из-за "наращивания российских сил на границе", которое отрицает как Россия, так и Украина.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что перенос посольства - временное явление и что Америка будет продолжать поддерживать контакты с украинскими властями.
Как сообщила газета The Wall Street Journal, перенос посольства оказался довольно хлопотным и затратным делом. Чтобы сохранить секреты, американцам пришлось уничтожить сетевое оборудование и компьютерные станции, а также демонтировать телефонную систему посольства.
Как сообщает журналистка Юлия Витязева, выбор на Львов пал неслучайно. Дело вовсе не в обороноспособности города и не в том, что данный населённый пункт наряду с Ивано-Франковском считается главным оплотом украинских националистов. Дело в том, что из Львова можно быстро убежать в Польшу.
- пишет она.
Скриншот:Telegram/Юлия Витязева
Отметим, что ранее США заявили об эвакуации части дипломатов с Украины и призвали американских граждан как можно быстрее покинуть страну. Всё это устраивается в рамках раскрученного американскими СМИ фейка о якобы готовящемся русском вторжении, который вызвал панику на Украине и отпугнул иностранных инвесторов.
Подпишитесь на нас
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 февраля 2022, 06:50
|
11 февраля 2022, 00:20
|
12 февраля 2022, 21:50
|
08 февраля 2022, 05:50
|
09 февраля 2022, 16:15
|
12 февраля 2022, 04:55
|
10 февраля 2022, 08:35