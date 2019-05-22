Почему США отталкивают от себя вместе с Huawei всю Европу

Автор:

Кучер Егор

Всё, что происходит вокруг китайского IT-гиганта Huawei, всё больше сплетается в тугой узел противоречий, разности интересов и попыток найти выгоду. Конечно, объявление о введении со стороны США эмбарго на поставку американских комплектующих вкупе с отказом компании Google поддерживать операционную систему Android на устройствах Huawei стало шоком для вообще всей мировой IT-индустрии.

США между тем достаточно быстро поняли, что попытка моментально удушить Huawei обречена на провал и станет ударом по самим американским поставщикам, которые потеряют выгодные контракты. Компании дали отсрочку на 90 дней, однако потом её всё-таки отрежут от американских полупроводников и программных продуктов.

В компании встретили этот демарш с крайним ожесточением и пообещали всем клиентам, что никаких перебоев с поддержкой Android не будет, да и замена американским чипам будет найдена. На этом фоне в Лондоне прошла долгожданная презентация новых смартфонов Huawei, и европейский рынок встретил их с радостью. Компания же, пользуясь случаем, обратилась с призывом оказать ей поддержку в борьбе с США.

Вместе на пути в будущее

О том, как прошла презентация новинок в Лондоне, уже написали многие. Так, Wall Street Journal называет это мероприятие «контрнаступлением» Huawei в войне с США. В частности, среди прочих новинок был презентован долгожданный на европейском рынке смартфон Honor 20. Устройство ориентировано на молодую аудиторию и теперь займёт лидирующие позиции среди недорогих, но мощных гаджетов в линейке Huawei.

Однако более интересным является значение этого мероприятия в современных условиях. Аналитики уже указали, что само место проведения презентации — Лондон — должно подчеркнуть, что именно Европа теперь становится новым полем битвы компании против США и за своё будущее.

Фото: astudio / Shutterstock.com

Во время презентации выступил глава европейского отделения Huawei Абрахам Лю. Он назвал внесение Huawei в чёрные списки «беспрецедентным» давлением не только на китайскую компанию, но и вообще на все правила международной торговли.

Сейчас это происходит с Huawei. Завтра это может произойти с любой другой международной компанией. Это опасно,

— сказал Лю.

Он призвал европейские компании не отказываться от сотрудничества с Huawei, ведь именно от неё сейчас зависит процесс создания сетей 5G в Европе. Лю отметил, что хотел бы видеть Европу на стороне Huawei в войне против США, так как и европейские телекоммуникационные компании в настоящий момент находятся под давлением Вашингтона, требующего отказаться от технологий Huawei при создании сетей пятого поколения.

Примечательно и то, что Huawei устами Абрахама Лю вновь предложила европейским правительствам заключить соглашение, гарантирующее, что технологии компании в Европе не будут иметь в себе инструментов слежения. Лю добавил, что развёртывание 5G в Европе не будет задержано из-за недавних событий, и заверил, что Huawei выполнит все взятые на себя обязательства перед европейскими партнёрами.

Что это означает? На самом деле, Huawei знала, как и где стоит нанести встречный удар. В то же время обратиться за помощью к Европе — едва ли не единственная возможность для компании остаться на плаву. И, кстати, в Huawei прекрасно понимают, что европейские партнёры очень хотят ответить согласием, и на то есть все основания.

Тесные связи

Во-первых, Европа тоже сейчас находится под давлением со стороны США. Администрация Дональда Трампа заявляет об опасности китайских технологий, которые могут использоваться в целях шпионажа. Казалось бы, этот факт должен смутить Европу, однако этого не произошло ранее, не происходит и сейчас.

Во-вторых, у Huawei в Европе сформировались очень прочные связи. Европа, наряду с Ближним Востоком и Африкой, принесла компании 28% от общего за год дохода в 107 млрд долларов и стала самым быстрорастущим регионом компании.

Европа является одним из важнейших международных рынков Huawei. Несмотря на то что компания уже давно сталкивается с сопротивлением в США, многие европейские страны, включая союзников США, покупают телекоммуникационное оборудование Huawei, в то время как потребители раскупают её смартфоны,

— пишет об этой ситуации Wall Street Journal.

В-третьих, как следствие, многие телекоммуникационные компании серьёзно «завязли» в Huawei. Крупнейший оператор в Германии и Великобритании Vodafone, например, имеет множество соглашений с китайской компанией и наряду с другим европейским лидером BT Group уже заявил, что не намерен отказываться от оборудования Huawei, тем более в создании сетей 5G.

В-четвёртых, Huawei «вросла» в Европу не только контрактами на поставку оборудования. У компании множество представительств в странах ЕС, продажи через филиалы в год составляют не менее 6 млрд долларов. Представительства проводят совместные с европейцами телекоммуникационные исследования, при этом около 70% сотрудников этих отделений — европейцы. Это значит, что удар по Huawei — это удар по всему европейскому телекому, по рабочим местам и экономикам стран ЕС.

Наконец, европейские лидеры — канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон — крайне неохотно комментируют необходимость бороться с Huawei. Они понимают, насколько деятельность компании является чувствительной для Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон крайне неохотно комментирует необходимость бороться с Huawei. Фото: www.globallookpress.com

В самой Америке тоже не всё гладко. Вашингтон вынужден был дать Huawei отсрочку в 90 дней, и мера эта была вызвана отнюдь не чувством сострадания к китайской компании. По данным источников Wall Street Journal, решение о послаблениях продавили американские сельские телекоммуникационные операторы, которые в большинстве своём используют оборудование Huawei (оно дешевле) и беспокоятся, что включение компании в чёрный список навредит их работе и ограничит возможность получать поддержку.

Европа не будет раздумывать

Европейские лидеры, как и главы крупных компаний, отдают себе отчёт в том, насколько более трудным будет создать сеть 5G в Европе без Huawei. Именно поэтому, как уже отмечалось, они не спешат исполнять волю Вашингтона.

Британское правительство находится в середине процесса обзора своего рынка телекоммуникационного оборудования, но официальные лица уже дали понять, что они позволят операторам использовать оборудование Huawei, за исключением наиболее чувствительных областей сети,

— пишет Wall Street Journal.

Разумеется, ЕС предпринимает крайне осторожные шаги, помня о трансатлантической напряжённости и не желая ввязываться в торговую войну США и Китая. Но и смириться с потерей китайских технологий европейцы не готовы.

В Великобритании контракт на создание 5G с Huawei имеет компания Vodafone, которая уже даже объявила дату первого запуска сети — 3 июля. В Германии такими контрактами с китайцами связаны операторы Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica и 1&1. Разрыв этих соглашений будет означать неминуемые потери, а также вероятное отставание от США в развёртывании сетей пятого поколения.

В дополнение к торговой войне, которая потрясла мировые рынки, Вашингтон оказал давление на союзников и противников, чтобы они не использовали Huawei для сетей пятого поколения, которые будут питать всё — от беспилотных автомобилей до роботизированной хирургии, образуя костяк современной экономики,

— пишет в этой связи Bloomberg.

Можно считать, что за европейское направление в развёртывании сетей 5G в ближайшей перспективе Huawei может быть спокойна. Однако американское эмбарго должно через 90 дней лишить компанию процессоров от Qualcomm и комплектующих от Xilinx и Broadcom. В Huawei уже прозрачно намекнули, что знают, как этому противостоять.

Очень вероятно, что необходимые чипы компания будет брать в Европе, которая с радостью их перепродаст — это выгодно, а также будет сделано во имя стабильности собственного IT-сектора. Логика тут простая — Huawei будет получать чипы, а взамен предоставлять европейцам необходимые обновления телекоммуникационного оборудования для 5G и других устройств. Этот сценарий, впрочем, пока не рассматривается аналитиками как вероятный, но он не исключён.

Европа тогда вынуждена будет окончательно встать на сторону Huawei, и этот процесс уже запущен. Также это может означать потенциальное попадание европейских телекоммуникационных компаний под американские санкции, что усилит противоречия США и Европы, которая теперь становится всё ближе Пекину, чем Вашингтону.

Надо сказать, что США пока не разработали своих собственных массовых технологий для 5G, положившись на их импорт из Китая от Huawei и Южной Кореи от Samsung. Ранее даже были заключены соответствующие контракты. А вот Huawei уже сегодня может предоставить всё необходимое — модемы, базовые станции, планшеты и смартфоны с поддержкой стандарта 5G. В сухом остатке это означает начало процесса самоизоляции США от Европы одновременно с попыткой использовать свою монополию на Android и высокотехнологичные полупроводники для оказания политического давления в целях протекционизма и получения конкурентных преимуществ. Однако на деле этот процесс уже пошёл совсем не так.