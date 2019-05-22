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Почему США отталкивают от себя вместе с Huawei всю Европу

22 мая 2019, 21:24  •  3 • В мире
После введения технологических санкций США против китайской компании Huawei гигант без особенных проблем и с широким размахом провёл в Лондоне презентацию своих новых гаджетов. Европа встретила их на ура, а компания запросила у европейцев поддержки в борьбе с США. На чью сторону встанет Европа и что из этого получится?
Автор:
Кучер Егор
Всё, что происходит вокруг китайского IT-гиганта Huawei, всё больше сплетается в тугой узел противоречий, разности интересов и попыток найти выгоду. Конечно, объявление о введении со стороны США эмбарго на поставку американских комплектующих вкупе с отказом компании Google поддерживать операционную систему Android на устройствах Huawei стало шоком для вообще всей мировой IT-индустрии.
США между тем достаточно быстро поняли, что попытка моментально удушить Huawei обречена на провал и станет ударом по самим американским поставщикам, которые потеряют выгодные контракты. Компании дали отсрочку на 90 дней, однако потом её всё-таки отрежут от американских полупроводников и программных продуктов.
В компании встретили этот демарш с крайним ожесточением и пообещали всем клиентам, что никаких перебоев с поддержкой Android не будет, да и замена американским чипам будет найдена. На этом фоне в Лондоне прошла долгожданная презентация новых смартфонов Huawei, и европейский рынок встретил их с радостью. Компания же, пользуясь случаем, обратилась с призывом оказать ей поддержку в борьбе с США.
Вместе на пути в будущее
О том, как прошла презентация новинок в Лондоне, уже написали многие. Так, Wall Street Journal называет это мероприятие «контрнаступлением» Huawei в войне с США. В частности, среди прочих новинок был презентован долгожданный на европейском рынке смартфон Honor 20. Устройство ориентировано на молодую аудиторию и теперь займёт лидирующие позиции среди недорогих, но мощных гаджетов в линейке Huawei.
Однако более интересным является значение этого мероприятия в современных условиях. Аналитики уже указали, что само место проведения презентации — Лондон — должно подчеркнуть, что именно Европа теперь становится новым полем битвы компании против США и за своё будущее.
Фото: astudio / Shutterstock.com
Во время презентации выступил глава европейского отделения Huawei Абрахам Лю. Он назвал внесение Huawei в чёрные списки «беспрецедентным» давлением не только на китайскую компанию, но и вообще на все правила международной торговли.
Сейчас это происходит с Huawei. Завтра это может произойти с любой другой международной компанией. Это опасно,
— сказал Лю.
Он призвал европейские компании не отказываться от сотрудничества с Huawei, ведь именно от неё сейчас зависит процесс создания сетей 5G в Европе. Лю отметил, что хотел бы видеть Европу на стороне Huawei в войне против США, так как и европейские телекоммуникационные компании в настоящий момент находятся под давлением Вашингтона, требующего отказаться от технологий Huawei при создании сетей пятого поколения.
Примечательно и то, что Huawei устами Абрахама Лю вновь предложила европейским правительствам заключить соглашение, гарантирующее, что технологии компании в Европе не будут иметь в себе инструментов слежения. Лю добавил, что развёртывание 5G в Европе не будет задержано из-за недавних событий, и заверил, что Huawei выполнит все взятые на себя обязательства перед европейскими партнёрами.
Что это означает? На самом деле, Huawei знала, как и где стоит нанести встречный удар. В то же время обратиться за помощью к Европе — едва ли не единственная возможность для компании остаться на плаву. И, кстати, в Huawei прекрасно понимают, что европейские партнёры очень хотят ответить согласием, и на то есть все основания.
Тесные связи
Во-первых, Европа тоже сейчас находится под давлением со стороны США. Администрация Дональда Трампа заявляет об опасности китайских технологий, которые могут использоваться в целях шпионажа. Казалось бы, этот факт должен смутить Европу, однако этого не произошло ранее, не происходит и сейчас.
Во-вторых, у Huawei в Европе сформировались очень прочные связи. Европа, наряду с Ближним Востоком и Африкой, принесла компании 28% от общего за год дохода в 107 млрд долларов и стала самым быстрорастущим регионом компании.
Европа является одним из важнейших международных рынков Huawei. Несмотря на то что компания уже давно сталкивается с сопротивлением в США, многие европейские страны, включая союзников США, покупают телекоммуникационное оборудование Huawei, в то время как потребители раскупают её смартфоны,
— пишет об этой ситуации Wall Street Journal.
В-третьих, как следствие, многие телекоммуникационные компании серьёзно «завязли» в Huawei. Крупнейший оператор в Германии и Великобритании Vodafone, например, имеет множество соглашений с китайской компанией и наряду с другим европейским лидером BT Group уже заявил, что не намерен отказываться от оборудования Huawei, тем более в создании сетей 5G.
В-четвёртых, Huawei «вросла» в Европу не только контрактами на поставку оборудования. У компании множество представительств в странах ЕС, продажи через филиалы в год составляют не менее 6 млрд долларов. Представительства проводят совместные с европейцами телекоммуникационные исследования, при этом около 70% сотрудников этих отделений — европейцы. Это значит, что удар по Huawei — это удар по всему европейскому телекому, по рабочим местам и экономикам стран ЕС.
Наконец, европейские лидеры — канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон — крайне неохотно комментируют необходимость бороться с Huawei. Они понимают, насколько деятельность компании является чувствительной для Европы.
Президент Франции Эммануэль Макрон крайне неохотно комментирует необходимость бороться с Huawei. Фото: www.globallookpress.com
В самой Америке тоже не всё гладко. Вашингтон вынужден был дать Huawei отсрочку в 90 дней, и мера эта была вызвана отнюдь не чувством сострадания к китайской компании. По данным источников Wall Street Journal, решение о послаблениях продавили американские сельские телекоммуникационные операторы, которые в большинстве своём используют оборудование Huawei (оно дешевле) и беспокоятся, что включение компании в чёрный список навредит их работе и ограничит возможность получать поддержку.
Европа не будет раздумывать
Европейские лидеры, как и главы крупных компаний, отдают себе отчёт в том, насколько более трудным будет создать сеть 5G в Европе без Huawei. Именно поэтому, как уже отмечалось, они не спешат исполнять волю Вашингтона.
Британское правительство находится в середине процесса обзора своего рынка телекоммуникационного оборудования, но официальные лица уже дали понять, что они позволят операторам использовать оборудование Huawei, за исключением наиболее чувствительных областей сети,
США готовят удар по России в Сирии
— пишет Wall Street Journal.
Разумеется, ЕС предпринимает крайне осторожные шаги, помня о трансатлантической напряжённости и не желая ввязываться в торговую войну США и Китая. Но и смириться с потерей китайских технологий европейцы не готовы.
В Великобритании контракт на создание 5G с Huawei имеет компания Vodafone, которая уже даже объявила дату первого запуска сети — 3 июля. В Германии такими контрактами с китайцами связаны операторы Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica и 1&1. Разрыв этих соглашений будет означать неминуемые потери, а также вероятное отставание от США в развёртывании сетей пятого поколения.
В дополнение к торговой войне, которая потрясла мировые рынки, Вашингтон оказал давление на союзников и противников, чтобы они не использовали Huawei для сетей пятого поколения, которые будут питать всё — от беспилотных автомобилей до роботизированной хирургии, образуя костяк современной экономики,
— пишет в этой связи Bloomberg.
Можно считать, что за европейское направление в развёртывании сетей 5G в ближайшей перспективе Huawei может быть спокойна. Однако американское эмбарго должно через 90 дней лишить компанию процессоров от Qualcomm и комплектующих от Xilinx и Broadcom. В Huawei уже прозрачно намекнули, что знают, как этому противостоять.
Очень вероятно, что необходимые чипы компания будет брать в Европе, которая с радостью их перепродаст — это выгодно, а также будет сделано во имя стабильности собственного IT-сектора. Логика тут простая — Huawei будет получать чипы, а взамен предоставлять европейцам необходимые обновления телекоммуникационного оборудования для 5G и других устройств. Этот сценарий, впрочем, пока не рассматривается аналитиками как вероятный, но он не исключён.
Европа тогда вынуждена будет окончательно встать на сторону Huawei, и этот процесс уже запущен. Также это может означать потенциальное попадание европейских телекоммуникационных компаний под американские санкции, что усилит противоречия США и Европы, которая теперь становится всё ближе Пекину, чем Вашингтону.
Надо сказать, что США пока не разработали своих собственных массовых технологий для 5G, положившись на их импорт из Китая от Huawei и Южной Кореи от Samsung. Ранее даже были заключены соответствующие контракты. А вот Huawei уже сегодня может предоставить всё необходимое — модемы, базовые станции, планшеты и смартфоны с поддержкой стандарта 5G. В сухом остатке это означает начало процесса самоизоляции США от Европы одновременно с попыткой использовать свою монополию на Android и высокотехнологичные полупроводники для оказания политического давления в целях протекционизма и получения конкурентных преимуществ. Однако на деле этот процесс уже пошёл совсем не так.

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