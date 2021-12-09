Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светоф...
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "парт...
Главная / Политика

Почему США откажутся от дальнейших санкций против России: объяснил сенатор

09 декабря 2021, 14:05  •  202 • Политика
Фото: Ohde / face to face / www.globallookpress.com
Американцы могут лишиться отечественной продукции
Попытки Вашингтона оказать на Москву санкционное давление могут иметь обратный эффект. Дальнейшая эскалация конфликта в международных отношениях может нанести США вред. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Андрей Климов.
По мнению сенатора, американцы не смогут заменить целый перечень товаров, импортируемых из нашей страны. Поэтому, как он считает, Белый дом не заинтересован в дальнейших антироссийских санкциях.
При этом политик подчеркнул, что Кремль не ведет сейчас переговоров о смягчении американского давления. Он не сомневается, что в США понимают значительную роль нашей страны в мировом торговом обороте, поэтому не планируют вводить новые санкции.
Сенатор отметил, что Вашингтон скорее просто пугает Москву. Он напомнил, что, например американский самолетостроительный гигант Boeing использует российские комплектующие. Есть и другие примеры. Таким образом, Белый дом, усиливая давление, может нанести вред самим США, объяснил Климов.
Кроме того, политик подчеркнул, что санкции против нашей страны бьют по экономике европейских стран. Он напомнил, что Евросоюз не будет долго терпеть такое отношение от заокеанских партнеров.
К слову, ранее в США призвали нанести "предупредительный удар" по России, отключив нашу страну от международной платежной системы SWIFT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



202
Источник
Похожие новости
09 декабря 2021, 04:45
В Киеве заговорили об уступках России, но тут же выставили условие
09 декабря 2021, 06:30
Почему Россия перемещает войска вдоль границы Украины? Посол поставил НАТО перед фактом
09 декабря 2021, 00:40
"Кто-то врёт": Коц нашёл ещё один запрещённый украинский "Джавелин" в Донбассе
09 декабря 2021, 10:35
Американский профессор назвал истинную цель США на Украине
09 декабря 2021, 12:20
Секретное соглашение Путина и Байдена: Что два человека скрыли от всего мира?
09 декабря 2021, 10:35
В Луганской области потребовали от Украины добиться поставок российского угля
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2021, 16:45
В самой невакцинированной стране Европы поставили вопрос ребром: "Как наказать выскочку?"
05 декабря 2021, 01:35
Литва пожинает энергетические плоды антироссийской политики
04 декабря 2021, 08:40
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
04 декабря 2021, 01:05
К чему приведёт признание Крыма Белоруссией: Политолог назвал худший сценарий
03 декабря 2021, 02:20
Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курилах
03 декабря 2021, 00:00
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне стало неловко"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.