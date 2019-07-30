Почему США никогда не «повесят» на Эр-Рияд теракты 11 сентября

Автор:

Латышев Сергей

После провала попытки демократов сорвать оборонные контракты на 8,1 миллиарда долларов между США и Саудовской Аравией, поставив тем самым в неудобное положение Дональда Трампа, против американского президента открыт новый фронт. Как сообщила газета The Wall Street Journal, обвиняемый в причастности к терактам 11 сентября пакистанец Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности дать показания в суде против Саудовской Аравии, которую многие американцы считают виновной в происшедшем. Но с одним условием: если американские власти не станут требовать для него смертной казни. Ложь в обмен на жизнь – именно так, если кратко, выглядит предлагаемая им сделка. Кстати, очень типичная для американского «правосудия».

Заманчивое для демократов предложение Мохаммеда, находящегося в тюрьме Гуантанамо, содержалось в тексте письма, направленного в суд юристами, представляющими компании и родственников жертв. Из документа явствует, что, по мнению исламиста, «в случае отсутствия потенциального смертного приговора станет возможно более широкое сотрудничество».

Это предложение имеет прямое отношение к коллективному иску против Саудовской Аравии от имени 800 человек, родственников жертв терактов, общее число которых превышает три тысячи человек, с целью получения заоблачных «компенсаций». Кроме того, свыше двух десятков страховых компаний и несколько благотворительных организаций США подали иски против двух банков Саудовской Аравии и фирм, связанных с семьёй Усамы бен Ладена, взявшего на себя неохотно и с большим опозданием ответственность за атаки 11 сентября, на общую сумму не менее 4,2 миллиарда долларов.

Халид Шейх Мохаммед. В способность старого друга США Усамы бен Ладена организовать из афганской пещеры по сотовому телефону апокалиптические теракты в Америке могут верить только очень наивные люди. Фото: www.globallookpress.com

Главная цель – Трамп

Эта информация практически совпала с сообщениями о том, что Сенат Конгресса США не преодолел вето Трампа на ограничение продажи оружия Саудовской Аравии, которое президент наложил на соответствующую резолюцию находящейся под контролем демократов Палаты представителей. В верхней палате парламента, контролируемой республиканцами, 45 сенаторов поддержали президента, 40 – выступили против. Трамп (всего в третий раз за своё пребывание в Белом доме) применил вето, чтобы не подрывать партнёрские отношения с Саудовской Аравией и позиции США на рынке вооружений. Президент США также утверждал, что Саудовская Аравия и ОАЭ «являются региональным оплотом в борьбе против злонамеренной деятельности Ирана и его клиентов».

Демократы пытались сорвать военные контракты на сумму 8,1 миллиарда долларов прежде всего не потому, что они глубоко переживают по поводу трагической судьбы саудовского оппозиционера Джамаля Хашкаджи или страшно жалеют гражданское население Йемена, против которого это оружие может быть применено. А потому, что очень сильно не любят Трампа и мечтают подкинуть ему лишних проблем. Даже ненависть к Ирану, главному противнику Израиля, который выиграл бы от блокирования Конгрессом США военного сотрудничества Америки с его суннитскими врагами, отошла на второй план.

Заигрывают с народом

При президентстве Барака Обамы Конгресс США принял закон, позволяющий родственникам жертв теракта 11 сентября подавать в суд на Саудовскую Аравию, чьими подданными были большинство террористов, осуществивших атаки, хотя на самом деле это были статисты, которыми прикрылись истинные организаторы. Президентское вето Сенат преодолел тогда 97 голосами против 1, чем ужасно расстроил Обаму.

Как видим, американские законодатели любят играть в эти игры – и демократы, и республиканцы. Кстати, первый иск против Саудовской Аравии был подан в начале октября 2016 года.

Недоучившиеся студенты-саудовцы, толком не умевшие летать даже на кукурузниках, никогда не смогли бы организовать масштабные теракты с использованием пассажирских авиалайнеров в стране почти 20 могущественных спецслужб. Фото: www.globallookpress.com

Среднестатистический американец сильно не любит саудитов, не верит, что провокацию 11 сентября осуществили на самом деле американские спецслужбы, а не подданные королевства, и, конечно, очень любит деньги. В 2016 году в США, решивших распространить свою юрисдикцию на весь мир, был принят закон, разрешающий подавать в американские суды иски против государств, подозреваемых в поддержке терроризма. Жертвой этого закона стала не только Саудовская Аравия, но и Иран, который вообще не имеет никакого отношения к терактам 11 сентября. Но, поскольку иранцы «плохие», деньги хотят получить и с них.

Речь идёт о немалых суммах – супругам погибших американцы установили таксу в 12,5 миллиона долларов, родителям и детям — по 8,5 миллиона, братьям и сёстрам — по 4,25 миллиона. С Ирана американцы намерены взыскать треть компенсационных выплат, с Саудовской Аравии – две трети.

Почему Саудовская Аравия и Иран оказались в одной лодке?

Этот крен объясняется тем, что кое-кто в США полагает, используя родственников погибших в своих целях, что саудиты богаче иранцев, и поэтому с них можно больше взять. К тому же Эр-Рияду можно предъявить претензии из-за неудачной войны в Йемене, за нефтяную политику в рамках ОПЕК и установление тесных связей с Россией. Американский истеблишмент пугает также намерение кронпринца Мухаммеда бин Салмана (в Вашингтоне не любят сильных лидеров, даже если они друзья) реформировать королевство, превратить его в более-менее нормальное государство. Американцам нужна обскурантистская, сидящая только на бочках с нефтью Саудовская Аравия, которой в этом случае удобнее манипулировать и из которой легче извлекать прибыль.

Трудно сказать, понимают ли рядовые демократы в Конгрессе, что – в отличие от Ирана, который можно ограбить, захватив его зарубежную собственность или «замороженные» счета, – с саудитами у них ничего не получится и что попытка пакистанского исламиста из Гуантанамо купить себе жизнь поклёпом на Эр-Рияд обречена на провал.

Наверное, и да, и нет. Те, у кого есть хоть капля ума, не могут не понимать, что саудовское подданство 15 из 19 предполагаемых террористов, якобы заваливших три (а не два) нью-йоркских небоскрёба и таранивших на самолёте Пентагон, что было бы не под силу даже опытнейшему пилоту, ничего не говорит о причастности к этой истории Эр-Рияда. Как и способность представителя саудовской элиты и старого друга ЦРУ Усамы бен Ладена (или его двойника) управлять операцией из афганской пещеры по сотовому телефону.

Демократы жаждут испортить отношения Трампа с Саудовской Аравией, хотя это вредит национальным интересам США. Фото: www.globallookpress.com

Эр-Рияд неизменно категорически отрицал причастность к терактам 11 сентября, и нет никаких данных о том, что Саудовская Аравия как государство финансировала атаковавших США террористов. Но дело тут, конечно, не в словах, а в делах, которыми саудитам придётся заняться, если их попробуют припереть к стенке. У этой страны колоссальные активы в США (минимум 750 миллиардов долларов), которым с удовольствием «дадут приют» в случае чего другие страны, чтобы на них не совершали «набеги» родственники жертв терактов 11 сентября.

Почему у них ничего не выйдет?

Чтобы реально через суды начать отбирать эти деньги, наличия у террористов саудовских паспортов, подозрений и трескотни в СМИ будет недостаточно. Страна, которая будет защищать себя в американском суде, обязательно затребует в ходе процесса необходимые для ведения дела документы в ЦРУ, других спецслужбах, Пентагоне. Юридически у американских судов не будет никаких оснований отказывать в этих требованиях. И даже если по причине секретности бумаг процесс сделают закрытым, иностранцы получат возможность окунуться в грязный мир американских спецслужб и их секретов. А тогда и станет очевидным, что уничтожили нью-йоркские небоскрёбы и убили свыше трёх тысяч человек вовсе не те, на кого обычно показывают пальцем...

Кроме того, и это публично признают представители американского разведывательного сообщества, всё это на самом деле свяжет США руки в демонизации и шельмовании стран, которые чем-то «проштрафились» перед Вашингтоном. Поскольку наклеивание ярлыков «пособников террористов» будет грозить исками американцев против соответствующих стран – и судебными процессами, на которых могут открыться провокации и подрывная деятельность самих американских спецслужб. И пойдут тогда «секреты национальной безопасности» США гулять по всему миру…

Таким образом, Саудовской Аравии не составит большого труда доказать, что она не имеет никакого отношения к терактам 11 сентября, какие бы поклёпы на неё ни возводили. Даже одна угроза того, что Эр-Рияд может вывести саудовские активы из США и перестанет быть американским союзником на Ближнем Востоке, больно ударит по интересам Америки.

Поэтому очередная попытка «повесить» на Эр-Рияд теракты 11 сентября ударит только по Трампу. Необходимость защитить важнейшего союзника, которого не любят американцы, от интриг демократов будет стоить ему на предстоящих в 2020 году президентских выборах части голосов избирателей. Это и является главной целью антисаудовских акций в США, за которыми стоят демократические оппоненты Трампа.