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Почему США никогда не отключат Россию от интернета: Жириновский объяснил тактику американцев
01 ноября 2019, 22:24 • 107 • Политика
В России вступил в силу закон о суверенном Рунете. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, почему США никогда не отключат Россию от интернета. "В сети они ведут против нас самую активную работу", - пояснил он.
В пятницу 1 ноября в России частично вступил в силу федеральный закон о суверенном интернете, предусматривающий создание инфраструктуры на случай отключения страны от Всемирной сети. В связи с этим глава ЛДПР Владимир Жириновский высказался на тему того, почему США никогда не решатся отключить Россию от интернета.
Жириновский отметил, что по этой причине он и его партия не голосовали за закон о суверенном интернете и "пакет Яровой". Лидер ЛДПР добавил, что российская молодёжь хочет чувствовать себя свободно в интернете и не приемлет покушений на эту свободу.
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