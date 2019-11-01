Почему США никогда не отключат Россию от интернета: Жириновский объяснил тактику американцев

В пятницу 1 ноября в России частично вступил в силу федеральный закон о суверенном интернете, предусматривающий создание инфраструктуры на случай отключения страны от Всемирной сети. В связи с этим глава ЛДПР Владимир Жириновский высказался на тему того, почему США никогда не решатся отключить Россию от интернета.

"США нет никакого смысла отключать Россию от интернета, ибо именно в Сети они ведут против нас самую активную работу", - написал политик на своем tg-канале.

Жириновский отметил, что по этой причине он и его партия не голосовали за закон о суверенном интернете и "пакет Яровой". Лидер ЛДПР добавил, что российская молодёжь хочет чувствовать себя свободно в интернете и не приемлет покушений на эту свободу.