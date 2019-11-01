Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Буду общественным помощником»: мама убитой в Саратове девочки рассказала, как п...
Похищение вместо задержания и утечка документов: что рассказал «свидетель» по де...
Анатолий Вассерман: У монархии много достоинств, но есть один недостаток - и он ...
«Риски для экономики»: как в Киеве оценивают потери в случае сокращения транзита...
Главная / Политика

Почему США никогда не отключат Россию от интернета: Жириновский объяснил тактику американцев

01 ноября 2019, 22:24  •  107 • Политика
В России вступил в силу закон о суверенном Рунете. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, почему США никогда не отключат Россию от интернета. "В сети они ведут против нас самую активную работу", - пояснил он.
В пятницу 1 ноября в России частично вступил в силу федеральный закон о суверенном интернете, предусматривающий создание инфраструктуры на случай отключения страны от Всемирной сети. В связи с этим глава ЛДПР Владимир Жириновский высказался на тему того, почему США никогда не решатся отключить Россию от интернета.
"США нет никакого смысла отключать Россию от интернета, ибо именно в Сети они ведут против нас самую активную работу", - написал политик на своем tg-канале.
Жириновский отметил, что по этой причине он и его партия не голосовали за закон о суверенном интернете и "пакет Яровой". Лидер ЛДПР добавил, что российская молодёжь хочет чувствовать себя свободно в интернете и не приемлет покушений на эту свободу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



107
Источник
Похожие новости
31 октября 2019, 23:39
Роскосмос уволит всех "паразитов": Рогозин пообещал устроить чистку в госкорпорации
01 ноября 2019, 15:54
"Секретное оружие" Кремля. Путин опутывает Землю сетью российских станций - Die Welt
01 ноября 2019, 02:54
Захарова обвинила НАТО в "сотрясании воздуха"
01 ноября 2019, 12:39
Польская Православная Церковь сказала "нет" украинской ПЦУ
01 ноября 2019, 12:39
Пушков высмеял «выигрыш» Украины от задержки «Северного потока – 2»
01 ноября 2019, 13:54
Нарышкин заявил, что у России нет стопроцентного подтверждения ликвидации главаря ИГ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2019, 16:54
"Сдача Украины с потрохами": Кучма устроил новую истерику из-за "формулы Штайнмайера"
28 октября 2019, 07:54
Батальоны просят крови
28 октября 2019, 15:54
Еще 5 стран Африки просят военные базы России
31 октября 2019, 17:09
"Бэрримор, что это за вой на украинских болотах": Анекдот дня после заявления Дании взорвал Сети
26 октября 2019, 00:24
«Создать хаос в системе ПВО противника»: какими возможностями будет обладать новый российский беспилотный комплекс
30 октября 2019, 21:39
Им сказали "идти на фиг": Сатановский о глобальной забастовке дипломатов Израиля
28 октября 2019, 04:39
"Мне стыдно": Украинская журналистка обругала "президента, а не лоха" Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.