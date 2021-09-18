Почему "уверенным в себе" США не удалось "порвать экономику России в клочья"? Главную причину назвал сенатор Алесей Пушков.

По мнению сенатора, всё дело в том, что Америка "в себе уже давно не уверена", а кроме этого, не уверен в ней и остальной мир. Последней каплей в череде неудач США на Среднем и Ближнем Востоке, отметил Пушков, стало бегство из Афганистана.

Кроме этого "американские беспилотники бьют по ошибке по гражданским целям", президент Сирии Башар Асад, которого США свергают с 2013 года, отправляется не в эмиграцию, а на встречу с русским коллегой Владимиром Путиным.

"Сама Америка расколота надвое, а власть не находит ничего лучшего, чем запугивать людей "внутренними террористами", - продолжил сенатор.

Среди этих провалов США и их неспособность порвать экономику России.

"Такова одна из главных причин, по которой установки неоконсерваторов не сработали на Среднем Востоке", - написал в своём Telegram Пушков, отметив, что "установки Нуланд тоже не сработают: ни Америка не уверена в себе, ни мир более не уверен в Америке".