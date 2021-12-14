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Почему США не спасли Польшу от миграционного кризиса: объяснил эксперт

14 декабря 2021, 10:15  •  134 • Политика
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Варшава стала жертвой геополитической игры
Хотел ли президент Белоруссии Александр Лукашенко реально организовать миграционный кризис на линии соприкосновения с Польшей и что ему нужно было сделать для этого? Над этими вопросами задумался политолог Конрад Рэнкас.
По мнению польского эксперта, белорусские власти могли бы стянуть к государственной границе не семь, а семьдесят тысяч выходцев из стран ближневосточного региона, чтобы оказать реальное давление на Варшаву. Он также отметил, что Минск при желании мог бы снабдить беженцев необходимыми техническими средствами, чтобы уничтожить пограничные заставы.
Кроме того, аналитик обратил внимание, что исходящие из Польши "мольбы о помощи" не нашли отражения ни в США, ни в Великобритании. По его мнению, Лондон и Вашингтон участвуют в более сложной геополитической игре, где нет места Варшаве.
В частности, политолог подчеркнул, что англосаксы играют на более высоком уровне, действуя против Германии, а зачастую и против всего Евросоюза. Они, по словам эксперта, не хотят связываться также и с Белоруссией.
"В Лондоне и Вашингтоне также знают, что играть с президентом Лукашенко в стиле "кто первым свернёт" бессмысленно, потому что тот останавливается только на дымящихся обломках своего противника", – заявил Рэнкас.
По итогу он пришел к выводу, что США и Великобритания принесли Польшу в жертву Белоруссии. Меж тем, аналитик не исключил, что Лукашенко еще может организовать полноценный миграционный кризис, особенно с учетом нынешнего положения польских властей.
К слову, ранее политолог Матуеш Пискорский заявил, что в миграционном кризисе Лукашенко выбрал курс своего турецкого коллеги Эрдогана. 

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