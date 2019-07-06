Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Зеленский унижается перед МВФ, хотя обещал послать их в жопу» (Обзор ИноСми)
Грузия не собирается отказываться от денег "оккупантов": Власти страны...
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока — 2» через Трампа
"Злонамеренное влияние Кремля": США разработали концепцию для "за...
Главная / Политика

Почему США не помогут Украине с "Северным потоком - 2": Зеленскому указали, где искать решение проблемы

06 июля 2019, 23:39  •  47 • Политика
США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа, заявил российский сенатор Пушков после слов Зеленского об использовании Трампа для остановки "Северного потока - 2". "Нафтогаз" показал себя невозможным партнером. Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном", - написал российский политик.
Президент Украины Владимир Зеленский напрасно надеется на то, что глава США Дональд Трамп как-то поможет ему решить вопрос с российским газопроводом "Северный поток - 2". Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее Зеленский дал обещание урегулировать вопрос с "Северным потоком - 2" в пользу Украины при помощи Трампа. Украинский лидер намерен поднять тему российского газопровода в ходе своего визита в США, который ещё даже не согласован.
"Не существует "решения вопроса в сторону Украины". "Нафтогаз" показал себя невозможным партнером. Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном", - написал Пушков.
Напомним, что с запуском "Северного потока - 2" Украина потеряет значительную часть доходов от транзита российского газа в Европу. Тем не менее Москва готова сохранить транзит в обмен на ряд условий, включающих отказ от всех претензий Украины к "Газпрому", однако Киев отказывается идти на компромисс и намеренно идет на конфронтацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
06 июля 2019, 20:24
Зеленский придумал, как остановить "Северный поток - 2": Главная роль отведена Трампу
06 июля 2019, 23:39
Между молотом и наковальней: Почему Грузия не хочет терять Россию-"оккупанта"
06 июля 2019, 23:39
Грузия не собирается отказываться от денег "оккупантов": Власти страны хотят сохранить торговлю с Россией
06 июля 2019, 21:39
Делегация РФ предложила назначить представителя ПА ОБСЕ по борьбе с героизацией нацизма
06 июля 2019, 15:09
МИД России: в США пытаются навредить результатам встречи Путина и Трампа
06 июля 2019, 00:54
"Вы узнаете": Трамп об экстренной отмене поездки вице-президента США на фоне гибели 14 моряков в России
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 июля 2019, 07:24
"Выгонят, но будет поздно": Пушков предсказал бесславный конец карьеры &quo...
06 июля 2019, 00:54
"Вы узнаете": Трамп об экстренной отмене поездки вице-президента США на фон...
06 июля 2019, 00:54
"Выпил - на сцену не ходи": Порошенко не сдержался и обматерил со сцены Шар...
06 июля 2019, 00:54
"Больше вы от него ни слова не услышите": На Западе уже попрощались с "...
06 июля 2019, 04:09
"Надеемся на поддержку Запада": Зеленский проговорился, как намерен выполня...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июля 2019, 00:39
Плюхнулся на кресло Путина, но не смог соблазнить президента Бразилии: Премьер-министра Канады преследуют неудачи на саммите G20
02 июля 2019, 09:09
Экипаж смутился: Британку сняли с рейса из-за слишком откровенного наряда
30 июня 2019, 08:24
"Россия — оккупант". На что рассчитывают в Грузии?
03 июля 2019, 20:54
Что сказал Путину премьер Голландии о МН17
03 июля 2019, 01:24
В гибели 14 моряков замешаны США? В Америке связали экстренное возвращение вице-президента с трагедией в России
06 июля 2019, 00:54
"Больше вы от него ни слова не услышите": На Западе уже попрощались с "ценным свидетелем" Украины по MH17
03 июля 2019, 01:24
"Плавучий Чернобыль": Амбициозный арктический проект России ужаснул Запад
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.