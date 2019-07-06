Почему США не помогут Украине с "Северным потоком - 2": Зеленскому указали, где искать решение проблемы

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно надеется на то, что глава США Дональд Трамп как-то поможет ему решить вопрос с российским газопроводом "Северный поток - 2". Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее Зеленский дал обещание урегулировать вопрос с "Северным потоком - 2" в пользу Украины при помощи Трампа. Украинский лидер намерен поднять тему российского газопровода в ходе своего визита в США, который ещё даже не согласован.

"Не существует "решения вопроса в сторону Украины". "Нафтогаз" показал себя невозможным партнером. Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном", - написал Пушков.

Напомним, что с запуском "Северного потока - 2" Украина потеряет значительную часть доходов от транзита российского газа в Европу. Тем не менее Москва готова сохранить транзит в обмен на ряд условий, включающих отказ от всех претензий Украины к "Газпрому", однако Киев отказывается идти на компромисс и намеренно идет на конфронтацию.