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Почему США не поддержат Россию в борьбе с нацизмом?

10 июля 2019, 18:39  •  60 • В мире
Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон поддержать усилия Москвы по борьбе с прославлением нацизма. Но этот призыв не будет услышан, ибо для официальных кругов США нацизм всегда носил инструментальный характер, и они никогда не осудят его наследников на Украине и в Прибалтике, действующих против России
Автор:
Латышев Сергей
Россия продолжает метать бисер перед американцами, призывая США включиться наконец в борьбу с героизацией нацизма. Очередная попытка «вразумить» бывшего союзника (с двойным дном) по Второй мировой войне была предпринята послом России в США Анатолием Антоновым.
«Каждый год Россия представляет резолюцию ООН по борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и других практик, которые способствуют распространению современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Во всём международном сообществе есть только две страны, которые всё ещё голосуют против, – США и Украина. Канада нашла в себе силы пересмотреть свою позицию, теперь настала очередь Вашингтона», – написал посол в статье, опубликованной в электронной версии журнала The National Interest.
Антонов предупредил, что «Россия всегда бурно реагировала на попытки переписать историю и прославлять нацизм и будет продолжать это делать». Он указал, что «в XXI веке нельзя позволить существовать такому позорному явлению, как марши нацистов и их сторонников на улицах европейских городов», терпеть снос памятников воинам, сражавшимся с нацизмом, на Украине, в Прибалтике и Польше.
Посол России в США Анатолий Антонов – из настоящих дипломатов, язык которым, как известно, дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Фото: www.globallookpress.com
Антонов с «глубоким разочарованием» обратил внимание на то, что и в самих США неонацистские организации, «прикрывающиеся» первой поправкой к Конституции, «свободно эксплуатируют и воздвигают памятники «героям» этнических чисток, нацистским коллаборационистам, причастным к Холокосту».
«Политика толерантности по отношению к неонацистам недопустима», – убеждён российский дипломат. Он как бы пригласил Вашингтон цыкнуть на своих восточноевропейских марионеток, перестать прикрывать их в ООН, отметив, что «мы будем счастливы отпраздновать 75-летие Победы 9 мая 2020 года вместе с американцами», своими союзниками в минувшей войне. Посол имел в виду приглашение от главы российского государства Владимира Путина президенту США Дональду Трампу прибыть в Москву для участия в этом торжественном мероприятии.
Почему современные нацисты могут не беспокоиться?
Кто знает, возможно, Трамп действительно приедет в Москву, потому что любит такие шоу, и он даже – по примеру России и Франции – провёл 4 июля, в День независимости США, хилый военный парад в Вашингтоне.
Однако украинские и прибалтийские неонацисты, как и польские ультранационалисты, могут спать спокойно и продолжать переписывать историю, крушить советские военные памятники. США им в этом только помогут, потому что всегда использовали нацизм в своих целях, и очень даже успешно. И они никогда не откажутся от того, что «работает».
Поэтому нацистские политические методы и практики будут и далее поощряться Вашингтоном. Запад просто не станет замечать жестокие репрессии против оппонентов там, где ему это на руку. Как и нагнетание страха. Террор. Факельные шествия с погромными лозунгами. Сжигания заживо людей, как в одесском Доме профсоюзов. Применение мин, снарядов, танков против несогласных, бомбёжки мирного населения в Донбассе (мол, «сепаратисты» сами себя обстреливают). Ну и конечно, почти никто не заметит «героизацию» кровавых пособников Гитлера на Украине и в Прибалтике – Бандеры, Шухевича, их многочисленных «коллег» по этнофашизму в Литве, Латвии и Эстонии, превративших эти территории в годы минувшей войны «в свободные от евреев».
США упорно «не видят», что на управляемой из американского посольства Украине процветает самый настоящий нацизм. «Не видят» этого и в Европе. Фото: www.globallookpress.com
Но при одном условии – если всё это будет направлено против России, если речь будет идти о странах, которые требуются Западу для её «сдерживания», которые рассматриваются США и ЕС (Европа, увы, тоже в этом участвует) как плацдарм для ведения гибридных войн против России. Поэтому, к сожалению, ещё остающиеся там советские военные памятники ожидает, скорее всего, та же участь, что и уже разрушенные.
Кто и зачем породил нацизм?
Трудно сказать, в курсе ли Трамп, очень приблизительно знающий историю, но нацизм в принципе – это во многом американское «достижение». США, начавшие готовить Вторую мировую войну сразу после завершения не по их сценарию Первой мировой, разрабатывали Адольфа Гитлера с 1922 года. Американцы его финансировали, обучали, снабдили манипулятивными технологиями, которые помогли фюреру прийти к власти. Они вынудили немцев принять Гитлера после нескольких жесточайших рукотворных кризисов. Американцы вложили в Германию колоссальные инвестиции, передали научные достижения и ноу-хау, помогли добиться внешнеполитических успехов. Это позволило нацистам за несколько лет увеличить численность армии в 42 раза, «округлить» территорию страны, получить возможность вести «войну моторов».
Для учёта заключённых в нацистской Германии применялась американская вычислительная техника. Фото: www.globallookpress.com
Нацизм был нужен США, чтобы подчинить Гитлеру Европу, которая после освобождения американцами должна была стать их вотчиной, и подтолкнуть весь мир к истощению в глобальной войне. Чтобы на его обломках – и не только в Европе – появился наконец Pax Americana. В целом это «сработало». Американцы «обкатали» в нацистской Германии ими же разработанные технологии управления массовым сознанием, которые с успехом применяют до сих пор. Они завладели в основном результатами страшных изуверских экспериментов над людьми, проводившихся на базе нацистских концлагерей, поживились прорывными научными открытиями, тысячами немецких учёных, уникальными немецкими военными разработками, получили, в конце концов, первые готовые атомные бомбы, сброшенные ими на Хиросиму и Нагасаки.
Они не только воевали, но и торговали с Германией Гитлера всю войну, позволив фюреру перед неизбежным концом сбежать в Аргентину. На советские войска, штурмовавшие Берлин, взирала с домов столицы рейха реклама кока-колы. Неудивительно и то, что «культовый» с тех пор американский генерал Джордж Паттон даже не считал нужным скрывать своих нацистских симпатий и русофобии. Его «понимание» русских («сукиных детей», «варваров») сводилось к тому, «какое количество свинца и железа требуется для их истребления».
С тех пор американцы всегда и везде поддерживали нацизм и неонацизм, если демократия «не работала», и сами нередко вели себя как нацисты, во Вьетнаме например. От превращения России-СССР в ядерный пепел нашу страну спасла лишь её военная мощь и способность адекватно ответить. Поэтому, если американского президента не окажется 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, ничего страшного не случится. Эту честь ещё надо заслужить, сделав хотя бы то, к чему призвал американцев посол Антонов. Но они ведь не сделают.

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