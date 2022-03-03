Почему США не могут создать бесполетную зону над Украиной: Эксперт сказал то, что утаил Пентагон

Глава Пентагона Остин признал, бесполетная зона над Украиной привела бы к войне России и США. "Если бы она была объявлена, действовала бы не только над Украиной, но и над Польшей, Румынией, Венгрией, Чехией и Словакией", - объяснил эксперт.

Попытка США создать бесполётную зону над Украиной грозит войной с Россией, объяснил американским журналистам глава Пентагона Ллойд Остин. Его слова дополнил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

Ввести бесполётную зону над Украиной потребовал никто иной, как президент Украины Владимир Зеленский. Его поддержала западная пресса. Однако, похоже, что мало кто понимает смысл предложения украинского лидера.

Если бы американцы объявили над Украиной бесполетную зону, то это означало бы, что самолеты ВКС России, которые активно участвуют в военной операции, должны были бы быть сбиты,

- объяснил Алексей Подберезкин.

Для того, чтобы попытаться это сделать, американцам необходимо будет задействовать собственную авиацию. То есть это будет означать неизбежное вступление США в войну, так как американские самолёты будут встречены сильнейшей в мире системой противовоздушной обороны. Речь о системе ПВО и ПРО России. Она эшелонированная, очень эффективная, по сути, за последние десять лет не просто восстановленная, а созданная заново, подчеркнул эксперт.

По сути бесполетная зона, если бы она была объявлена, действовала бы не только над Украиной, но и над Польшей, Румынией, Венгрией, Чехией и Словакией,

- резюмировал он в эфире радио Sputnik.