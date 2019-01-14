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Почему США на самом деле и не думают уходить из Сирии

14 января 2019, 20:39  •  53 • В мире
То ли начавшийся, то ли нет выход войск США из Сирии продолжает обрастать подробностями, мнениями и новыми поворотами. Через пять дней истечёт 30-дневный срок, в который президент Дональд Трамп изначально обещал вернуть солдат домой, однако воз и ныне там. Почему Вашингтон не торопится уходить и словно бы цепляется за поводы остаться?
Автор:
Кучер Егор
Тема вывода американского контингента из Сирии стала одной из главных в 2018 году и продолжает оставаться таковой в начавшемся 2019-м. Даже в самих США сейчас нет ответа на вопрос, действительно ли американская армия покинет сирийскую землю, и если да, то какие для этого отведены сроки.
Подобная неясность порождает бесконечные спекуляции в США на эту тему. Политики, чиновники, военные и эксперты выдвигают бесчисленное множество предположений, высказывают свои прогнозы по срокам ухода из Сирии. Некоторые и вовсе полагают, что США на самом деле и не двинутся с места.
Всё дело в том, что реальных сроков и планов вывода не знает вообще никто. Вероятно, и сам президент США теперь затруднится ответить на этот вопрос. Ранее он обещал выход за 30 дней, его советники говорили о диапазоне в 60-100 дней, теперь же выясняется, что на это может потребоваться от полугода до нескольких лет. Американские СМИ впервые предположили, что вывода войск не будет вовсе. Почему в столь громком деле до сих пор нет ясности?
Солдат становится только больше
Как пишет New York Times со ссылкой на два источника в Пентагоне, США уже могли начать вывозить некоторую технику из Сирии, однако о выводе солдат пока не может быть и речи. Издание называет историю с выводом войск из Сирии «полной путаницей» при попытке Вашингтона выйти из самого острого ближневосточного конфликта последних лет.
Источники в Пентагоне не только полностью исключили вывод солдат армии США из Сирии, но и прямо заявили, что в ближайшее время численность американских военнослужащих там может только вырасти: мол, это необходимо, чтобы прикрыть отступление всех находящихся там сил. По мнению этих чиновников, операция по выводу может продолжаться и до полугода. Они сообщают, что в настоящий момент на северо-востоке Сирии или долине среднего течения Евфрата дислоцированы около 2 тыс. американских солдат – сухопутные войска и морпехи, которые якобы должны ликвидировать последние очаги сопротивления террористов.
Фото: www.globallookpress.com
Управлением этим контингентом занимается военный штаб США в Багдаде. New York Times обращает внимание на странное и непрозрачное заявление этого штаба:

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