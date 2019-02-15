Почему США молчат о перевороте и бойне на Гаити?

Происходящее в последние дни на Гаити с трудом поддаётся описанию. Власть захватывают преступные банды и кланы наркоторговцев, они устанавливают баррикады и берут граждан в заложники. На улицах Порт-о-Пренса лежат раненые люди и даже трупы, до которых никому нет дела. Полиция бездействует. Почему США молчат об этом?

Автор:

Кучер Егор

С 7 февраля на Гаити идут масштабные беспорядки. Их можно было бы назвать акциями протеста оппозиции против действующих властей, однако характер того действа, которое разворачивается в Порт-о-Пренсе, намного жёстче. Эта совершенно неблагополучная и нищая страна так и не смогла оправиться от вмешательства США в XX веке, никаких демократических институтов в ней так и не появилось, как и экономического процветания.

Сейчас складывается впечатление, что все противоречия на Гаити слились воедино и достигли своего апогея. В стране и раньше орудовали преступные группировки, которые делили сферы влияния и контролировали наркотрафик. Сейчас же они пошли на открытую войну с властью и самими гаитянами.

Европейские телеканалы публикуют видео из Порт-о-Пренса. Многие сейчас путают его с кадрами из Каракаса, однако если присмотреться внимательнее, становится видно, что беспорядки в Порт-о-Пренсе — гораздо более жестокие. Власти сообщают уже о семи погибших и десятках раненых. О волнениях пишет европейская пресса, а вот американские СМИ — молчат. Как и американские власти. Что происходит?

Жёсткие демонстрации

Информация о том, что происходит в Порт-о-Пренсе, в основном поступает из европейских СМИ — AFP, Associated Press, Euronews и других. Они напоминают, что первые протесты начались не вчера и не позавчера. Демонстранты выходили на улицу и в ноябре 2018 года. Но именно сейчас была достигнута точка кипения.

Основное требование протестующих — отставка президента Гаити Жовенеля Моиза. Гаитяне обвиняют его в коррупции и бедности населения, связях с преступными кланами. Как сообщает AFP, полиция Гаити почти бездействует, и на улицах города начался настоящий хаос — битва группировок друг с другом и нападения на граждан.

На глазах корреспондента AFP вблизи президентского дворца Порт-о-Пренса был убит молодой человек. Это произошло на глазах полиции, которая охраняет резиденцию, но стражи порядка не вмешивались в происходящее. Сообщается также о ранении одного журналиста.

Это народное восстание, гаитяне занимают улицы. У президента Жовенеля Моиза нет другого выбора, кроме как уйти в отставку. Правительство, которое не может накормить своих людей, должно уйти,

— сказал журналистам один из протестующих.

Полиция предприняла лишь вялую попытку остановить протест молодых людей вблизи президентского дворца, ответив на камни из толпы гранатами со слезоточивым газом. Однако самое опасное — это не полиция, а вооружённые преступные группировки. Они уже начали мародёрства. Сообщается также, что в ряде случаев бандиты захватывали людей в заложники прямо на баррикадах в городе.

Фото: Dieu Nalio Chery/AP/TASS

Пока официально известно лишь о семи погибших, однако журналисты из Порт-о-Пренса сообщают, что на самом деле на улицах уже десятки трупов, которые никто не убирает. И чем дальше идут протесты, тем сильнее становится хаос.

Между тем сам президент Моиз уже выступил с телевизионным обращением к народу. Таким образом он впервые прокомментировал происходящее в стране.

«Я слышу голос людей. Я знаю проблемы, которые их мучают. Вот почему правительство приняло уже много мер. Я попросил премьер-министра без промедления осуществить их, чтобы облегчить страдания», — приводит AP заявление президента Гаити. Он также заявил, что не будет досрочно складывать свои полномочия.

Молчание США

При этом из Вашингтона мы не слышим никакой реакции на происходящее. Ситуацию на Гаити не комментируют ни президент США Дональд Трамп, ни Госдеп, ни кто-либо из представителей американской политической верхушки.

Вся реакция Америки сводится к сухой рекомендации своим гражданам не ездить на Гаити, а также к приказу своим дипломатам срочно покинуть эту страну.

Сейчас идут широкомасштабные, непредсказуемые и сопровождающиеся насилием демонстрации в Порт-о-Пренсе и в других местах Гаити. Из-за этих демонстраций 14 февраля Госдепартамент распорядился, чтобы весь персонал США, не выполняющий срочной работы, и члены семей покинули страну,

— приводит Reuters заявление Госдепа.

Удивительно, что США ограничиваются только этим. Обычно, если где-то в мире идут акции протеста, то американцы первыми реагируют на это, обязательно заявляют о «недемократичности» того или иного режима и хотят его свергнуть. А Гаити ведь — это Карибский бассейн, который является «мягким подбрюшьем» США не в меньшей степени, чем та же Венесуэла.

Вот и приходится черпать информацию из европейских источников. Гаити — бывшая колония Франции, и не удивительно, что власти этой страны всё же продолжают следить за своей «французской Эспаньолой», как остров был назван ещё при колонизации испанцами в XV веке.

Экономические интересы и причины

Поэтому главный двигатель беспорядков в данном случае — не позиция США, как во многом это происходит в Венесуэле, а реальные экономические проблемы Гаити. Дело в том, что ещё во время своей предвыборной кампании Моиз пообещал «еду на каждой тарелке и деньги в каждом кармане». Но не сдержал это обещание.

Республика Гаити остаётся самой бедной страной Западного полушария, Латинской Америки и Карибского бассейна. ВВП на душу населения в 2017 году составлял всего 765,8 доллара США. Для сравнения — средний показатель по странам Карибского бассейна составлял $9244,41. В России — $10743,1 (данные Всемирного банка).

Фото: www.globallookpress.com

За чертой бедности на Гаити живут более 60% населения, а основным источником доходов республики являются денежные переводы от эмигрантов, объём которых в ВВП страны достигает 25%. Инфляция за годы правления президента Моиза достигла 15%.

Мы больше не можем справляться с этим экономическим спадом: у нас нет электричества, нет безопасности, и вот теперь продавцы муки и хлеба решили закрыть свои двери из-за инфляции. Поэтому мы начали новые голодные бунты,

— рассказал AFP один из участников протестов.

Теперь можно подробнее рассмотреть американские интересы в этой стране. Которых, по сути, нет. Гаитяне обвиняют президента Моиза в коррупции и хищениях, которые он проводит через фонд стран Петрокарибе — программы льготных поставок нефти из Венесуэлы ряду стран, включая Гаити.

Отмечается, что президент и его ближайшие сподвижники обогащаются через этот фонд и закрывают глаза на преступные кланы, даже не пытаясь навести порядок. Однако почему же США не хотят прибрать к рукам ресурсы Гаити и сбросить президента, которого к этому подталкивают сами гаитяне?

Потому что Вашингтону это совершенно неинтересно. Ресурсы Гаити не идут ни в какое сравнение с теми, которые есть у Венесуэлы — самой богатой запасами нефти страны в мире. На Гаити нефти нет, но найдены месторождения золота, бокситов и меди. Они почти не разрабатываются, а инвесторам, если они решат добыть что-то в этой стране, придётся сначала серьёзно вложиться в инфраструктуру.

Именно поэтому Вашингтон вновь «поджигает» Гаити, как и в начале XX века, когда туда вторглись американские солдаты. Только теперь это происходит через страны Петрокарибе, фонд которых недополучает средства из-за американских блокировок венесуэльской нефти.

Это значит также, что Вашингтону очень интересна Венесуэла и совершенно нет дела до Гаити и местных разборок. Что лишний раз говорит о безобразной американской привычке вспоминать о демократии лишь тогда, когда это выгодно.